Steinobst noch besser

Kirschen, Pflaumen, Aprikosen, Pfirsiche und Nektarinen gehören zum Steinobst. Typisch dafür ist, dass die Früchte einen einzelnen holzigen Kern und saftiges Fruchtfleisch haben. Steinobst sollte man nicht zu lange lagern, sondern am besten direkt verzehren oder verarbeiten. Dann haben die Früchte das meiste Aroma.

AdUnit Mobile_Pos2

AdUnit Content_1

Wer die Früchte aber nicht sofort essen will, sollte sie in den Kühlschrank legen. Aber auch da sollte man etwa Aprikosen nicht länger als zwei Tage lagern, rät die Bundesvereinigung der Erzeugerorganisationen Obst und Gemüse (BVEO). Kirschen bleiben bis zu drei Tage frisch, wenn man sie in einen Plastikbeutel verpackt im Kühlschrank aufbewahrt – und zwar mit Stiel. Pflaumen und Zwetschgen können je nach Sorte zwei bis drei Tage halten – maximal eine Woche im Kühlschrank.

Alles Pflaumen Pflaume, Zwetschge, Mirabelle und Reneklode: Das sind nicht etwa verschiedene Namen für dieselbe Frucht. Alle vier sind Unterarten der gemeinsamen Art Pflaume (Prunus domestica), erklären die Experten der Bayerischen Gartenakademie. Die Zwetschge, je nach Region auch Zwetsche, Zwetschke oder Quetsche genannt, hat eine ovale bis längliche Form und festes Fleisch, das sich meist gut vom platten Stein lösen lässt. Sie ist daher ideal für Kuchen. Es gibt mehrere Sorten, die süß, säurehaltig und aromatisch sein können. Die Pflaume dagegen ist von der Frucht und auch vom Stein her rundlicher. Das Fruchtfleisch ist weicher, Pflaumen sollten daher nicht so lange gelagert werden. Weil sie viel Saft enthalten, sind sie für Kuchen ungeeignet. Auch Renekloden sind rundlich, allerdings grünlich. Ihr Fleisch löst sich schwer vom Stein. Mirabellen sind nur kirschgroß und haben eine gelbe Farbe, teils mit roten Bäckchen. Sie schmecken sehr süß. tmn

Wer Steinobst auch außerhalb der Saison genießen will, kann die Haltbarkeit verlängern. Eingefroren halten sich viele Früchte sogar bis zu einem Jahr. Bei Pflaumen und Zwetschgen empfiehlt die BVEO, diese vorher zu entkernen.

Galette selbst gemacht

Mehr zum Thema Mannheimer Morgen Plus-Artikel Weinstraße Vom Riesenfass zum Weintor - die schönsten Sehenswürdigkeiten an der Deutschen Weinstraße Mehr erfahren

Bei Kirschen sollte man hingegen den Stein in der Frucht lassen, damit das Aroma erhalten bleibt. So kann man das Steinobst auch im Winter noch essen oder weiter verarbeiten. Wie wäre es beispielsweise, gemeinsam mit den Kindern eine fruchtige Galette zu backen?

Die Zutaten: 300 Gramm Buchweizenmehl, 200 Gramm kalte Butter, 1 Prise Salz, 6 Esslöffel Rohrzucker, 2 Esslöffel kaltes Wasser, 500 Gramm Steinfrüchte – zum Beispiel jeweils 150 Gramm Aprikosen und Pflaumen sowie 200 Gramm Kirschen, 1/2 Teelöffel Zimt, 1 Ei, 2 Esslöffel Mandelblättchen, Puderzucker

Zubereitung: Zunächst knetet man einen glatten Teig – aus dem Mehl, drei Esslöffeln Zucker, der gewürfelten Butter sowie Salz und Wasser. Den Teig stellt man zur Kugel geformt für 45 Minuten abgedeckt kalt. Und vermischt in dieser Zeit die Früchte – gewaschen, entkernt und halbiert – in einer Schüssel mit dem restlichen Zucker und dem Zimt.

Dann den Backofen auf 180 Grad vorheizen. Das Blech mit Backpapier auslegen und den Teig etwa einen halben Zentimeter dick ausrollen. Die Früchte in die Mitte geben und nach außen einen fünf Zentimeter breiten Rand lassen. Den Rand dann über die Früchte klappen – mit verquirltem Ei bestreichen und mit Mandelblättchen bestreuen.

Dann kommt die Galette in den Ofen und kann dort auf mittlerer Schiene – je nach Backofen – für etwa 45 Minuten backen, bis sie goldbraun ist. Sollte sie zu schnell braun werden, einfach die Galette abdecken.

Tipp: Besonders gut schmeckt die Galette noch lauwarm. Einfach mit etwas Puderzucker bestreuen. Dazu passen hervorragend Vanilleeis und frisch geschlagene Sahne.