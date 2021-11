„SSC“ – der kulinarische Weihnachtscode

Na, konnten Sie meinen Weihnachtscode entschlüsseln? Zum Start der Vorweihnachtszeit habe ich mir eine Adventsüberraschung für Sie überlegt. Denn hinter dem Code verbirgt sich das Rezept „Schweinebäckchen – Sellerie – Champignons“, dass ich als köstliches Schmorgericht für einen stressfreien Heilig Abend empfehlen möchte.

Was ich persönlich an Schmorgerichten schätze, ist, dass es wirklich entspannte Gerichte zum Selbermachen sind: Man brät das Fleisch von beiden Seiten an, macht den Soßenansatz, schiebt alles im Schmortopf in den Ofen und bereitet dann in aller Ruhe die Beilagen zu. Dazu gibt es ein paar festliche Getränke-Tipps von Tobias Hochstrasser, der für eine Schweizer Wein Company arbeitet und erst kürzlich eine spannende Getränkebegleitung für mein Menü anlässlich des schwimmenden Excellence Gourmet Festivals ausgewählt hat. Und jetzt viel Spaß mit meinem Schmorgericht „Schweinebäckchen – Sellerie – Champignons“!

Der Autor Tristan Brandt war Deutschlands jüngster Zwei-Sterne-Koch. Der Küchenmeister ist Geschäfts-führer im Restaurant „959“ in Heidelberg und war vorher Geschäftsführer der „engelhorn Gastro GmbH“. Er ist Namensgeber eines Schweizer Restaurants. In seiner monatlichen Kolumne, erzählt er von der Entwicklung neuer Gerichte und verrät Rezepte.

Für zwei Personen benötigen Sie als Zutaten: 400 g Schweinebäckchen, 1 Knollensellerie (Sellerieschale für Saucenansatz, Sellerieinneres für Püree), 1 Karotte, 2 Zwiebel, weiß, 1 Schalotte, 1 Knolle Knoblauch, 1 Fleischtomate, 400 ml Kalbsfond, 200 ml Sahne, 200 ml Milch, 50 g Butter, 50 g Butter (Sauce), 200 g Champignons, 1 Romanasalat, 3 Zweige Blattpetersilie, Essig & Öl zum Marinieren, 300 ml Rotwein.

Zubereitung: Den Backofen bei 120 Grad vorheizen. Die Schweinebäckchen putzen und parieren. Die Fleischreste beiseitelegen. Das Wurzelgemüse (Zwiebel, Karotte, oberer Teil der Sellerieschale) in grobe Stücke schneiden. Die Schweinebäckchen mit Salz & Pfeffer würzen und in neutralem Öl von allen Seiten scharf anbraten und herausnehmen. Die parierten Fleischreste in Öl anbraten. Anschließend das klein geschnittene Wurzelgemüse hinzugeben und ebenfalls anbraten, so dass sich schöne Röstaromen entwickeln. Zum Abschluss die Fleischtomate klein schneiden und hinzugeben, bis sie leicht karamellisiert. Mit ca. 150 ml Rotwein nach und nach ablöschen und langsam reduzieren lassen. Die Schweinebäckchen wieder dazugeben, mit dem Kalbsfond auffüllen und einmal aufkochen lassen. Abgedeckt bei 120 Grad in einem Schmortopf im Ofen für ca. 60 Min. garen lassen. Kurz vor Schluss den Schmortopfdeckel abnehmen und noch mal in den Ofen stellen, damit noch mehr Flüssigkeit einreduzieren kann.

Das Innere der Sellerie in Würfel schneiden und mit 50 g Butter in einen Topf geben. Anschließend 200 ml Milch und 200 ml Sahne hinzugeben. Mit Salz würzen und unter gelegentlichem Umrühren köcheln lassen. Wenn der Sellerie weich ist, alles in einen Mixer geben und fein pürieren. Zum Schluss sollte ein schneeweißes Püree entstehen.

Die Champignons putzen. Die Blattpetersilie fein schneiden. Eine Schalotte in feine Würfel schneiden. Die Champignons in Öl braten, mit Salz und Pfeffer würzen, eine Flocke Butter hinzugeben und die Schalotte dazu anschwitzen lassen. Abschließend mit gehackter Blattpetersilie verfeinern. Den Strunk der Romana-Salatherzen entfernen und die Blätter in schöne Stücke schneiden. Dann mit Salz, etwas Essig und Öl marinieren. Den Schmortopf nach 60 Min. aus dem Ofen nehmen, die Schweinebäckchen in eine Pfanne mit Deckel legen, so dass sie nicht auskühlen. Die Soße von den Schweinebäckchen durch ein Sieb passieren und einkochen lassen sowie mit etwas Butter binden. Die Schweinebäckchen in die Soße einlegen, zusammen nappieren und glasieren. Die Soße erhält durch die Butter einen schönen Glanz.

Anrichten: Das Selleriepüree auf dem Teller mittig anrichten. Die Schweinebäckchen zusammen mit den Champignons obenauf arrangieren und mit den Romana-Salatherzen dekorativ gestalten. Die Sauce außen herum drapieren. Genießen Sie dazu ein schönes Gläschen Rotwein, den Sie auch für die Soße verwendet haben.

Apropos Getränkebegleitung: Eine Frage, die mir immer wieder von Gästen gestellt wird, lautet, wie und welches Getränk ich für ein Essen aussuche. Diese Frage habe ich gerne an Tobias Hochstrasser weitergegeben und ihn gefragt, welche Tipps er für eine passende Getränkebegleitung an Weihnachten hat. Seine Empfehlung lautet, es muss Spaß machen. Es darf auch mal ein alkoholfreies Getränk sein, was begleitet. Auch mal ein belebender Champagner zwischendurch, nicht nur als Aperitif oder zum Dessert.

Herzliche Grüße

Ihr Tristan Brandt