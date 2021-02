  Spitzenküche per Livestream

Mannheim. Bestand hat nur der Wandel“, dies ist eine der Weisheiten, die mich als Mensch, Koch und Unternehmer begleitet, mich antreibt, niemals stehenzubleiben und immer an neuen Ideen arbeiten lässt. Wie wahr dieses Zitat ist, zeigt mir der Wandel, den unsere Gastronomielandschaft aufgrund der Pandemie aktuell vollzieht.

Dabei ist diese schwierige Zeit nicht nur als Krise, sondern auch als Chance zu begreifen. Der Wandel lässt alte Strukturen aufbrechen, fördert die Innovation und lässt die Gemeinschaft wieder näher zusammenrücken. Es werden Projekte realisiert, die vorher nicht denkbar waren. Was früher aus zeitlichen oder kapazitären Gründen nicht umsetzbar war, wird auf einmal doch möglich.

Wer hätte vor ein paar Jahren gedacht, dass Sterneköche und Sterneköchinnen einen Take Away mit über zehn Gängen anbieten? Oder daran, dass sich Gastronomien zusammenschließen, um gemeinsam einen Online-Shop für ihre Kunden zu entwickeln? Interessant, was sich alles so verändert!

Auch für mich hat sich vor diesem Hintergrund einiges getan. So wurde ich Anfang Dezember 2020 von der Mannheimer Abendakademie angesprochen, ob wir nicht gemeinsam ein neues Angebot entwickeln möchten: einen Online-Kochkurs per Livestream auf YouTube. Die Idee dahinter: Wenn die Teilnehmer und Teilnehmerinnen nicht zur Akademie kommen können, dann kommt sie eben zu ihnen nach Hause.

Klar, dachte ich, da mache ich mit! Obwohl ich mir zu Beginn nicht so richtig sicher war, wie ich als virtueller Koch bei den Gästen ankomme, denn ich bin ja eher den direkten Kontakt gewohnt. Am 17. Januar war es dann soweit. Es hatte sich eine Vielzahl an Teilnehmern angemeldet, die sich live zuschalteten und sich sehr interessiert im Chat beteiligten. Ich hatte viel Spaß daran, Tipps und Tricks zu zeigen, ein wenig über Warenkunde zu erzählen, auf Fragen zu antworten und vor allem meine persönliche Botschaft weitergeben zu können – dass Kochen richtig Spaß macht und man keine Angst davor zu haben braucht.

Am Ende waren wir uns einig: Dieses neue Eventformat hat Zukunft, denn wir werden auch nach Wiedereröffnung der Gastronomien Menschen zuhause erreichen können. Menschen, die kleine Kinder haben, alleine oder mobil eingeschränkt sind, aber nicht auf kulinarische Genüsse verzichten möchten. Übrigens, auch Sie können das neue Live-Angebot ausprobieren. Die Online-Kochkurse mit der Mannheimer Abendakademie werden schon bald fortgeführt!

Neugierig bleiben

Zum Valentinstag am 14. Februar bieten wir Verliebten und Kulinarikern einen prickelnden Kurs mit Champagner an, wo die benötigten Zutaten auf Wunsch frisch von unserem Partner „FrischeParadies“ angeliefert werden können. Mehr Infos unter www.abendakademie-mannheim.de.

Mein Tipp: Bleiben Sie neugierig und seien Sie offen für neue Angebote, die sich in dieser Zeit entwickelt haben!

Auf geht’s – Ihr Tristan Brandt!

PS: Als kleines Appetithäppchen habe ich Ihnen die Rezepte meines ersten Online-Kochkurses auf der morgenweb-Kolumne unter www.morgenweb.de/koch-kolumne hinterlassen. Viel Spaß dabei!