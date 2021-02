  Soße, die Königsdisziplin in der Küche

Ägudi Soooß iss wass Fionäs!“ Wie es die Überschrift bereits verrät: Heute geht’s in meiner kulinarischen Kolumne um „die Soße“ – die Königsdisziplin, sowohl in der Spitzengastronomie als auch privat zu Hause. Denn eine wirklich gute Soße zu kochen, bedeutet viel Arbeit, ist aber auch das i-Tüpfelchen eines hervorragenden Gerichts und bleibt in Erinnerung.

AdUnit urban-intext1

Im Umkehrschluss bedeutet das, man kann mit einer Soße sehr viel gut aber auch viel kaputt machen. Ein konkretes Beispiel: Mit einer hervorragenden Krustentiersoße kann man den Eigengeschmack beispielsweise eines Hummers zusätzlich unterstützen und optimieren. Genau das ist das elementare Ziel. Daher kocht man in der Spitzengastronomie zu jedem Fleisch die passende Fleischsoße auch mit den darin enthaltenen Knochen und Fleischabschnitten.

Jetzt aber genug der langen Ansprache, Sie möchten ganz konkret wissen, wie man zuhause leckere Soßen zubereiten kann. Dafür habe ich Ihnen heute Rezepte in unterschiedlichen Schwierigkeitsgraden mitgebracht, damit Sie sich schrittweise steigern können.

Fangen wir also „ganz easy“ mit moderner Küchentechnik an, mit einer würzigen Misoespuma, die Sie innerhalb von nur zwei Minuten herstellen können! Alles was Sie dafür benötigen, ist eine Espumaflasche, wie sie beispielsweise von iSi angeboten wird. Als Zutaten benötigen Sie ein Ei, 30 g helle Misopaste sowie 120 g Butter. Geben Sie zuerst das Ei und die Misopaste in ein hohes Mixgefäß.

Bis zu drei Tage

AdUnit urban-intext2

Parallel dazu die Butter in einem Topf schmelzen und erhitzen. Anschließend diese mit Hilfe eines Zauber- bzw. Mixstabs unter die Masse heben. Die Masse in eine Espumaflasche füllen und mit zwei Gaspatronen laden. Fertig ist die Soße, die sich hervorragend zu Fisch und Fleisch kombinieren lässt.

Eine weitere Soße, die nur mit Grundprodukten mit viel Eigenaroma gekocht wird, ist die beliebte Pilzsoße. Dazu werden Schalotten und Knoblauch in etwas Öl und Butter angeschwitzt. Als Pilze können Sie beispielsweise Champignons verwenden, die in kleine Scheiben geschnitten werden. Diese zu den Schalotten und zum Knoblauch in den Topf geben und mit anrösten. Anschließend das Ganze mit Weißwein ablöschen und mit etwas Gemüse- oder Geflügelbrühe ergänzen. Die Soße bis auf die Hälfte reduzieren, mit Sahne und Butter auffüllen und schon hat man eine tolle Pilzrahmsoße.

AdUnit urban-intext3

Die wohl aufwendigste Soße ist die Fleischsoße, deren Herstellung in der Spitzengastronomie bis zu drei Tage dauern kann! Aber keine Angst davor: Übung macht den Meister! Der erste Soßenansatz entsteht mit Kalbsknochen, die gehackt sind und im Ofen stark geröstet werden. Parallel dazu im Topf Zwiebeln, Karotten, Sellerie und Tomaten in Öl anrösten. Etwas Kräuterthymian und Knoblauch hinzugeben, bis alles schön glasig ist. Anschließend mit Rot- und Portwein ablöschen, die Knochen aus dem Ofen dazu geben und mit kaltem Wasser auffüllen. Einmal aufkochen lassen und bei 70 Grad, also unter dem Siedepunkt, ziehen lassen, damit das ganze Aroma aus den Knochen heraus geköchelt wird.

AdUnit urban-intext4

Den Herd ausschalten, den Topf auf die Seite stellen und über Nacht ruhen lassen. Am nächsten Tag wird der zweite Ansatz mit den Kalbsschwänzen angesetzt. Dazu werden Schalotten und Champignons im Topf angeröstet. Die Kalbsschwänze bei starker Hitze im Ofen rösten, damit sich der Röstgeschmack richtig entfalten kann. Dann die Schalotten und die Champignons mit Portwein und Madeira ablöschen. Wenn alles reduziert ist, die gerösteten Kalbsschwänze hinzugeben. Auffüllen mit der Brühe des Vortages, der Kalbsgrundbrühe. Die Brühe 24 Stunden leicht köcheln lassen.

Der dritte Ansatz ist der wirkliche Soßenansatz. Die Abschnitte vom Kalb werden klein geschnitten und im Topf angeröstet. Anschließend klein geschnittenes Wurzelgemüse wie Schalotten, etwas Karotte, Sellerie, Tomaten, Knoblauch und Thymian hinzugeben und mit Portwein und Madeira ablöschen, reduzieren und einkochen. Die Kalbsgrundbrühe ergänzen und bis auf die Hälfte reduzieren. Wichtig ist, dass man immer wieder abschäumt. Das bedeutet, die Trübstoffe müssen herausköcheln. Die Soße darf dabei nicht zu stark kochen. Das Ganze wird dann später leicht gebunden.

Diese Soße ist eine wunderbare Fleischsoße, die man – kleiner Tipp von mir – auch in einer größeren Menge herstellen und in kleine Eiswürfelbehälter abfüllen und einfrieren kann. Alternativ kann man sie in einem Glas bis zu zwei Wochen im Kühlschrank aufbewahren.

Ich wünsche Ihnen viel Erfolg als Saucier! Mit kulinarischen Grüßen

Ihr Tristan Brandt