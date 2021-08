So wird Honig wieder geschmeidig

Wer grobe Kristalle in seinem flüssigen Imker-Honig entdeckt, muss ihn nicht wegwerfen. Das süße Gold ist weiterhin genießbar. Um zu verstehen, warum sich der Honig verändert, muss man wissen, was in der Masse steckt. „Honig besteht zu 80 bis 85 Prozent aus Zucker und aus 15 bis 20 Prozent Wasser“, erläutert Marion Hoffmann von der Honiguntersuchungsstelle des Deutschen Imkerbundes.

Mit Fruchtzucker und Traubenzucker tragen gleich zwei Zuckerarten entscheidend zur Süße das Honigs bei. Doch der Traubenzucker kristallisiert: Mit der Zeit vernetzen sich die Moleküle und bilden Gitter. Startpunkt sind dabei die sogenannten Kristallisationskeime: „Das können etwa Pollen oder kleine Luftbläschen im Honig sein“, erläutert Hoffmann. Die Folge: Der Honig verändert seine Konsistenz. Einige Honige werden insgesamt fester, in ihnen haben sich kleine Kristalle gebildet, die auf der Zunge kaum zu spüren sind. Andere Honige bleiben flüssig, sind aber durchsetzt von groben Kristallen. Bei Supermarkt-Produkten lassen sich diese Prozesse fast nie beobachten, weil die möglichen Kristallisationskeime fehlen.

Wasserbad oder Backofen

An den Kristallen im Honig ist der Traubenzucker schuld. © dpa

Mit Wärme kann man Honig wieder flüssig oder cremig bekommen. „Man kann den Honig für mehrere Stunden auf etwa 30 bis 35 Grad erwärmen“, erklärt Joachim Kieschke, Imker in Biberach an der Riß. Von höheren Temperaturen rät der Imker dabei ab: „Sonst werden die guten Inhaltsstoffe wie Enzyme, Vitamine und Aminosäuren zerstört.“ Auf die Mikrowelle als zeitliche Abkürzung sollte man ebenfalls verzichten. Besser ist es, den Honig im Wasserbad, auf der Heizung oder auf einer sonnigen Fensterbank zu erwärmen. „Man kann ihn auch bei 50 Grad kurz in den Backofen stellen – sollte ihn dann aber im Auge behalten“, sagt Sebastian Faiß, Imker in Aichwald im Landkreis Esslingen. Egal, wie der Honig in die Wärme geschickt wird: Wichtig ist, ihn regelmäßig mit einem Löffel durchzurühren. tmn