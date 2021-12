Raus an die kalte Luft

Nur wenige Blumen blühen im winterlichen Garten und trotzen dabei Eis und Schnee. Eine von ihnen ist die Christrose (Helleborus niger), auch als Schneerose bezeichnet. Sie sieht aus, wie man Blumen zeichnen würde: ein strahlend gelber Punkt in der Mitte, fünf einfache reinweiße Blütenblätter drumherum.

Auch wenn die Christrosen gerne mal im Advent und zu Weihnachten verschenkt werden: „Man muss sich im Klaren sein, dass diese Pflanzen draußen stehen wollen“, sagt Josef Heuger, Helleborus-Züchter und Gartenbau-Techniker aus Glandorf. Schön sind dort Plätze im Garten, wo man im Winter noch häufig vorbeikommt oder man sie vom Fenster aus sehen kann. Etwa am Hauseingang und in Beeten vor dem Wohnzimmer- oder Küchenfenster.

Christrosen können 30 Jahre und mehr im Garten wachsen. Man sollte ihnen aber bei der Pflanzung im Herbst und Winter etwas bieten: „An der Pflanzstelle sollte das Erdreich humos, leicht durchlässig und alkalisch sein“, rät die Staudengärtnerin Svenja Schwedtke. Josef Heuger empfiehlt, das Pflanzloch möglichst zwei Spaten tief auszugraben, damit sich die Wurzeln senkrecht nach unten entwickeln können. Während der Blüte sollte der Boden unbedingt leicht feucht sein, im Sommer kann er auch etwas trockener sein. „Das ist vor allem an Stellen gegeben, an denen laubabwerfende Gehölze über den Sommer nicht nur für Schatten sorgen, sondern auch mit dem Laub die Feuchtigkeit etwas abhalten.“

Josef Heuger würde die Christrose mit Pflanzen kombinieren, die im Winter ebenfalls etwas zur Zierde beitragen können. Etwa eine dekorative Rinde wie die vom Purpur-Hartriegel „Sibirica“ oder den ausgefallenen Wuchs der Korkenzieher-Haselnuss. Gärtnerin Svenja Schwedtke empfiehlt krautig wachsende Beet-Partner, vor allem Halbschatten- und Schattenpflanzen wie Leberblümchen und Gräser, das winterblühende Alpenveilchen, Lerchensporn und Schneeglöckchen.

Eierschalen in den Boden

Die Energie für die Blüte sammeln Christrosen in den Sommermonaten und speichern sie in ihren fleischigen Rhizomen. Das ist ein Vorteil für ihre Besitzer: Man muss während der Blüte im Winter nicht düngen. Wichtig ist dafür, dass die Christrosen in den Sommermonaten gut mit einem phosphor- und kaliumbetonten Dünger versorgt werden. Svenja Schwedkte rät zu Rosen- oder Tomatendünger sowie immer mal wieder auch zu einer Kalkgabe. Ihr Tipp dazu: „Arbeiten sie die Schale von rohen Eiern bei der Pflanzung und auch später gelegentlich in den Boden rund um die Pflanze ein.“

Aber nicht jeder ist begeistert von dieser Art der Helleborus-Pflanzen: Heikel sei die klassische Christrose, und mit ihrem schwachen Wuchs eine Herausforderung für ihren Besitzer, sagt Svenja Schwedtke. Denn diese Art braucht zum Beispiel den erwähnten kalkhaltigen und tiefgründigen Boden. Die Staudengärtnerin rät daher alternativ zur Lenzrose, einer Verwandten der Christrose (Helleborus orientalis). Sie wachse und vermehre sich selbst gut. Die Sämlinge bringen dann auch andere Blütenfarben und Formen hervor. Allerdings zeigt die Lenzrose ihre Blüten meist erst zum Winterende. Zu diesen Helleborus-Orientalis-Hybriden empfiehlt Svenja Schwedtke im Beet Herbststeinbrech, Wald-Dreiblatt und Zwerg-Pfauenrad-Farn. Diese Schattenpflanzen bevorzugen einen leicht sauren Boden, was die Lenzrosen tolerieren.

Helleborus sind in Mode. Daher fokussiert sich die Pflanzenbranche gerade auf ihre Weiterentwicklung. „Die moderne Züchtung von Christrosen versucht, die positiven Eigenschaften verschiedener Arten miteinander zu kombinieren“, sagt Züchter Josef Heuger. So wurde zum Beispiel die elegante Erscheinung der Christrose mit der Mehrblütigkeit der Lenzrosen und der Robustheit mediterraner Helleborus-Arten vereint. „So entstehen Hybriden, die eine hohe Standorttoleranz und ein reiches Farbenspiel aufweisen“, so Heuger.

Übrigens: Die frühe Blütezeit ist ein wesentliches Merkmal der modernen Sorten. Diese Varianten findet man dann zum Beispiel schon als Advents- und Weihnachtsdekoration im Handel. All diese Helleborus lassen sich auch im Topf halten, wenn diese nicht zu klein sind. „Anderenfalls frieren die Wurzeln durch, was der Pflanze schadet“, sagt Josef Heuger. Wichtig ist, die Pflanzen im Topf auch im Winter gut mit Wasser zu versorgen. „Staunässe vermeiden Sie am besten durch ein Loch im Topfboden oder einen integrierten Überlauf im Gefäß.“

Unterschiedliche Blütezeiten

Er rät, verschiedene Arten und Sorten der Helleborus mit unterschiedlichen Blütezeiten gemeinsam einzutopfen – so hat man über viele Wochen eine schöne Blüte im Gefäß. Für die Wohnung bieten sich die Pflanzen nicht an – dafür aber ihre einzelnen Blüten. „Die gestielten Blüten halten nicht gut in der Vase, aber ganz kurz abgeschnitten und in einer Schale zum Schwimmen ausgelegt sind sie wirklich bezaubernd“, sagt Svenja Schwedtke.