Ohne Moos – nix los!

Die Stimmung bei Winterspaziergängen im Wald ist einfach etwas Besonderes. Die klare, kalte Luft weht frische Gedanken in den Kopf. Der Nebel wabert geheimnisvoll. Auf alten Baumstümpfen, großen Steinen und knorrigen Ästen hat sich der Frost auf den Moosen festgesetzt und glitzert in der Sonne, die sich allmählich durch die grauen Wolken kämpft. Ein wenig von dieser Stimmung würde ich am liebsten mit nach Hause nehmen. Eine Möglichkeit dafür: Moosbilder. Die sind ein kreativer Megatrend. „Allerdings sollte man dafür nicht das Moos aus der Natur verwenden“, meint Helga Lavi gut gelaunt. Die Künstlerin aus Lampertheim macht derzeit mit ihren Moosbildern bei Ausstellungen immer wieder auf sich aufmerksam. Deshalb frage ich sie, wie sich so ein grünes Werk am besten fertigen lässt.

Die Autorin Daniela Hoffmann ist seit 2001 Redakteurin beim „Mannheimer Morgen“ und lebt in der Pfalz auf einem ehemaligen Winzerhof. Dort ist Gärtnern zu ihrem Hobby geworden. Von Pflanz-Experimenten und Begegnungen mit Gärtnern, Floristen, Landwirten und Naturschützern erzählt sie in ihrer Kolumne. Mehr auf www.mannheimer- morgen.de/garten-blog

Helga Lavi gibt mir Einblick in ihr Schaffen. Entscheidend ist vor allem das Material. „Das Moos, das ich verwende, ist von einem speziellen Hersteller, der es angebaut, geerntet, gereinigt, getrocknet und konserviert hat“, erklärt die Künstlerin. Das ist wichtig, damit die Bilder lichtbeständig sind, sich nicht verfärben und lange haltbar bleiben.

Derartiges Moos finden Bastelfreunde, die solch eine grüne Kreation – wie ich – einfach mal ausprobieren möchten, im lokalen Handel aber auch im Internet. Die Qualität ist jedoch oft recht unterschiedlich. „Ich hatte beispielsweise einmal eine Lieferung mit etlichen Tannennadeln und Samenrückständen“, erzählt mir Helga Lavi. Gestört hat es sie jedoch nicht. „Das ist ja schließlich Natur – und das darf man ruhig auch sehen“, sagt sie.

Die gebürtige Cuxhavenerin, die aber schon lange im Ried lebt, verarbeitet am liebsten Island- oder Kugelmoos. Daneben gibt es noch etliche andere Sorten – etwa das sogenannte Flachmoos, das Ostfrieslandmoos oder das Waldmoos. Außerdem werden die Pflanzen eingefärbt angeboten – von sonnengelb über purpur bis karibikblau. Helga Lavi bevorzugt Moos in apfelgrün. „Das wirkt schön frisch“, findet sie.

Um das Moos nun zu einem Bild zu verarbeiten, braucht es einen entsprechenden Untergrund. Das kann eine Holzplatte sein, aber auch eine Leinwand. Ob ein Bild später einen Rahmen bekommt oder nicht, bleibt Geschmackssache. „Bei meinen Arbeiten wird das Moss manchmal auch selbst zum Rahmen und ich setzte ein kleinformatiges abstraktes Acrylbild in die Mitte. Oder ich gestalte mit dem Moos eine Collage. Alles ist erlaubt“, erläutert die Künstlerin. Ich möchte es – als Anfängerin – mit einer Kombination aus Kugel- und Islandmoos zur Gestaltung probieren. Doch was benutzt man am besten zur Fixierung?

Helga Lavi rät zu einem speziellen Mooskleber. Der lässt sich recht leicht mit einem Zahnspachtel auf dem Untergrund auftragen. Das Moos wird anschließend festgedrückt. Danach muss das Ganze mindestens einen Tag lang trocknen.

Jetzt braucht es nur noch ein schönes Plätzchen für das Kunstwerk. „Da hat man die freie Wahl“, erklärt Helga Lavi. Denn obwohl es so natürlich aussieht, braucht das aufgeklebte Moos weder Sonnenlicht noch Wasser oder sonst irgendwelche Pflege. Die Moosbilder haben sogar die Eigenschaft, Schall zu absorbieren und wirken somit entspannend. „Grünpflanzen“, die so wenig Arbeit machen, haben doch ihre Vorteile, denke ich, hole meine Schuhe und breche erneut zu einem Winterspaziergang auf. Da lässt sich der alte Spruch doch einfach mal umdrehen: Wegen Moos – viel los!