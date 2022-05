Möhrengrün ist nicht nur Hasenfutter

Wegwerfen von Lebensmitteln ist „out“! Leider landen noch immer viel zu viele Gemüseabfälle im Müll. Oftmals aus Unwissenheit, weil wir schlichtweg nicht wissen, was alles in Kartoffelschale, Karottengrün & Co. steckt und was sich daraus Tolles zubereiten lässt. Vor diesem Hintergrund sind die Trends „Nose to tail“ (Von der Nase bis zum Schwanz) und „Leaf to root“ (Vom Blatt bis zur Wurzel“ entstanden.

AdUnit Mobile_Pos2

AdUnit Content_1

Vitamin- und Nährstoffquelle

Während sich erster mit der Aufklärungsarbeit zur kompletten Verarbeitung eines Tiers beschäftigt, geht’s bei „Leaf to root“ um die Königsdisziplin „Gemüse“, also um die komplette Nutzung vom Blatt bis zur Wurzel.

Der Autor Tristan Brandt war Deutschlands jüngster Zwei-Sterne-Koch. Der Küchenmeister ist Geschäfts-führer im Restaurant „959“ in Heidelberg und war vorher Geschäftsführer der „engelhorn Gastro GmbH“. Er ist Namensgeber eines Schweizer Restaurants. In seiner monatlichen Kolumne, erzählt er von der Entwicklung neuer Gerichte und verrät Rezepte.

Passend zu diesem Trend geht es in meiner heutigen Kolumne um eine eher untypische Küchenzutat, dem Karottengrün – Möhrengrün, das kostenlose Karotten-Extra! Ob pur, als Beilage, in der Suppe oder im Salat: Die knackige Karotte ist ein vielseitig einsetzbares und gesundes Gemüse, auf das gerne in deutschen Küchen zurückgegriffen wird. Und wer die Karotte im Bund kauft, bekommt ein Extra dazu: die Karottenblätter!

AdUnit Mobile_Pos3

AdUnit Content_2

Bei den meisten landet das wertvolle Möhrengrün direkt in der Biotonne oder wird an die Hasen verfüttert. Schade! Denn das Karottengrün ist nicht nur eine wahre Vitamin- und Nährstoffquelle, sondern schmeckt auch richtig lecker! Und daher gibt es heute einen leckeren und vor allem nachhaltigen Genusstipp von mir, wie Sie das Möhrengrün zu Hause kulinarisch nutzen können!

Karottengrün Pesto

Für die Zubereitungszeit etwa zehn Minuten einplanen. Sie brauchen: 1 Bund frisches Möhrengrün (von ungespritzten Bio-Möhren), 3 Zweige Blattpetersilie, 60 g Parmesan oder Pecorino (fein gerieben), 3 EL Walnusskerne, 1 Knoblauchzehe, 125 ml Olivenöl, 1 TL Salz, ½ TL Pfeffer.

Zubereitung: Im ersten Schritt alle Zutaten für das Pesto vorbereiten: Das Möhrengrün vom Bund entfernen, unter kaltem Wasser spülen und vorsichtig trocken tupfen. Die Petersilienblätter abzupfen. Je nach Geschmack Parmesankäse oder Pecorino mit einer Käsereibe sehr fein reiben, damit es sich gut mixen lässt. Die Walnüsse grob mit einem Messer zerkleinern. Die Knoblauchzehe schälen und in feine Würfel schneiden.

AdUnit Mobile_Pos4

AdUnit Content_3

Anschließend Karottengrün, Petersilie, geriebener Käse, gehackte Walnüsse, Salz & Pfeffer in einen Mixbecher geben und mit einem Stabmixer zerkleinern. Knoblauch und Olivenöl dazu geben und mit dem Stabmixer weiter zerkleinern. Abschließend das Pesto mit Salz und Pfeffer abschmecken. Fertig ist das köstliche und gesunde Möhrengrün Pesto, das hervorragend zu Nudeln oder frischem Baguette passt.

Na dann: tu mal lieber die Möhrchen!

Mit kulinarischen Grüßen

Ihr Tristan Brandt