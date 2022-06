Marmelade einmal ganz anders

Süß oder deftig?“ Diese Frage wird mir sehr häufig gestellt. Und da lautet meine Antwort ganz klar: „deftig“! Und so mag es an dieser Stelle auch niemanden verwundern, dass ich nicht unbedingt ein Fan von Marmeladen bin. Ausgenommen der Kreationen meiner Mutter.

Ganz bewusst habe ich mich irgendwann einmal gefragt, ob Marmelade denn immer süß sein muss bzw. nur mit Früchten funktioniert. Eines Sonntags, meine Frau war gerade in der Küche damit beschäftigt Erdbeermarmelade einzukochen, kam ich auf die Idee, dass Marmelade ja eigentlich auch mit Gemüse funktionieren sollte, denn das Prinzip des Einkochens mit Gelierzucker bleibt das gleiche.

Zunächst einmal experimentierte ich mit dem, was unser privater Kühlschrank hergab: Karotte, Ingwer und Zucchini. Alles wurde einmal eingekocht und verkostet. Das war schon nicht schlecht, aber ich wollte noch mehr Farbe und Finesse in die Marmelade bekommen.

Im nächsten Schritt pflanzte ich in unserem Garten Tomaten an, deren Erntezeit von April bis Oktober ist. Das Besondere an der Tomate sind nicht nur die schöne, knallrote Farbe und der Geschmack. Sie enthält auch das natürliche Glutamat „Umami“, dass die Tomate so lecker und uns gleichzeitig satt macht. Übrigens, die Tomaten werden im botanischen Sinne dem Obst zuordnet, da sie Samen enthält und aus der Blüte der Pflanze wächst.

Womit wir wieder beim Thema wären. Aus den selbst angebauten Tomaten habe ich eine Tomatenmarmelade kreiert, die wunderbar zu Brot und Käse passt. Perfekt also fürs Abendbrot. Aber auch als Dip, zur Gemüsepfanne, zu Currys oder Quiche harmoniert die Tomatenmarmelade hervorragend. Probieren Sie es doch einmal selber aus und konservieren Sie sich das Sommerfeeling im Glas!

Rezept: Tomatenmarmelade zum Abendbrot

Für 4 bis 5 Tomatenmarmeladen-Gläser werden als Zutaten benötigt: 500 g Tomaten, 3 kleine Zwiebeln, 1 EL Olivenöl, 1 EL Tomatenmark, 100 ml weißer Balsamicoessig, 250 g Gelierzucker (2:1), Salz und Pfeffer

Zubereitung:

Tomaten und Zwiebeln in kleine Würfel schneiden. Etwas Öl in einen Topf geben und die Zwiebeln darin gut anbraten. Tomatenmark hinzugeben und die Mischung für weitere zwei bis drei Minuten rösten lassen. Anschließend die Tomaten, Essig, Zucker, Salz und Pfeffer beigeben und alles für 5 Minuten köcheln lassen.

Zum Schluss die Marmelade mit etwas Salz und Pfeffer abschmecken. Um der Marmelade einen zusätzlichen Pfiff zu verleihen, können Sie weitere Gewürze und Kräuter ergänzen, wie beispielsweise Basilikum, Chili, Paprika, Oregano oder Knoblauch.

Füllen Sie anschließend die Marmelade in ein steriles Glas und lassen Sie es auskühlen. Besonders gut schmeckt die pikante Marmelade zu frischem Brot und einem schönen Gläschen Wein aus der Pfalz. Lassen Sie es sich gut gehen!

Herzlichst

Ihr Tristan Brandt