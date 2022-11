Kulinarische Grüße aus Miami

Heute sende ich Ihnen meine kulinarische Botschaft direkt aus den USA. Ich arbeite gerade an einem neuen Restaurantkonzept, das sich im Carillon Miami Wellness Resort befindet. Der „Tambourine Room by Tristan Brandt“ wird am 1. Dezember öffnen. Und da ich diesen Moment sehr gerne mit Ihnen teilen und darauf anstoßen möchte, heute von mir ein Cocktailgruß mit passenden Häppchen.

Die Cocktailkultur wird in Miami besonders großgeschrieben. Die Bartender:innen geben hier alles, um ihre Gäste zu verwöhnen und perfekten Genuss ins Glas zu bringen. Hierzulande reicht man zu jedem Cocktail ein passendes Foodpairing. Ich bin Fan klassischer Cocktails, wie beispielsweise der Margarita. Diese kann man ganz einfach selbst machen, man braucht dafür nicht viel.

Der Autor Tristan Brandt war Deutschlands jüngster Zwei-Sterne-Koch. Der Küchenmeister ist Geschäfts-führer im Restaurant „959“ in Heidelberg und war vorher Geschäftsführer der „engelhorn Gastro GmbH“. Er ist Namensgeber eines Schweizer Restaurants. In seiner monatlichen Kolumne, erzählt er von der Entwicklung neuer Gerichte und verrät Rezepte.

Auf der Zutatenliste stehen neben Tequila Blanco (100 Prozent Agave), Triple Sec, Limettensaft, Eiswürfel und Salz. Damit er richtig gut wird, sollte man, wie beim Essen auch, auf sehr gute Zutaten achten. Es gibt eine Vielzahl besonderer Tequila-Spezialitäten, die es zu entdecken gilt. Hier empfehle ich, sich einmal die Zeit zu nehmen, in ein Wein- und Spirituosen-Fachhandel zu gehen und sich von den Sommeliers beraten zu lassen. Sie werden überrascht sein, wie geschmacklich unterschiedlich ein Tequila schmecken kann!

Als dazu passendes Foodpairing habe ich Ihnen ein Taco mit Süßkartoffel, Ingwer und Hühnerbrust kreiert, inspiriert durch amerikanische Essenskultur mit mexikanischen Einflüssen. Ich würde mich freuen, wenn Sie am 1. Dezember auf unsere Eröffnung anstoßen und Ihre Liebsten mit einem netten Cocktail am Abend überraschen. Mein Cocktail-Foodpairing ist im Übrigen auch eine schöne Idee für Weihnachten oder die Silvester-Feier! Anfang Dezember geht es für mich wieder zurück in die Heimat zurück, um an neuen Konzepten für 2023 zu arbeiten. Sie dürfen gespannt sein.

Cheers & see you soon!

Ihr Tristan Brandt

Klassische Margarita

Zutaten: 6 cl Tequila Blanco (Premium, 100% Agave),,1/2 Limette (Bio), 2 cl Triple Sec, 2 cl frisch gepresster Limettensaft, Salz, Eiswürfel, Cocktailschale (20 cl)

Zubereitung: Das Salz auf einen flachen Teller streuen. Das Limetten-Fruchtfleisch am Rand der Cocktailschale entlangführen und anschließend in das Salz tupfen, so dass am Ende ein feiner Salzrand entsteht. Limettensaft, Triple Sec und Tequila Blanco mit 8 Eiswürfeln in einen Shaker geben. Wer keinen Shaker besitzt, kann dafür auch ein Marmeladenglas mit Deckel nehmen – das funktioniert genauso gut. Anschließend ca. 20 Sekunden schütteln. Abschließend den Inhalt durch ein Barsieb (oder feines Puderzuckersieb) in die Cocktailschale gießen. Mit einer Limettenscheibe den Rand garnieren.

Cocktailhappen

Zutaten: Tacos, Hühnerbrust, Süßkartoffel, Ingwer, Rote Zwiebeln, Salz

Zubereitung: Die Hühnerbrust in Streifen schneiden und anbraten. Die Süßkartoffeln im Ofen für ca. 1 Stunde bei 180 Grad garen. Die Süßkartoffeln herausnehmen, aufschneiden, mit einer Gabel auskratzen und zu einem Stampf verarbeiten. Den Ingwer schälen, fein reiben und in den Stampf einarbeiten. Danach mit Salz abschmecken. Den Süßkartoffelstampf, das angebratene Hühnerfleisch und in Streifen klein geschnittene rote Zwiebeln in die Tacos geben und mit Cheddarkäse im Ofen kurz überbacken.