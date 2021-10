Kaffeegenuss für Zuhause

Die Zeiten, dass Kaffee nur „Hallo wach“ genannt wurde, sind überholt. Heute bezeichnet man ihn gar als „schwarzes Gold“ oder „wichtigste Mahlzeit des Tages“. Doch wie wird aus einer dunklen Brühe eine heiße Liebeserklärung? „Es gibt viele Methoden, guten Kaffee zuzubereiten“, meinen Master-Barista Johanna Wechselberger von der „Vienna School of Coffee“ und Tobias Hierl in ihrem „Kaffee-Buch für Anfänger, Profis und Freaks“. Objektive Wertungen gebe es nicht, nur persönliche Hitparaden. Der einfache Brühaufguss habe genauso Qualitäten wie der ambitionierte Espresso oder Pad-Systeme. Ein Überblick:

Filterkaffee

„Nach wie vor der Klassiker, aber sein Anteil nimmt kontinuierlich ab“, sagt Holger Preibisch, Hauptgeschäftsführer des Deutschen Kaffeeverbands. Stark auf dem Vormarsch sei die Zubereitung mit der ganzen Bohne – häufig verwendet beim Vollautomaten. Rund die Hälfte aller Kaffeetrinker bevorzuge den Filterkaffee, der vor allem mit der Maschine zubereitet wird. Entgegen ihres angestaubten und qualitativ minderwertigen Images ermögliche diese Zubereitung, wirklich soliden, guten Kaffee zu produzieren, meint Emanuel Vonarx, Gründer von „Earlybird-Coffee“ in Stuttgart und Kaffee-Blogger. Filterkaffee ist auch ideal, um eine größere Gästeschar zu bewirten. Wichtig ist, ihn nicht lange auf der Warmhalteplatte stehen zu lassen. Sonst kippt das Aroma und er wird bitter. Alternativ in eine Thermoskanne umfüllen. Vonarx rät, der Mahlgrad solle so fein wie Speisesalz sein – tendenziell etwas gröber als beim Handfilter, da der Kontakt mit dem Wasser länger ist und das Kaffeemehl stärker extrahiert wird. Richtwert: Zwölf Gramm (ein gehäufter Esslöffel) auf 200 ml Wasser.

Handfilter

Traditionalisten schwören darauf. Den Papierfilter in dem Handfilter (am besten aus Porzellan) mit heißem Wasser ausspülen, damit er geruchsneutraler wird. Anders als beim Tee sollte kein kochendes Wasser verwendet werden. „Idealerweise lässt man es auf 92 Grad abkühlen, sonst verbrennt das Wasser die Kaffeearomen und er schmeckt leicht feurig, meist schon rußig“, so Preibisch. Das Wasser nach dem Kochen drei bis vier Minuten stehen lassen, dann zunächst einen kurzen Schwall über das Kaffeemehl geben, damit es aufquellen kann („Blooming“). Nach und nach dann die eigentliche Wassermenge nachgießen.

Vollautomat

Die zweithäufigste Zubereitungsart. Die ganze Bohne hat inzwischen einen Marktanteil von über 37 Prozent, so eine Studie des Deutschen Kaffeeverbandes. Kaum eine Zubereitung ist komfortabler und schneller. Guter Geschmack ist vorprogrammiert. Denn die Bohne wird erst unmittelbar vor der Zubereitung gemahlen – bis dahin hält sie wie ein Panzer das Aroma frisch.

Noch ein Vorteil: Die Vielfalt der Getränke, die auf Knopfdruck zubereitet werden – von Espresso, Café Crema, Lungo bis zu Cappuccino und Latte Macchiato. „Und man muss nichts selbst dosieren, sondern ich kann Wasser- und Kaffeemenge einmal auf meine Parameter einstellen – und dann wird alles perfekt zubereitet“, sagt Preibisch. Mahlgrad, Wassermenge und Kaffeemenge haben großen Einfluss auf den Geschmack. Kaffeeblogger Emanuel Vonarx rät, nur eine Einstellung auf einmal zu ändern. Häufig seien die Einstellungen erst nach drei Tassen schmeckbar. Für den Mahlgrad sollte man eher eine mittlere Einstellung wählen. Je höher die Wassermenge eingestellt ist, desto bitterer und überextrahierter werde der Kaffee. Für eine große Tasse sei es besser, eine kleinere Wassermenge (um die 100 ml) zu nehmen und zwei Bezüge durchzuführen.

Siebträger

Ein absolutes Lifestyle-Produkt, ideal für Perfektionisten, Freaks und Enthusiasten. „Weil man alles selber einstellen muss und für alle Parameter selbst verantwortlich ist“, meint der Kaffeeverbands-Chef. Von Wassertemperatur über Mahlgrad und Mahlmenge bis zum Druck, mit dem das Kaffeemehl gedrückt wird. Wer diese hohe Kunst beherrscht, erhalte jedoch nicht nur leckeren Kaffee sondern genieße auch viel Ansehen bei Freunden und Familie.

French Press

Im Gegensatz zur Siebträgermaschine steht die Pressstempelkanne für eine ganz unkomplizierte Zubereitung. Dabei übernimmt ein Metallsieb, das durch das mit Kaffeepulver versetzte Wasser gedrückt wird, die Rolle des Filters. „Der Kaffee schmeckt häufig etwas intensiver, voller und weniger ‚clean‘ als bei den Kollegen aus der Filterfraktion“, meint Emanuel Vonarx. Man sollte gröber gemahlenes Kaffeepulver verwenden. Sonst wird der Kaffeesatz nicht heruntergedrückt, bleibt im Getränk und landet als Krümel im Mund und zwischen den Zähnen.

AeroPress ist eine relativ neue Art der Kaffeezubereitung und eine Kombi aus French Press und Filterkaffee. Der Kaffee zieht etwas länger als beim Handfilter (ca. 1 bis 1,5 Minuten) und wird mit einem Stempel durch ein kleines Filterpapier gepresst. So werden Kaffeeöle und -fette herausgefiltert. Es bleibt Raum für Experimente: Wassermenge, Brühzeit, Brühtemperatur und Mahlgrad werden nach Geschmack variiert.

Kaffeepads und -kapseln

Ihr Marktanteil liegt bei gut sieben Prozent. Ihr Vorteil: in der Zubereitung sehr schnell und unkompliziert, recht preisgünstig im Betrieb und von verschiedenen Herstellern einsetzbar. Nachteil: Man erhält nur einzelne Portionen, die Qualität liege laut Preibisch „im Mittelfeld“, und weil sie nicht luftdicht verschlossen sind, ziehen die unverbrauchten Pads in der Tüte Sauerstoff. Das geht auf den Geschmack.

Mit gut fünf Prozent machen Kaffeekapseln den kleinsten Anteil auf dem Röstkaffeemarkt 2020 aus. Typischerweise werden sie für einen Espresso oder Lungo benutzt. Und weil jede Kapsel sauerstoffdicht ist, sorgt sie für ein frisches Kaffeearoma.

Bei geschlossenen Systemen können allerdings nur bestimmte Marken verwendet werden. Mit der Wahl der Maschine definiert sich auch die Auswahl der Kapseln. Der Preis ist pro Tasse mit bis zu 36 Cent relativ hoch. Vor allem für Einzelpersonen seien Kapseln zwar „an Komfort kaum zu schlagen“, meint Startup-Unternehmer Emanuel Vonarx, doch lehnt er sie aus Umweltschutzgründen ab. Noch sei es nicht möglich, wirklich nachhaltige Kapseln herzustellen.

Löslicher Kaffee

Nicht zu verwechseln mit dem löslichen Ersatzkaffee aus Getreide, den es früher bei Oma gab. Dieser Kaffee löst sich laut Kaffee-Verband schon in jeder zehnten Tasse auf. „Sicherlich die einfachste, unkomplizierteste Zubereitungsart von Kaffee“, meint Preibisch. Den etwas negativen Ruf gebe es eigentlich zu Unrecht. „Im löslichen Kaffee ist Röstkaffee, dem schlichtweg nur die Feuchtigkeit entzogen wurde.“ Wie beim Bier gelte auch bei Kaffee ein Reinheitsgebot – auch bei der löslichen Variante.