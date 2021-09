Jetzt wird’s bunt!

Ich liebe den Herbst, wenn Felder, Wälder und Stadtbäume wieder bunt werden. Die ersten gelben und roten Blätter habe ich schon entdeckt. Um diese schöne Jahreszeit richtig zu zelebrieren, soll es auch auf den Fensterbänken und vor unserer Haustür wieder farbig werden. Daher ziehe ich los, um entsprechende Pflanzen für meine kleinen Blumenkästen zu kaufen. Das Ziel: der Markt im Herzen Mannheims.

Schon am ersten Stand werde ich fündig. Dort fallen mir zunächst Heuchera mit großen, lila Blättern auf. Mit ihrem gekräuselten Rand und den etwas dunkleren Adern sind sie besonders dekorativ. „Die eignen sich gut für Balkonkästen, die im Spätjahr draußen stehen“, sagt Christine Ehrler, die hinter dem Stand steht. Aber auch in Staudenbeeten, unter Sträuchern und Bäumen lassen sich die Heuchera setzen. Überhaupt sind die winterharten Pflanzen unkompliziert, stellen an ihren Standort wenig Ansprüche und wollen nur mäßig gegossen werden. „Hört sich gut an“, denke ich. Schließlich wird ein Teil meiner Blumenkästen direkt an der Straße stehen. Eine gewisse Robustheit kann da nicht schaden.

Die Autorin Daniela Hoffmann ist seit 2001 Redakteurin beim „Mannheimer Morgen“ und lebt in der Pfalz auf einem ehemaligen Winzerhof. Dort ist Gärtnern zu ihrem Hobby geworden. Von Pflanz-Experimenten und Begegnungen mit Gärtnern, Floristen, Landwirten und Naturschützern erzählt sie in ihrer Kolumne. Mehr auf www.mannheimer- morgen.de/garten-blog

Dann entdecke ich eine weitere Heuchera. Ihre Blätter sind allerdings kleiner, dafür aber fast karminrot. Zudem zieren sie kleine Blüten an sehr filigranen Rispen. Warum die Staude auch Purpurglöckchen genannt wird, erklärt sich bei ihrem Anblick eigentlich von selbst.

Als Kontrastprogramm – weil weniger knallig und damit etwas weniger auffällig – könnte ich noch ein Sedum-Exemplar kaufen. Das lässt sich nämlich ebenfalls gut in Schalen setzen. Seine dicken grau-grünen Blätter können Wasser speichern, wodurch es gut mit Trockenheit zurechtkommt. Daher eignet sich Sedum auch für Steingärten oder zur Dachbegrünung.

Bei dem Exemplar, das ich mir gerade anschaue, sind schon einige der kleinen Blüten aufgegangen und wirken zwischen den Blättern wie ein paar violette Spritzer. In ihrer Wirkung sollte man sie allerdings nicht unterschätzen, erklärt mir Christine Ehrler. „Denn sie dienen Bienen als wertvolle Futterpflanzen.“

Auch einen Herbst-Klassiker muss ich einfach mitnehmen. Eine der Chrysanthemen, die mir zunächst orange, gelb oder rot entgegenschimmern. Ich aber entscheide mich für eine mit kräftig lila Blüten.

Der Mannheimer Marktplatz scheint an diesem Morgen wie ein Farbenmeer. Schon ein paar Stände weiter entdecke ich eine Physalis alkekengi mit ihren auffälligen orangefarbenen Lampionblüten. Weil die winterharte Staude ebenfalls unkompliziert ist, wandert sie gleich in meinen Korb. Wichtig vor allem: Staunässe mag sie nicht. Außerdem bevorzugt die Lampionblume ein windgeschütztes Plätzchen.

Der Verkäufer, der meinen Spaß an den kräftigen Farbtönen schnell bemerkt hat, macht mich zudem auf eine Paprikapflanze mit ihren kleinen roten Früchten aufmerksam, die wie Zipfelmützen wirken. „Damit gibt’s aus dem Balkonkasten auch was zu naschen“, sagt er. Denn die Früchte schmecken mild, fast süßlich. Und wenn man sie trocknet, sollen sie ihre rote Farbe behalten. Auf eine Schnur gefädelt, sind sie dann – etwa in der Küche – noch lange als Dekoration verwendbar, gibt mir der Mannheimer als Tipp noch mit auf den Weg.

Ich bin mit meiner Ausbeute an Herbsttönen zufrieden. Zuhause müssen meine schönen Fundstücke jetzt nur noch eingepflanzt werden, damit sie bald mit Feldern, Wäldern und Stadtbäumen um die Wette leuchten können.