  Grünpflanzen sorgen für prima Klima im Homeoffice

Nichts hält länger als ein Provisorium: Vor einem Jahr haben viele ihren Arbeitsplatz wegen Corona Hals über Kopf nach Hause verlegt. Unser Esstisch war in den ersten Tagen Homeoffice und Ersatz-Klassensaal in einem. Das konnte ja nicht gut gehen und so haben wir uns verteilt. Die Kinder sind in ihre Zimmer und ich habe mir ein Plätzchen unterm Dach gesucht. Dass das Ganze zur Dauereinrichtung wird, konnte ich mir da noch nicht vorstellen.

Inzwischen steht hier der Rechner aus dem Verlag, Video-Konferenzen laufen. Rein funktional betrachtet also alles in Ordnung. Doch so richtig gemütlich ist mein Homeoffice noch nicht. Ich brauche eine angenehme Arbeitsatmosphäre, will mich nicht länger mit dieser Übergangslösung abfinden. Jetzt muss frischer Wind rein.

Die Autorin Daniela Hoffmann ist seit 2001 Redakteurin beim „Mannheimer Morgen“ und lebt in der Pfalz auf einem ehemaligen Winzerhof. Dort ist Gärtnern zu ihrem Hobby geworden. Von Pflanz-Experimenten und Begegnungen mit Gärtnern, Floristen, Landwirten und Naturschützern erzählt sie in ihrer Kolumne. mehr auf www.morgenweb.de/garten-blog

„Da können Grünpflanzen, die die Luft verbessern doch helfen“, meint Bernd Otto, Geschäftsführer des gleichnamigen Gartenbau- und Floristikbetriebs in Mannheim, den ich nach Tipps frage. „Viel Wasser verdunsten und damit für ein angenehmeres Raumklima sorgen, kann zum Beispiel die Monstera“, sagt der Fachmann. „Außerdem sieht sie mit ihren großen, dekorativen Blättern einfach schick aus.“ Ein weiterer Vorteil in Büroräumen: Sie braucht relativ wenig Licht. Denn in der Natur stammt die Monstera ursprünglich aus dem Unterholz des Urwalds.

„Mich erinnert sie ehrlich gesagt immer ein bisschen an die Blumenbank im Wohnzimmer meiner Oma“, werfe ich ein und muss lachen. Zu meiner Überraschung gibt mir Bernd Otto recht: „Die Monstera gehört zu den Pflanzen, die ein echtes Comeback feiern und inzwischen wieder absolut hip sind.“

Ganz ähnlich verhält es sich mit dem Fliegenden Holländer – auch Grünlilie oder Chlorophytum genannt. „Die Pflanze mit den grün-weißen Blättern verdunstet zwar nicht ganz so viel wie die Monstera, bindet dafür aber Schadstoffe, die von Computer und Drucker ausgehen, und sogar Formaldehyd aus der Raumluft, zitiert Bernd Otto wissenschaftliche Studien. Der kleine Nachteil an beiden Pflanzen: Sie brauchen viel Wasser. Und das Gießen wird in so manchem Büro schlicht vergessen.

„Dann müssen wir zu einer Sansevieria greifen“, schlägt der Mannheimer Kreisgärtnermeister vor. Die verträgt dunkle Standorte, braucht wenig Nass und ist sehr haltbar. Die neuen Züchtungen haben eine kurze, kompakte Form und bisweilen interessante gelbe bis silbrige Farbnuancen. „Damit sind sie viel schöner als die alten langen Sorten, die früher auch den unschönen Beinamen Schwiegermutterzunge hatten“, erinnert sich Bernd Otto.

Ein gängiger – für Pflanzen aber durchaus recht lebensfeindlicher – Platz im Büro ist die oft schmale Fensterbank, wo die Sonne brennt oder die Heizung von unten bollert. „Da passen wohl am besten Sukkulenten hin, die natürlicherweise in den Subtropen oder der Wüste vorkommen“, sagt der Experte. „Ein Pfennigbaum etwa oder eine Aloe vera, denn die können Wasser in ihren Blättern speichern und mögen viel Licht.“

Ein Lichtblick auch für mich. Ein paar Sukkulenten und immerhin eine Grünlilie haben es schon in mein Homeoffice geschafft. Doch wenn ich mich so umgucke, muss ich noch mit Grünpflanzen nachlegen. „Aber nur keine Kakteen“, meint Bernd Otto. „Die wirken einfach nicht so symphathisch.“ Dann haben die in meinem Homeoffice auch nichts zu suchen. Denn da sollte ich ja an jedem Arbeitstag gerne hin. Vermutlich noch eine ganze Zeit lang. . .