Warum in die Ferne schweifen, wenn das Schöne liegt so nah! Oder mal anders gefragt: Warum in exotische Länder reisen, wenn wir auch hier Sommerfeeling pur genießen können? Und was fehlt zum perfekten Genuss? Richtig: das passende Getränk!

Daher heute von mir, ein exotisches Eistee-Rezept, das Sie mit meinen Lieblingsfrüchten Maracuja und Mango ganz leicht selbst herstellen können.

