Esskastanien aus dem eigenen Garten

Stachelkugel an Stachelkugel liegen dieser Tage bei uns im Garten. Nein, es sind keine Igel, die sich da auf dem Rasen tummeln. Es handelt sich um reife Esskastanien, die vom Baum gefallen sind und in diesem Jahr sogar eine ganz ordentliche Größe aufweisen.

Zugegeben: Mit den Exemplaren, die Maronenverkäufer bisweilen an kalten Tagen im Spätjahr auf den Mannheimer Planken verkaufen, können die braunen Früchte bei mir nicht ganz mithalten. „Dennoch war es ein ganz ordentliches Kastanienjahr“, bestätigt Manfred Krüger, der in seiner Baumschule im vorderpfälzischen Mutterstadt selbst Esskastanienbäume verkauft.

Die Autorin Daniela Hoffmann ist seit 2001 Redakteurin beim „Mannheimer Morgen“ und lebt in der Pfalz auf einem ehemaligen Winzerhof. Dort ist Gärtnern zu ihrem Hobby geworden. Von Pflanz-Experimenten und Begegnungen mit Gärtnern, Floristen, Landwirten und Naturschützern erzählt sie in ihrer Kolumne. Mehr auf www.mannheimer- morgen.de/garten-blog

Beim Reifen geholfen hat den Früchten, die botanisch gesehen zu den Nüssen gehören, der recht kühle Sommer und die vielen Niederschläge, meint der Experte. Dabei hatte ich die Esskastanien bislang eher für Südländer gehalten. Schließlich haben sie die Römer – genau wie den Wein – mit in unsere Region gebracht.

Tatsächlich stammen die Bäume ursprünglich aus dem Kaukasus, Nordafrika und Südeuropa. Doch seit Langem fühlen sie sich auch in der Pfalz, im Odenwald, im Schwarzwald oder im Taunus wohl. „Wo mildes Weinbau-Klima herrscht, wachsen sie hier allerdings am besten“, erklärt Manfred Krüger.

Keine riesigen Ansprüche

Ich mag unseren Esskastanienbaum, den wir als Bestand vorfanden, als wir den Garten vor ein paar Jahren übernommen haben. Er steht – wie es ihm entgegenkommt – an einem sonnigen Plätzchen. „Aber auch mit leichtem Schatten kommen die Bäume gut zurecht“, meint der Fachmann aus Mutterstadt.

Was den Boden angeht, stellen Esskastanien „keine riesigen Ansprüche“. In nährstoffreichem, durchlässigem, nicht zu trockenem, aber auch nicht zu nassem Untergrund gedeihen die Bäume besonders.

Die Kinder schätzen das Laubdach unserer Esskastanie, haben darunter ihren Ausguck für kleine Abenteurer gebaut. Schon an den Blättern lässt sich erkennen, dass Ess- und Rosskastanie – trotz Namensähnlichkeit – nicht verwandt sind. Die Rosskastanien gehören wie die Ahorne zu den Seifenbaumgewächsen, die Esskastanien wie die Eichen und Buchen zu den Buchengewächsen.

Im Juni und Juli schmücken die Maronenbäume grün-gelbe herrlich duftende Blüten an langen Blütenständen. Auch bei den Insekten sind diese Kätzchen sehr begehrt, spenden unter anderem Bienen reichlich Nahrung. Jetzt im Herbst haben sich die länglichen gezähnten Blätter goldgelb verfärbt und strahlen mit der schon tief liegenden Sonne um die Wette.

Anfang November ist auch der beste Zeitpunkt, um junge Bäume zu pflanzen. „Vor allem die, die auf dem Acker gezogen wurden“, erklärt Manfred Krüger. Exemplare, die man im Topf kaufen kann, können eigentlich das ganz Jahr in die Erde gesetzt werden. „Trotzdem ist es auch für sie nicht ideal, wenn es dann in die Hitze geht“, meint der Baumschulmeister.

Außerdem hält er allzu kleine Hausgärten nicht für einen geeigneten Platz. „Schließlich können die Bäume schon ganz schön mächtig werden“, sagt Manfred Krüger. Wie es mit unserer Esskastanie weitergeht wird also ein Experiment bleiben. Vorerst schneiden wir den ein oder anderen Ast eben immer mal wieder kräftig zurück und freuen uns an den ersten richtig kühlen Tagen weiter an den stacheligen Kugeln auf dem Rasen. Und an den glänzend braunen Früchten daraus. Die sind rasch aufgesammelt und wandern dann direkt in den Backofen.