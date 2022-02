Einblick in die Schnittkunst

Auch meinem kleinen Sohn kribbelt es schon in den Fingern. „Wann machen wir wieder was im Garten, Mama?“, fragt er. Auch mich zieht es nach draußen. Wir blinzeln gemeinsam in die Wintersonne und stapfen Richtung Schuppen, um Astschere und Säge zu holen. Obstbaumschnitt steht auf unserem Programm.

Darauf bereitet sich auch die Mannheimer Kreisgruppe des Bund für Umwelt und Naturschutz Deutschland (BUND) vor. Denn die Gruppe betreut im Stadtteil Seckenheim eine etwa einen Hektar große Streuobstwiese. „Jetzt ist genau die richtige Zeit für Schnittaktionen, wenn die Bäume noch in Winterruhe sind und man keine Tiere stört“, sagt Vorsitzende Gabriele Baier, die ich nach ein paar Tipps frage. „Tatsächlich dürfen Bäume nur noch bis 1. März geschnitten werden“, betont die Biologin. Schließlich ist dann Brut- und Setzzeit. Also heißt es jetzt: Ärmel hochkrempeln.

Die Autorin Daniela Hoffmann ist seit 2001 Redakteurin beim „Mannheimer Morgen“ und lebt in der Pfalz auf einem ehemaligen Winzerhof. Dort ist Gärtnern zu ihrem Hobby geworden. Von Pflanz-Experimenten und Begegnungen mit Gärtnern, Floristen, Landwirten und Naturschützern erzählt sie in ihrer Kolumne. Mehr auf www.mannheimer- morgen.de/garten-blog

„In der kalten Jahreszeit sind die Nährstoffe der Bäume im Wurzelbereich gebunkert und es gibt keinen Saftfluss“, erklärt mir Gabriele Baier. Deshalb ist auch die Verletzungsgefahr beim Schnitt nicht so hoch. Trotzdem sollte man gutes Werkzeug benutzen und stets zu einem sauberen Schnitt ansetzen, um Quetschungen, Risse und das Eindringen von Pilzen zu vermeiden.

Auf dem Mannheimer Areal, um das sich der BUND kümmert, wachsen rund 100 Obstbäume. Darunter alte Apfelsorten, Birnbäume, Sauerkirschen, Pflaumen, Zwetschgen, Kirschpflaumen, Mirabellen, Walnussbäume, Speierlinge und eine Eberesche mit essbaren Früchten. Der Großteil sind Hochstämme.

„Wir achten hier vor allem auf eine gesund aufgebaute Krone, denn unser Ziel ist es, dass die Bäume möglichst lang erhalten bleiben“, betont die Vorsitzende. Würde man sie nicht schneiden würden sie ganz dicht und schnell vergreisen. Bei guter Pflege allerdings kann ein Apfelbaum zwischen 60 und 70 Jahre alt werden, Birnbäume sogar bis zu 200 Jahre.

Gabriele Baier rät mir, einen Baum vor dem Schneiden erst einmal ganz genau anzusehen. Die Basis der Krone sollten drei bis vier wohlausgerichtete längere Hauptäste sein. „Die definieren den Durchmesser der Krone“, erläutert die Biologin. Nach oben hin sollten die Äste kürzer werden, so dass der obere Teil des Baumes nach dem Schneiden eine Kugel- beziehungsweise eine Pyramidenform annimmt.

Entfernt werden müssen die sogenannten Wasserreiser – sprich die Zweige, die lang nach oben geschossen sind. Auch alles, was zu dicht oder nach innen wächst, muss weg. Dadurch kommt mehr Luft und mehr Sonne in die Krone. „Das hat zur Folge, dass man später im Jahr gesünderes Obst ernten kann. Der Baum ist zudem weniger anfällig für Krankheiten und auch Schädlinge können ihm weniger anhaben“, erläutert Gabriele Baier. Ein weiterer Effekt des späten Winterschnitts: Im Frühjahr treibt der Baum wieder kräftig aus.

Es gäbe noch so viel zu sagen: Beispielsweise, was ist der Unterschied zwischen Pflanz-, Erziehungs-, Erhaltungs- und Verjüngungsschnitt ist. Was ein Sommerschnitt bringt. Oder wie man – im Gegensatz zu den Hochstämmen – kleinere Sorten schneidet. Dazu aber gibt es Kurse, die unter anderen auch der BUND anbietet.

Ich jedenfalls bin schon mal dankbar für die kleinen Einblicke in die Schnittkunst. Mein Sohn dagegen hört sich schon an wie ein ganz großer Kenner: „Die Schere kurz hinter der Knospe ansetzen, Mama“, sagt er.