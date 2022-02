Dem Salz auf der Spur

Ist Salz eigentlich ein Gewürz? Ist es wirklich so ungesund, wie oftmals behauptet wird? Und warum ist verklumptes Salz ein Qualitätsmerkmal? Diese und mehr Fragen beantworte ich in meiner heutigen Kolumne, die Sie mit auf eine kleine Salzreise nimmt.

Die Weltgesundheitsorganisation (WHO) empfiehlt Erwachsenen, nicht mehr als 6 Gramm Kochsalz pro Tag zu sich zu nehmen. Denn „wer dauerhaft zu viel dieser kristallinen Geschmacksträger konsumiert, riskiert u. a. Bluthochdruck und das erhöhte Risiko eines Herzinfarkts oder Schlaganfalls“, so der aktuelle Rat der WHO. Vor diesem Hintergrund verwundert es wohl kaum, dass Salz oftmals einen eher schlechteren Ruf genießt.

Der Autor Tristan Brandt war Deutschlands jüngster Zwei-Sterne-Koch. Der Küchenmeister ist Geschäfts-führer im Restaurant „959“ in Heidelberg und war vorher Geschäftsführer der „engelhorn Gastro GmbH“. Er ist Namensgeber eines Schweizer Restaurants. In seiner monatlichen Kolumne, erzählt er von der Entwicklung neuer Gerichte und verrät Rezepte.

Dann wäre auch von Rezepten wie von gebeiztem Lachs oder Fisch in der Salzkruste eher abzuraten. Warum Sie natürlich nicht auf diese beiden köstlichen Zubereitungsarten verzichten müssen und ein Blick auf den Inhalt der Salz-Verpackung genügt, das erfahren Sie gleich von mir. Aber zunächst einmal eine kleine Frage an Sie: Ist Salz ein Gewürz?

Zum Einstieg in die Salzthematik beseitigen wir zu allererst einmal ein hartnäckiges Klischee, das sich in unseren Köpfen manifestiert hat. Denn oftmals wird Salz fälschlicherweise als Gewürz bezeichnet. Salz ist aber kein Gewürz, sondern ein Mineral! Gewürze bestehen aus Pflanzenteilen wie beispielsweise Blüten oder Samen, Salz jedoch zu ca. 97 Prozent aus Natriumchlorid.

Salz ist allgegenwärtig: Es steckt im Regen, Meerwasser und in unserem Blut. Und hier übernimmt es eine lebenswichtige Funktion. Unsere Zellen benötigen es für die sogenannte Membranfunktion, die sich für den Transport wichtiger Stoffe aus den Zellen verantwortlich zeichnet. Über eine unzureichende Salzzufuhr brauchen wir uns allerdings keine Sorgen zu machen, denn wir konsumieren laut nationaler Verzehrstudie mindestens 8 g pro Tag anstatt der von der Weltgesundheitsorganisation empfohlenen 6 g.

Umso mehr gilt es also, auf den richtigen Konsum von Salz zu setzen und sich mehr zu informieren. Denn „Salz“ ist tatsächlich nicht immer gleich „Salz“. Sie kennen den bekannten Leitspruch: Die besten Lebensmittel kommen aus der Region oder zumindest aus dem Land, in dem man wohnt und sind keine weiterverarbeiteten Massenprodukte. Das gilt auch für Salz! Wie bereits erwähnt, besteht Salz auf 97 Prozent Natriumchlorid. Da Salz die Eigenschaft hat Wasser an sich zu binden – sprich zu verklumpen – gerade im Sommer, wenn die Luftfeuchtigkeit hoch ist, werden diesem Mineral von vielen Herstellern oft sogenannte „Rieselhilfen“, auch Trennmittel genannt, zugesetzt. Hierfür werden verschiedenste Substanzen verwendet, die in einem natürlichen Salz nicht vorkommen. Pro kg sind vom Gesetzgeber 10 Gramm zugelassen. Die Kennzeichnung ist inzwischen verpflichtend, so dass ein Blick auf die Packung genügt, um herauszufinden, ob Rieselhilfen zum Einsatz kommen wie beispielsweise Calcium- und Magnesiumcarbonat (E 170, 504), Natrium-, Kalium- und Calciumferrocyanide (E 535, E 536, E 538).

Ich finde, ein Salz braucht keine Rieselhilfe. Ein Salz, das verklumpt, ist ein Qualitätsmerkmal. Es ist einwandfrei und kann weiterverwendet werden. Wer bei einem hochwertigen Salz das Verklumpen verhindern möchte, sollte sich an die guten alten Zeiten in Omas Küche erinnern: Einfach ein paar Reiskörner in den Salzstreuer geben und schon ist das Problem gelöst. Und wenn das Salz bereits verklumpt ist, kann es mit einem Teelöffel zerdrückt werden.

Mein Tipp lautet an Sie: Augen auf beim Salzkauf! Ein Salz braucht keine Zusatzstoffe – es ist genau so richtig, wie es natürlich vorkommt. Um Ihnen ein Beispiel zu geben: Das „Luisenhaller Tiefensalz“ ist ein Steinsalz, das in Deutschland abgebaut wird. Es stammt aus einem vertrockneten über 250 Millionen Jahre alten Urmeer. Damit ist es frei von jeglichen Umweltverschmutzungen oder Zusätzen. Und davon gibt es noch eine Vielzahl an weiteren Beispielen.

Und um wieder zum gebeizten Lachs oder dem Fisch in der Salzkruste zurückzukommen: Mit einem hochwertigen Salz dürfen Sie auch mal bedenkenlos diese Zubereitungsart genießen. Es kommt eben – wie beim Fisch selber – auch auf die Qualität des Produktes an!

Mit salzigen Grüßen

Ihr Tristan Brandt