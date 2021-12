Dekoideen für die Festtagstafel

Einmal im Jahr bricht die große Hilfsbereitschaft aus: An Heiligabend wollen die Kinder den Tisch decken und dekorieren, kündigen sie schon Tage im Voraus an. Das Problem: Mein Nachwuchs gehört zu den Traditionalisten. Am liebsten wäre ihm ein klassisches Band aus Tannenzweigen – geschmückt mit Sternen, Nüssen und selbst gesammelten Zapfen. Doch für mich muss es auch mal etwas anderes sein. Also gibt es erstmal eine Debatte im Familienrat. Am Ende kommen drei Deko-Ideen für die Weihnachtstafel in die nähere Auswahl.

AdUnit Mobile_Pos2

AdUnit Content_1

Die Autorin Daniela Hoffmann ist seit 2001 Redakteurin beim „Mannheimer Morgen“ und lebt in der Pfalz auf einem ehemaligen Winzerhof. Dort ist Gärtnern zu ihrem Hobby geworden. Von Pflanz-Experimenten und Begegnungen mit Gärtnern, Floristen, Landwirten und Naturschützern erzählt sie in ihrer Kolumne. Mehr auf www.mannheimer- morgen.de/garten-blog

Schwimmkerzen am Christfest

Für eine schnell gemachte und trotzdem sehr effektvolle Dekoration suchen wir ausgediente Marmeladengläser, verschieden große Vasen oder Windlichter. Wichtig ist dabei, dass die Gefäße aus durchsichtigem Weißglas bestehen. In die Behältnisse werden im nächsten Schritt von der Länge her passende Eukalyptus- oder Ilex-Zweige gestellt. Letztere gehören mit ihren roten Beerchen zu den echten Weihnachtsklassikern, bemerken meine Kinder anerkennend. Dann füllen wir Vase und Co. mit Wasser und legen schließlich vorsichtig eine Schwimmkerze auf die Wasseroberfläche. Ist diese angezündet, wird’s schon gleich etwas feierlich.

Der Zwiebellook

„Wie wär’s mit einem Zwiebellook“, schlage ich als Nächstes vor und ernte gleich skeptische Blicke. „Solange das nicht bedeutet, dass wir mehrere Kleiderschichten übereinander anziehen müssen“, wirft meine Tochter ein, die dicke Winterklamotten noch nie leiden konnte. Gegen Amaryllis aber, deren Zwiebeln in Wachs eingehüllt sind, hat sie nichts einzuwenden. Ganz im Gegenteil. Nur die Wahl im Blumenladen fällt ihr schwer. Soll sie sich nun für ein Exemplar mit schlicht weißer oder doch lieber für eine mit pinkglitzernder Wachshülle entscheiden? Die Wahl fällt auf die pinkfarbene Zwiebel.

Der Vorteil, eine Amaryllis in dieser Variante zu kaufen, ist, dass man lange Freude daran hat, ihr beim Größerwerden zuzusehen. Außerdem geht der Pflegeaufwand gegen null. Schließlich benötigt die Pflanze weder Wasser noch Erde, um innerhalb von vier bis sechs Wochen aufzublühen. Denn in der Zwiebel ist alles eingelagert, was die Amaryllis braucht.

AdUnit Mobile_Pos3

AdUnit Content_2

Zurück zuhause stellen wir die hübsch gefärbte Wachszwiebel auf ein dekoratives Tablett. Das eingearbeitete Drahtgestell gibt der runden Zwiebel den dafür nötigen Halt. Christbaumkugeln, Granatäpfel, Moos, Zimtstangen und ein paar Sterne kommen dazu. Das wirkt ein bisschen orientalisch und fast so, als hätten es die Heiligen Drei Könige mitgebracht.

Auch Wachs für die Zapfen

Da das mit der weißen Weihnacht – rein meteorologisch – wohl wieder ein Wunschtraum blieben wird, helfen wir zumindest für unsere Deko mit weißem Wachs nach. Dazu bringen wir das Wachs in einem alten Topf im Wasserbad vorsichtig zum Schmelzen und tauchen mit Hilfe einer Küchenzange dann Zapfen hinein. Damit wir gleich eine weitere Schicht aufbringen können, kühlen wir den Zapfen zwischendurch in kaltem Wasser ab. Der frostig anmutende Effekt ist ganz nach dem Geschmack der Kinder. Alternativ gibt es solche Zapfen aber auch zu kaufen. Wir legen die Zapfen auf den Tisch und stellen Baumwollzweige in Flaschen dazwischen. Die erinnern mit ihren „Watteköpfen“ an dicke weiße Schneeflocken. Das gefällt auch meinen Traditionalisten.