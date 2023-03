Das Wiener Schnitzel – eine kulinarische Legende

Erst kürzlich habe ich wieder die wunderschöne Stadt Wien und einige meiner Kolleginnen und Kollegen besucht, um dort vor allem die traditionelle Küche zu genießen. Dabei durfte natürlich eines nicht fehlen: das Original Wiener Schnitzel. Aber wie wird ein perfektes (Wiener)-Schnitzel gemacht? Was bedeutet „Soufflieren“? Und warum scheitern manchmal auch Sterneköche an dieser vermeintlich simplen Aufgabe? Dann noch die Frage aller Fragen: Kommt das Wiener Schnitzel wirklich aus Wien? Diese und weitere Fragen beantworte ich Ihnen heute sehr gerne innerhalb meiner kulinarischen Kolumne.

Viele Legenden ranken sich um Österreichs kulinarisches Erbe: Angeblich soll Feldmarschall Radetzky im Jahre 1857 das Rezept aus Italien in Form eines Mailänder Koteletts dem Chefkoch des kaiserlichen Hofs mitgebracht haben, der es nach und nach zum „Wiener Schnitzel“ perfektionierte. Er nahm das Fleisch aus dem Kalbsschlögel und begeisterte so den Kaiser. Diese Geschichte wurde allerdings schon mehrfach widerlegt. Aber weil zum Essen auch ein wenig Geschichtenerzählen gehört, wollte ich ihnen diese nicht vorenthalten. Den frühesten Hinweis auf das heutige Wiener Schnitzel findet sich im „Kleinen Österreichischen Kochbuch“ von 1798. Hier als „Gebachene Schnitzel“ bezeichnet. Die Bezeichnung „Wiener Schnitzel“ erscheint zum allerersten Male in einem Kochbuch von 1831.

Goldbraun herausgebacken

Der Autor Tristan Brandt war Deutschlands jüngster Zwei-Sterne-Koch. Er ist Patron und Namensgeber für das Restaurant „epoca by Tristan Brandt“ in Flims in der Schweiz, dem „Riva by Tristan Brandt“ in Pforzheim und dem „Tambourine Room by Tristan Brandt“ in Miami Beach, Florida. In seiner Kolumne, erzählt er von der Entwicklung neuer Gerichte und verrät Rezepte.

Das echte „Wiener Schnitzel“, das zu den Leibspeisen der österreichischen Bevölkerung zählt, wird traditionell aus Kalbfleisch bzw. -schlögel gemacht. Es wird mit Mehl, geschlagenem Ei und Semmelbrösel paniert und mit Schweineschmalz goldgelb herausgebacken. Heute verwendet man alternativ auch Butterschmalz oder geschmacksneutrale Pflanzenöle. Dazu wird eine Zitronenspalte serviert. Die etwas kostengünstigere Variante wird mit Schweinefleisch hergestellt und als Schnitzel „Wiener Art“ bezeichnet. Sehr interessant ist auch der Ursprung der Panade. Dieser liegt mit Sicherheit bei uns Köchen, denn wir möchten generell „Food Waste“ vermeiden. Die Köche aus der vorchristlichen Zeit begannen bereits die Brotreste aus der Küche zu Bröseln zu verarbeiten. Damit legten sie die Grundlage für den leckeren Mantel des Wiener Schnitzels. Übrigens, wer es sich in der Lombardei im 15. Jahrhundert leisten konnte, ließ sich seine Speisen mit einer Blattgold-Panade überziehen. Einerseits aus diätetischen Gründen, da Gold damals von den Ärzten als Medizin für’s Herz gepriesen wurde aber wohl eher, um den eigenen Reichtum nach außen zu zeigen. Dieser verschwenderische Blattgold-Luxus nahm irgendwann überhand, so dass der Rat von Venedig diesen 1514 kurzerhand verbot.

Die Köche suchten daraufhin nach einer Alternative und fanden diese im „goldenen Panier“, das sich, bis heute gehalten hat. Und jetzt noch eine kleine Anekdote zur Zitronenspalte. Traditionell dient sie dazu, die Panierung mit etwas Saft zu beträufeln. Vielmehr nutzte man sie aber vor allem dazu, schlechtes Fleisch oder altes Fett zu kaschieren.

Warum manch eine Sterneköchin oder ein Sternekoch am Original Wiener Schnitzel oftmals scheitern und sich dieses lieber in einem traditionellen österreichischen Gasthaus servieren lassen, liegt vor allem an der hohen Kunst des „Soufflierens“. Die ideale Panade eines Wiener Schnitzels ist knusprig, goldbraun und wölbt sich an einigen Stellen (=soufflieren). Zwischen der Bröselschicht und dem Fleisch sollte mindestens ein Messerrücken passen.

Mit kulinarischen GrüßenIhr Tristan Brandt

Info: Rezept unter Mannheimer-Morgen.de/leben