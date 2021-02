  Alkoholfreier Wein für die Fastenzeit

Auch wenn die närrischen Tage in diesem Jahr weniger närrisch ausgefallen sind – viele Menschen wollen nun eine Pause. Eine Pause vom Alkohol. Die Fastenzeit ist ein guter Anlass, hier auf die Bremse zu treten. Doch Abstinenz bedeutet keinen Geschmacksverzicht. Wer sich zum Ausbruch aus dem Corona-Alltag ein Gläschen Wein gönnen will, kann das mit einem „Pfalzwasser“ tun – ganz alkoholfrei.

Der alkoholfreie Sekt von Pfalzwasser heißt „Himmelsgold“ . © Winade GmbH

Beim Pfalzwasser verhält es sich ein bisschen so, wie mit alkoholfreiem Bier. Wenn man konsequent das „normale“ Bier weglässt und einen Abend gleich mit der alkoholfreien Variante beginnt, fällt der Unterschied nicht groß aus. Die Klassiker Vinnade und Rosé (0,7 Liter/6,90 Euro) oder der Sekt Himmelsgold sind der Vakuum-Destillation unterzogen worden. Hierbei wird durch ein sehr hohes Vakuum die Siedetemperatur von Alkohol gesenkt. „Bei diesen niedrigen Temperaturen wird zum Beispiel Weißwein schonend entalkoholisiert und es bleiben die meisten Geschmacksstoffe erhalten“, sagt Christian Gruber, Geschäftsführer des Herstellers Winade. Die entfliehenden Aromen werden aufgefangen und in den Wein zurückgeführt. Zum Schluss veredelt ein kleiner Schuss Traubenmost aus geheimer Quelle und etwas Kohlensäure den alkoholfreien Wein – ein spritzig-frisches Getränk, das an eine herbe Schorle erinnert.

Künftig will Gruber mit seinem Team in Gerbach/Rheinland-Pfalz konsequent auf Nachhaltigkeit setzen – „vom Wingert über die Abfüllung bis hin zum Glas der Flasche. Wir stehen sogar mit einem englischen Hersteller in Kontakt, der Flaschen aus Papier produziert“, so Gruber. Zudem soll ein weiteres Erfrischungsgetränk das Sortiment erweitern und von einem Demeter-Weingut ein „stiller Wein“ als „Senza“ verkauft werden. „Wir setzen nicht auf Verzicht, sondern wollen eine gute Alternative ohne Sünde bieten“, ergänzt der Geschäftsführer. Also auch für Autofahrer nach der Fastenzeit. se