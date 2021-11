Frühstück in der Schale

Auf Fotoplattformen findet man etliche dieser Bilder: Influencerinnen und Influencer arrangieren gesunde Kost kunstvoll in Schalen. Das nennt sich dann „Bowl Food“. Werden Beeren, Nüsse, Chiasamen und Kokosraspeln in abgetrennten Reihen in einer Frühstücksschüssel angerichtet, handelt es sich wohl um eine „Smoothie Bowl“. Unter dem „Topping“ – der Garnierung – befindet sich püriertes Obst oder Gemüse.

Smoothie Bowls sehen aber nicht nur gut aus. Die Alternative zu Müsli und Marmeladenbrot bringt laut Bundeszentrum für Ernährung (BZfE) zudem „Energie für den Tag und versorgt den Körper mit reichlich Vitaminen, Mineralien und sekundären Pflanzenstoffen.“ In Supermärkten findet man Fertigvarianten des Trend-Frühstücks.

Pürieren oder Fertigmischung?

Für das Lieblingsrezept dieser Autorin werden 250 Gramm Mango mit 100 Milliliter Mandelmilch fein püriert. Anschließend mit griechischem Joghurt und einem Teelöffel Agavendicksaft vermengen und mit Nüssen, Blaubeeren, Nektarine, Kokosraspeln und Schokoladensplittern garnieren. Auch das sogenannte Superfood, die Açaí-Beere, passt gut zur Mango-Bowl.

Eine Mango-Smoothie-Bowl mit frischem Obst, Kokos und Schokolade. © Gehr

Die südamerikanische, lila Frucht gilt als nährstoffreich. Die Supermarktkette Rewe bietet Açaí-Fruchtpüree in einer 200-Gramm-Packung an. Dieses muss noch mit einer Banane und Kokosnussmilch im Mixer püriert werden. Beim Test zeigt sich aber, das Fruchtpüree ist absolut geschmacklos. Auch das Startup Oatsome verkauft Fertigmischungen für Açaí-Smoothie-Bowls – in Pulverform, welches mit Wasser oder Milch angerührt wird. Auch wenn die Fertigmischung leicht nach Hafer – einer der weiteren Zutaten im Pulver – schmeckt, ist sie einfacher zuzubereiten und deutlich fruchtiger.