In dieser Kolumne gibt die MM-Autorin Julia Brinkmann Tipps, wie jeder vegane Alternativen ausprobieren kann – ohne erhobenen Zeigefinger, aber mit reichem Erfahrungsschatz. Julia Brinkmann lebt selbst seit sieben Jahren rein pflanzlich.

Brot – das Grundnahrungsmittel schlechthin. Egal ob Weißbrot, Pumpernickel, Roggenvollkornbrot, Baguette oder Toast: In der Regel muss irgendetwas drauf.

Viele denken beim Stichwort vegane Brotaufschnitte oder -aufstriche vielleicht trotzdem an Salami oder Käse, nur eben in der pflanzlichen Version. Und es stimmt, so ziemlich jede Wurst- und Käsesorte findet man, wenn man sich in Super- und Biomärkten umschaut: In den vergangenen Jahren sind unzählige Alternativen auf den Markt bekommen, etwa vegane Salami auf Weizeneiweißbasis oder (Kräuter-)Frischekäse auf Mandelbasis.

Wer sich etwas Pflanzliches auf sein Brot schmieren will, muss jedoch nicht unbedingt zu Produkten greifen, die Altbekanntes imitieren wollen. Denn Gemüseaufstriche bieten eine noch viel größere Vielfalt. Auch sie gibt es mittlerweile in vielen Super- und Biomärkten, aber auch in Drogeriemärkten und auch Discountern zu kaufen: Von Linse-Curry über Aubergine bis hin zu der für manch einen vielleicht als Brotaufstrich eher abenteuerlich anmutenden Kombination Grünkohl-Räuchertofu. Gerade Biomarken-Hersteller experimentieren viel im Aufstrich-Bereich.

Aufstriche einfach selber machen

Mit ein bisschen Zeit und Muße kann man jedoch auch selbst Gemüse zum Brotaufstrich verarbeiten. Für die meisten braucht man einen Mixer oder zumindest einen Pürierstab. Inspiration liefert etwa Smarticular.



Mein persönlicher Selbermach-Favorit ist proteinreicher Hummus. Ich gehe dabei mittlerweile mengentechnisch nach Gefühl vor. Rein müssen für mich

- Kichererbsen (eingeweicht und gekocht oder aus der Dose)

- Tahin beziehungsweise Sesammus (damit spare ich nicht mehr mittlerweile)

- Zitronensaft

- Gewürze nach Belieben. Salz und Pfeffer in geringen Mengen mache ich rein – und meist auch Knoblauch. (Da Knoblauchzehen roh sehr intensiv schmecken können, nehme ich mittlerweile lieber Knoblauchgewürz in Pulverform.)

Wenn ich mixe und dann merke, dass der Aufstrich noch zu fest ist, fülle ich mit ein wenig mehr Zitronensaft, oder, falls ich keinen mehr habe, auch mal einfach mit Wasser auf.

Keinen Mixer benötigt man, wenn man aus einer reifen Avocado Guacamole selber macht. Auch unter Veganern ist das Superfood aus zahlreichen Gründen zuletzt in Verruf geraten. Avocados haben eine ziemlich schlechte Umweltbilanz – doch 100 Gramm Avocado stehen zum Beispiel im Hinblick auf CO2-Äquivalente besser da als 100 Gramm Ei (0,05 gegen 0,2; ausgerechnet mit einem sehr anschaulichen CO2-Rechner des Heidelberger ifeu-Instituts. Utopia liefert einen Überblick über das Für und Wider Avocados.

Zurück zum Rezept: Das ist denkbar einfach. Eine reife, also weiche Avocado aushöhlen und in einen Behälter geben, Zitronensaft, Salz und Pfeffer, bei belieben andere Gewürze hinzu. Alles mit einer Gabel vermatschen: fertig.