Mannheimer Morgen Plus-Artikel Ernährung Bunte Brotpause statt dröger Stulle

Geschnitztes Obst und Gemüse, Würstchen mit lustigen Augen, Brote und Käse in Sternchenform und herzförmige Eier, hübsch verpackt in bunten Boxen mit vielen kleinen Unterfächern. Die gute alte Stulle in der klassischen Brotdose ...