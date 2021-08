Zugkräftige Open Airs von Wolfgang Niedecken und der Band der Stunde: Provinz

Metropolregion. Letzte Runde bei den Picknick-Konzerten

Die Schlussrunde der Pick-Konzerte auf der Ladenburger Festwiese ist noch mal besonders attraktiv: Der Auftritt der Deutschpop-Band der Stunde, Provinz, am Freitag ist zwar schon seit Monaten ausverkauft. Dafür gibt es aber noch Karten für den Auftritt der tatsächlich ziemlich gigantischen Indie-Rocker Giant Rooks am Donnerstag, 5. August, 20 Uhr, (46,60 Euro plus Gebühren) und für das Mini-Festival am Samstag ab 17 Uhr, bei dem Alice Phoebe Lou, Lilly Among Clouds, Luisa und Paul Gerlinger in kleiner Besetzung Appetit auf das Maifeld Derby machen sollen (35 Euro). Erstaunlich, dass die Show der kinderfreundlichen, und daher extrem gefragten Rapper Deine Freunde noch nicht komplett ausverkauft ist (Sonntag, 8. August, 16 Uhr, 36,70 Euro). Vorverkauf: delta-konzerte.de

Sturm in Theaterakademie

„Der Sturm“, eines der bekanntesten Stücke von William Shakespeare, wird derzeit auf dem Hof im Felina-Areal gespielt. Damit zeigt die Theaterakademie Mannheim das achte Jahr in Folge eine Sommerproduktion, die „open air“ im ungewöhnlichen Ambiente des Felina-Areals stattfindet. Schauspielstudierende zeigen einen musikalischen, bewegungsintensiven Abend, der den klassischen Text neu liest. Gespielt wird noch am 7. und 8. August, jeweils 20 Uhr. Karten gibt es unter info@theaterakademie-mannheim.de oder per SMS oder WhatsApp an 0172/8 25 17 56 . Mehr unter theaterakademie-mannheim.de

Palatia Jazz im Doppelpack in Speyer und Neustadt

Klänge aus Nordeuropa geben bei zwei Palatia-Jazz-Konzerten an diesem Wochenende den Ton an. Am Samstag, 7. August, 19.30 Uhr, sind in der Speyerer Gedächtniskirche die estnische Sängerin und Pianistin Kadri Voorand und der schwedische Bassist/Cellist Lars Danielsson mit ihren Ensembles zu erleben. Danielsson präsentiert als Deutschlandpremiere sein neues Album „Cloudland“. Am Sonntag, 8. August, ist Palatia Jazz dann im Garten der Villa Böhm in Neustadt an der Weinstraße zu Gast. Um 19.30 Uhr eröffnet die deutsche Gruppe Jin Jim den Abend. Darauf folgt der norwegische Trompetenstar Nils Petter Molvaer mit seiner Electric Band. Bei beiden Ensembles geht es auch rockig zur Sache. Programm und Karten: palatiajazz.de

Natürlich ausverkauft: Provinz, die Deutschpop-Band der Stunde aus Regensburg, spielen eines der letzten Picknick-Konzerte in Ladenburg. © WMG

Niedecken und Söhne Mannheims Piano füllen Seebühne

Der Solo-Abend von Wolfgang Niedecken rund um sein neues Bob-Dylan-Buch am Freitag sowie das Konzert der Piano-Abteilung der Söhne Mannheims am Samstag (jeweils 20 Uhr) beim Seebühnenzauber Spezial im Luisenpark sind ausverkauft. Die Live-Premiere des Projekts Söhne Mannheims Piano um Keyboarder Florian Sitzmann gibt es hier in voller Länge:

Und hier ein Vorgeschmack auf das Gastspiel des BAP-Bosses, der am 18. August auf Burg Frankenstein spielt.





Starke Open-Air-Woche an der Alten Feuerwache - Teesy ragt heraus

Die Sommerbühne der Alten Feuerwache bietet wieder an fünf Abenden Musik aller Spielarten: Johanna Amelie am 5. August, Elena Rud (6.), KUF (7.), eine ungewöhnliche Akustik-Show von Cros Label-Kollegen Teesy mit Manith Bertz am Sonntag und Maier-House am 9. Beginn ist jeweils 20 um Uhr. Eintritt frei, Anmel-Info und mehr unter altefeuerwache.com

Stromwerk-Bühne startet mit Maeckes

Maeckes & Die Gitarre ist der namhafte Auftakt der Non-Profit-Sommerbühne in der neuen Mannheimer Spielstätte Stromwerk. Der Orsons-Rapper spielt solo in Liedermacher-Manier und hat gerade erfolgreich das neue Album "Pool" am Start. Zu hören am Mittwoch, 11. August, 19.30 Uhr, in der Fardelystraße 1 (28,50 Euro plus Gebühren). Das Vorprogramm bestreitet Popakademikerin Alex Mayr. Komplettes Programm und Vorverkauf: delta-konzerte.de

„SubsDance“ in Disco Zwei

Seit 19. Juli proben die Tänzerinnnen und Tänzer bereits, teilweise auch in Form einer Künstlerresidenz. Ausgesucht wurden Black Pearl de Almeida Lima (São Paulo), Kameron Mitchell Locke (Chicago) und Litchi Ly Friedrich (Leipzig), die in ihrer Arbeit klassische europäische Kulturtraditionen befragen. In der Mannheimer Disco Zwei (T 6, 14), findet dann bis 15. August unter dem für Tanzkunst etwas zu schwerfälligen Titel das „SubsDance Dance Embodied Art Festival“ mit Tanz, Film, Musik und Drag-Queen-Performances statt. Unter der Künstlerischen Leitung von Carolin Ott, Angie Taylor und Tobias Weikamp untersuchen die Teilnehmenden das immer noch schräge Verhältnis von Hochkultur zu den Bereichen Gender, Vogue, Drag, Queer und Subkultur.

Weitere KulTour-Anlaufstellen in dieser Programmwoche

Cinema Quadrat

Karlstorbahnhof (u.a. mit zwei Konzerten von LIedermacherin Dota am Freitag)

Klang Neue Musik im Alter

Musiktheater Rex

Festival Beat & Eat