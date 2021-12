Was geht an Silvester zuhause?

Mannheim. Rauschende Feste, Massen-Events und großes Feuerwerk zur Feier des Jahreswechsels verhindert auch in diesem Jahr die Pandemie zum Großteil. Spaß haben kann man aber auch Zuhause im kleinen Kreis. Dafür haben wir die üblichen Silvesterbräuche und Anregungen aus aller Welt gesammelt - und ein wenig aktualisiert.

Fondue

Die Geschichte der Delikatesse aus geschmolzenem Käse ist jahrhundertealt. Ob nun Schweizer oder Franzosen die Urheber waren, wird sich wohl nie eindeutig klären lassen. „Fondue“ bedeutet zu deutsch geschmolzen“. Hier finden Sie einige Tipps für Ihre Party-Speisekarte

Champagner trinken

Das französische Weinanbaugebiet Champagne produziert jährlich fast 340 Millionen Flaschen und macht damit 4,5 Milliarden Euro Umsatz. Eine Flasche guter Winzersekt aus der Pfalz oder ein Cremant tun es aber auch.

„Dinner for One“ schauen

Der Sketch mit Freddie Frinton und May Warden über Miss Sophies 90. Geburtstag läuft Silvester seit 1963 auf fast allen Kanälen –„The same procedure as every year“ halt. Wobei man in England, im Herkunftsland der 18 kultigen Minuten, über den Dauerbrenner-Erfolg in Deutschland nur milde lächelt: Dort kennt man die 1961 erstmals vom NDR aufgezeichnete Nummer nur aus den Medien, die alle paar Jahre amüsiert berichten, was die Deutschen lustig finden.

Auch Silvester 2021 ist „Dinner for One" vielfach im Programm. Etwa 20 Ausstrahlungen gibt es diesmal wieder am 31. Dezember und 1. Januar - in verschiedenen Versionen. Das NDR Fernsehen zeigt gleich wieder vier Mal am 31.12. die traditionelle Fassung „Dinner for One oder Der 90. Geburtstag“ (15.40 Uhr, 17.40 Uhr, 19.40 Uhr, 23.35 Uhr), das Erste sendet sie um 16.45 Uhr. Zudem wird der Sketch noch öfter nach Mitternacht gesendet (00.05 Uhr BR Fernsehen, 03.45 Uhr RBB Fernsehen, 05.10 Uhr Das Erste). Neu in diesem Jahr ist bei ProSieben eine Version mit Joko und Klaas (20.15 Uhr). Es gibt auch hessische, kölsche und plattdeutsche Versionen, auf YouTube findet sich unter anderem eine Netflix-Variante. Live ist der Sketch zentral Bestandteil des Theaterstücks „Dinner For One … wie alles begann“ im Mannheimer Schatzkistl (hier unsere Veranstaltungstipps rund um Silvester)

Neujahrsansprache hören

Seit 1970 hält sie der Bundeskanzler, der Bundespräsident spricht zu Weihnachten. Von 1949 bis 1969 war es umgekehrt. Als Erster sprach 1949 Bundespräsident Theodor Heuss. Nach 16 Mal Angela Merkel ist nun erstmals SPD-Bundeskanzler Olaf Scholz an der Reihe. Darauf dürfte man gespannt sein, wenn der gebürtige Osnabrücker als rhetorischer Überflieger gelten würde. Zu sehen ist sein erster Versuch, die Republik eines Besseren zu belehren unter anderem hier: ZDF (19.15 Uhr), Das Erste, SWR, HR, Phoenix (alle 20.10 Uhr).

Wachs- statt Bleigießen

Bleigießen war schon in der Römerzeit ein beliebter Brauch, um rund um Mitternacht zum Jahreswechsel die Zukunft vorherzusagen. Da Blei jedoch hochgiftig ist, wurde es 2018 verboten und durch Zinn ersetzt. Der Gesundheit und der Umwelt zuliebe sollte man besser auf Wachs ausweichen – zurzeit leicht zu finden im und um Adventskränze. Einfach ein Stück auf einem alten Löffel über Kerzenlicht erhitzen und das flüssige Wachs in eine Schüssel mit kaltem Wasser gießen. Wenn die Masse erstarrt ist, kann man schauen, welche Form sich ergeben hat. Interpretationshilfen findet man unter anderem auf hier.

Feuerzangenbowle zubereiten – oder Alternativen aus Äpfeln?

Verbreitet war sie angeblich schon im antiken Rom. Über einem auf Feuer stehenden Topf wird mit Rum getränkter Zucker über gewürztem Wein abgebrannt. Der gleichnamige Filmklassiker mit Heinz Rühmann von 1944 ist unvergessen. Wem das zuviel Zucker und im Familienkreis auch zu alkoholisch ist, findet hier zum Beispiel Alternativen mit Äpfeln.

Neujahrskonzert bewundern (und/oder Pop Around The Clock)

Im traditionsreichen Musikverein der österreichischen Hauptstadt Wien geben die Wiener Philharmoniker alljährlich das wohl bekannteste Neujahrskonzert der Welt. In diesem Jahr dirigiert zum dritten Mal Daniel Barenboim. Das Programm am Samstag setzt traditionsgemäß wieder stark auf die Kompositionen der Wiener Strauß-Dynastie. In der TV-Übertragung wird diesmal nicht nur das Ballett der Wiener Staatsoper zu sehen sein, sondern auch die Lipizzaner der Hofreitschule. Das ZDF überträgt live von 11.15 bis 13.45 Uhr. Alternativ: Ab dem frühen Silvestermorgen läuft auf 3sat der traditionelle Konzertmarathon Pop Around The Clock – mit Live-Shows unter anderem von den Rolling Stones (gleich zweimal), Eric Clapton, Bruce Springsteen, Pink, Tina Turner, Dua Lipa oder – zum Jahreswechsel – Coldplay und danach Depeche Mode. Übersicht: 3sat.de

„Guten Rutsch!“ wünschen

Doch Achtung! Mit Glatteis oder Schneematsch hat der klassische Silvesterwunsch nichts zu tun – schon gar nicht bei zweistelligen Temperaturen. Manche Forscher führen ihn auf das jüdische Fest „Rosch Haschana“ zurück. Andere verweisen auf seine Verwendung als Synonym für „Gute Reise“.

Feuerwerk abbrennen - dieses Jahr via YouTube

Böllern in der Neujahrsnacht hat Tradition: Schon die Germanen wollten böse Geister mit Licht und Lärm vertreiben. Die Kampagne „Brot statt Böller“ mahnt allerdings, zu Silvester auch an die zu denken, die nichts zu feiern haben. Pandemiebedingt ist der Verkauf von Feuerwerk verboten, zur Not tun es dann vielleicht auch ein paar Wunderkerzen. Via YouTube kann man sich auch Feuerwerk in allen Spielarten auf kleine oder große Bildschirme legen. Hier eine entspannende Variante mit Piano-Musik:

Fenster auf fürs Glockengeläut

Der Jahreswechsel wurde in Deutschland noch bis in die Gegenwart mit zahlreichen vielfach aus heidnischen Zeiten stammenden Bräuchen begangen. Heute sind diese alten Silvestersitten weithin verloren, ist Silvester vor allem zum Fest der Feuerwerke und des Essens und Trinkens geworden. Der Bonner Brauchtumsforscher Heinrich Leonard Cox erklärte schon vor Jahren, der Sinn von Silvester bestehe nur noch „im Saufen und im Abfeuern von Raketen“. In alten Zeiten glaubten die Altvorderen, zwischen Weihnachten und Dreikönig werde der Verlauf des neuen Jahres erkennbar. Träume hatten ihre besondere weissagende Bedeutung. In den zwölf „Rauhnächten“ waren die „Rauhreiter“ unterwegs. Bis vor wenigen Jahrzehnten gab es feste Ge- und Verbote wie das Waschverbot. Es gab und gibt zahllose regionale Bräuche, die oft aus heidnischer Zeit stammen. So glaubte man, an Silvester einen Blick ins neue Jahr werfen zu können. Das „Töpferücken“ zeigte, ob man Essen, Kleidung, Geld haben würde.

Frühere Generationen verbrachten den Altjahresabend aber eher still im häuslichen Kreis – was sich in diesem Jahr auch für manche anbietet. Man besuchte die Silvestergottesdienste, blickte zurück auf das abgelaufene Jahr, sang Dank- und Bittlieder («Das Jahr geht still zu Ende», «Bis hierher hat mich Gott gebracht», «Nun laßt uns gehn und treten», «Das liebe neue Jahr geht an») und betete um ein gesegnetes neues Jahr. Wenn dann zum Jahreswechsel alle Kirchenglocken des Ortes läuteten, wurden die Fenster geöffnet.

Gebt den Kindern das Kommando

Das volle Festtagsgeläut erklingt immer noch, doch war es vor lauter Feuerwerk kaum zu hören. Das dürfte dieses Jahr anders sein. Also um Mitternacht Fenster auf oder raus auf Balkon und Terrasse (wo womöglich eine Feuerschale für etwas Gemütlichkeit sorgt).

In Familien wird man beim zweiten Pandemie-Silvester idealerweise die Bedürfnisse von Kindern und Jugendlichen in den Vordergrund stellen. Spielen hat ohnehin wieder Hochkonjunktur, unsere neue Brettspiel-Serie bietet da einige Anregungen, die man Heraussuchen oder bei Freunden ausleihen kann. Besonders eignet sich „Gift Trap“ als Partyspiel, auch „Just One“ macht ohne viel Anlaufzeit Spaß. Und übrigens: Videospiele sind kein Teufelszeug und durchaus geeignet, gemeinsam viel Spaß zu haben. Wenn Mama, Papa, Onkel und/oder Tante sich an der Konsole bei „Let’s Sing“ oder „Just Dance“ versuchen, entlockt das auch dem genervtesten Teenager eventuell ein Lächeln. „Gebt den Kindern das Kommando“ wäre nach Herbert Grönemeyer also die Parole, die finden schon was – und viele Games kann man spontan online kaufen.

Das gilt auch für aktuelle Top-Filme wie „Dune“ oder den neuen „Bond“, die man sich spontan gönnen kann, wenn man allein oder zu zweit ist. Wer Lust auf Binge-Watching hat, dem sei unser Überblick zu alten und neuen Fantasy-Serien empfohlen. Vielleicht inspirieren internationale aber auch Silvester-Bräuche.

Traditionelles Brauchtum zum Jahreswechsel aus anderen Ländern

Österreich: Zum Jahreswechsel ist es noch beliebter als in DEutschland, Glücksbringer, etwa Schweinchen aus Schokolade oder Marzipan, zu verschenken. Ist der Countdown zum neuen Jahr abgelaufen, erklingt der Donauwalzer im TV. Am 1. Januar vormittags ist das Neujahrskonzert der Wiener Philharmoniker ein Klassiker im Fernsehen. Es wird in Dutzende Länder übertragen.

Italien: Hier gilt rote Unterwäsche in der Neujahrsnacht als Pflicht,

dann winken Glück und Erfolg. Kaufhäuser und Dessous-Läden stellen

spätestens kurz nach Weihnachten ihre Wäscheauslage um.

Spanien: An Silvester sind um Mitternacht die Glockenschläge einer

Turmuhr auf dem Platz Puerta del Sol in Madrid landesweit im

Fernsehen zu hören. Zu jedem Ton essen die Menschen eine Weintraube.

Das soll für das neue Jahr Glück bringen.

Griechenland: Die Familien spielen Karten und andere Glücksspiele. Es

gilt: Wer gewinnt, hat Glück das ganze Jahr hindurch. Wer verliert,

hat Glück in der Liebe.

Bulgarien: Hiebe auf den Rücken mit der „Surwatschka“, einem geschmückten Ast des Kornelkirschbaums, sollen Gesundheit und Reichtum bringen. An Neujahr laufen Männer in Fellkostümen als „Kukeri“-Ungeheuer durch die Gegend und vertreiben böse Geister.

USA: Vor allem in den Südstaaten werden zu Silvester Linsen gegessen.

Weil sie Münzen ähneln, versprechen sie angeblich Glück. Nach der Regel «Nothing Goes Out» darf an Neujahr nichts das Haus verlassen, auch nicht der Müll. Wenn doch, droht Unglück.

Mexiko: An Neujahr stellen viele Mexikaner einen Koffer vor die Tür,

der viele Reisen im neuen Jahr bescheren soll. In einigen Regionen

werden Puppen verbrannt, die das alte Jahr repräsentieren.

Südafrika: Die Menschen am Kap starten normalerweise mit einer Art Karneval ins

neue Jahr. Höhepunkt ist der bunte Umzug durch Kapstadt am 2. Januar.

Das Spektakel geht auf den „Emancipation Day“ zurück, den Tag, an dem

die Sklaven in Südafrika in den 1830er Jahren freigelassen wurden.

Philippinen: Silvester springen Kinder und Erwachsene möglichst oft

in die Luft - um ihr Wachstum anzuregen. Türen und Fenster werden auf

und Lampen angemacht, auf die Fensterbänke und in alle Hosen- und

Jackentaschen kommen Münzen - das garantiert Wohlstand im neuen Jahr. (mit dpa)