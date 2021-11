Was darf es sein? Große Oper mit "Tristan und Isolde", Popstar Nico Santos oder ein starkes Finale von Enjoy Jazz?

Metropolregion. Große Popshow im Maimarktclub: Nico Santos holt Konzert nach

Jetzt ist es so weit: Nachdem sein für Mai anberaumt Konzert verschoben werden musst, tritt der erfolgreiche Sänger und Songschreiber Nico Santos am Montag, 15. November, 20 Uhr im Mannheimer Maimarkt Club auf. Seine Hit-Singles „Rooftop“, „Safe“, „Better“ oder jüngst „Leere Hände“ dürften im Konzertprogramm sicher nicht fehlen. Tickets gibt es für 42,80 Euro (plus Gebühr). Tickets: eventim.de

„Tristan und Isolde“ feiert Premiere im Mannheimer Opernhaus

Eine unerreichbare Liebe in Musik gefasst: Richard Wagners Oper „Tristan und Isolde“ feiert unter der musikalischen Leitung von Generalmusikdirektor Alexander Soddy und in der Regie von Luise Kautz am Sonntag, 14. November, 16 Uhr, am Mannheimer Nationaltheater Premiere. Für die Premiere sowie für die folgende Aufführung am Mittwoch, 10. November, 18.30 Uhr, gab gab es zuletzt noch Restkarten. Im Normaltarif kostet der Eintritt zwischen 33 und 71 Euro. Karten: nationaltheater-mannheim.de

Finale bei Enjoy Jazz

Große Namen pflastern die Zielgerade des Enjoy-Jazz-Festivals, das an diesem Wochenende zu Ende geht. Dabei gibt es noch einmal einige Attraktion zu erleben. Am Donnerstag, 11. November, 19 Uhr, ist US-Pianist Craig Taborn, der gerade eine gefeierte Solo-CD auf ECM veröffentlicht hat, mit seinem Trio zu Gast im Ludwigshafener Kulturzentrum das Haus. Zu erwarten ist ein experimentelles Konzert in bester Chicagoer Avantgarde-Tradition (Karten: 28 Euro, Abendkasse). Das Pianotrio der Stunde, die Band um den Pianisten Vijay Iyer, kommt am Freitag, 12. November, 20 Uhr, in die Alte Feuerwache Mannheim. Mit Linda May Han Oh (Bass) du Tyshawn Sorey (Schlagzeug) sind dabei zwei der wichtigsten Stimmen des zeitgenössischen Jazz zu hören, die Iyers hochkomplexe Kompositionen spielen werden (Tickets: 29,50 Euro). Eine der Kultgruppen des neuen britischen Jazz, das Portico Quartet um den Hang-Virtuosen Keir Vine, tritt am Samstag, 20 Uhr, im Metropolink’s Commissary, Patrick-Henry-Village Heidelberg auf (Eintritt: 32 Euro). Das glanzvolle Abschlusskonzert von Enjoy Jazz geht am Sonntag, 14. November, 20 Uhr, in der Alten Feuerwache Mannheim über die Bühne: Saxofonist Archie Shepp und Pianist Jason Moran werden dabei „Great Black Music“ zelebrieren: Blues, Gospels, Klassiker von Duke Ellington und John Coltrane. Der Auftritt ist ausverkauft. Das Restprogramm des Festivals: enjoyjazz.de

Django Asüls "Offenes Visier"

Django Asül ist durch die Welt gereist, um von außen das Trara in Deutschland besser verstehen und kabarettistisch erklären zu können. Als Ergebnis präsentiert der Urbayer das Programm „Offenes Visier“ am Samstag, 13. November, 20 Uhr, im Mannheimer Capitol. Karten kosten 28,40 oder 25,10 Euro unter Telefon 0621/336 73 33.

Mit dem Nationaltheater auf Waldspaziergang

Der dynamische Titel ist Programm: „CHRRRRSCHHHHHH – In den Wald!“ heißt das neue Familienstück von Schauspiel und Jungem Nationaltheater Mannheim, bei dem Regisseur Daniel Cremer „& Gäng“ Zuschauerinnen und Zuschauer ab acht Jahren dazu einladen, sich mit allen Sinnen auf eine Bühnenreise zu den Bewohnern des Waldes zu begeben. Die Uraufführung der musikalischen Wald-Revue feiert am Samstag, 13. November, 16 Uhr, im Schauspielhaus Premiere. Karten kosten zwischen zehn und 28,50 Euro, ermäßigt zwischen 5,50 und 14,75 Euro. Die nächsten Aufführungen sind am 15. und 16. November. Tickets: nationaltheater-mannheim.de

Sóley singt in Alter Feuerwache MannheimDie isländische Indie-Pop Musikerin Sóley Stefánsdóttir – kurz: Sóley - präsentiert ihre märchenhafte Gesangskunst am Donnerstag, 11. November, 20 Uhr, in der Alten Feuerwache Mannheim. Man darf dabei insbesondere auch auf die Songs ihres brandneuen, vierten Solo-Albums „Mother Melancholia“ gespannt sein. Tickets für das Konzert kosten im Vorverkauf 22 Euro (plus Gebühr). An der Abendkasse kostet der Eintritt 27 Euro. Karten: altefeuerwache.reservix.de



Tanz für Hans & Camille“ im Theater Felina Areal

Anlässlich des 75. Geburtstags des Mannheimer Musikers Hans Reffert – der 2016 verstarb - und des 100. Todestags von Komponist Camille Saint-Saëns (1835-1921) zeigt das Mannheimer Theater Felina Areal den Choreographien-Abend „Tanz für Hans & Camille“, der am Donnerstag, 11. November, 19 Uhr, Premiere feiert. Zu sehen sind Arbeiten von Veronika Kornova-Cardizzaro, Marcela Snášelová, Cedric Bauer, Luches Huddleston jr. und Hyo Shimizu. Es tanzen Teresa Curotti, Rebecca Häusler, Sade Mamedova, Delphina Parenti, Michael Bronczkowski, Giovanni De Buono, Tobias Mulcahy und Hyo Shimizu. Weitere Aufführungen sind am 13., 14., 17. und 18. November, jeweils 19 Uhr, Für die Vorstellungen sind Reservierung erforderlich. Karten (für 14 Euro, ermäßigt sieben Euro) gibt es unter Tel. 0621/3364886 oder per E-Mail an karten@theater-felina-areal.de

Britta und „Chako“ Habekost lesen aus viertem „Elwenfels“-Krimi

Das Autoren-Ehepaar Britta und Christian („Chako“) Habekost stellt am Mittwoch, 17. November, 20 Uhr, im Mannheimer Musik-Kaberatt Schatzkistl mit „Weingartengrab“ seinen vierten gemeinsamen „Elwenfels“-Krimi vor. Wer die beiden und ihr Werk kennt, weiß, dass es dabei ebenso spannend wie humorvoll zugeht – und sehr pfälzisch! Ein Ticket für die Lesung kostet 27,90 Euro (plus Gebühr) unter schatzkistl.de

Yellowjackets im Ella & Louis, Charly Graf als Podcast-Gast

Ein echter Coup ist Jazzclub-Leiter Thomas Siffling da gelungen. Am Freitag, 12. November, spielt die US-Fusionband Yellowjackets im Ella & Louis. Eigentlich könnte die Band um Saxofonist Bob Mintzer und Keyboarder Russell Ferrante locker eine Tausenderhalle füllen, jetzt ist sie in intimer Club-Atmosphäre zu erleben. Und es gibt auch wieder Karten, zum Preis von 46 Euro. Aber sputen sollte man sich schon! Ein Lokalmatador der besonderen Art ist dann am Sonntag, 14. November, um 18 Uhr im Ella & Louis zu Gast: Bei Thomas Sifflings Talkshow „geschmaxache“ berichtet die Mannheimer Box-Legende Charly Graf aus ihrem bewegten Leben. Zweiter Gast ist der Sänger Marc Marshall, der auch musikalisch in Aktion tritt (Karten: 12 Euro). Mehr unter ellalouis.de

Kubanischer Jazz der Extraklasse im Weinheimer Cafe Central

Und noch einen Coup gilt es zu vermelden: Am Donnerstag, 11. November, 20 Uhr, tritt die exzellente kanadische Sopransaxofonistin und Flötistin Jane Bunnett mit der gefeierten kubanischen (Frauen-)Band Maueque im Cafe Central in Weinheim auf. Das verspricht kochende karibische Musik von jener feurigen Virtuosität, wie sie die kubanische Szene auszeichnet (Karten: 31,80 Euro, cafecentral.de/)

2. Mannheimer Meister*innenkonzert im Rosengarten

Die Uraufführung von Stefan Pohlits „Şafakların Cihangiri. Konzert für Orchester und türkisches Kanun“ können die Besucherinnen und Besucher beim 2. Mannheimer Meister*innenkonzert unter dem Titel „Urvertrauen“ erleben, das die Deutsche Staatsphilharmonie Rheinland-Pfalz am Sonntag, 14. November, 18 Uhr, im Musensaal des Mannheimer Rosengarten präsentiert. Die Auftragskomposition der Staatsphilharmonie wird von Dirk Kaftan dirigiert, Solist am Kanun ist Tahir Aydogdu. Zudem wird Wassili Sergejewitsch Kalinnikows Sinfonie Nr. 1 g-Moll zu Gehör gebracht. Karten kosten ohne Ermäßigung zwischen 15 und 40 Euro (plus Gebühr) unter staatsphilharmonie.reservix.de

Wladimir Kaminer trägt „Liebeserklärungen“ vor

Seine „Liebesklärungen“ bringt „Russendisko“-Autor Wladimir Kaminer am Montag, 15. November, 20 Uhr, mit in die Alte Feuerwache Mannheim. Und das dürfte einmal mehr sehr unterhaltsam werden, denn schließlich bietet nichts „mehr Stoff für Komik, Dramen und Hochgefühle als die Liebe“, wie die Programmankündigung weise notiert. Tickets für die Lesung zu Kaminers Erzählband „Liebeserklärungen“ gibt es im Vorverkauf für 15 Euro (plus Gebühr), an der Abendkasse kostet der Einlass 18 Euro.

Theaterhaus G7 stellt „Eurodram“-Stücke vor

Im Rahmen der Präsentation einer Textauswahl des europaweiten Dramatik-Netzwerks „Eurodram“ zeigt das Mannheimer Theaterhaus G7 am Freitag, 12. November, 20 Uhr (und wieder am 13. November, 20 Uhr) die Uraufführung von Sean Kellers Schauspiel „UND“. Am Samstag, 13. November, 11 Uhr, folgt eine szenische Lesung von Christina Ketterings Stück „Schwarze Schwäne“ und um 14 Uhr eine weitere zu Gabriele Kögls „Höllenkinder“. Nach jeder Veranstaltung gibt es ein Hausgespräch mit dem Autor oder der Autorin. Der Eintritt kostet nach solidarischem Preissystem fünf, neun, 14 oder 20 Euro. Tickets: https://theaterhausg7.cortex-tickets.de/



Elisa konzertiert im Karlstorbahnhof

Das nach ihr benannte Projekt Elisa stellt die Cellistin und Sängerin Elisa Herbig am Dienstag, 16. November, 19.30 Uhr, bei einem Release-Konzert im Theater im Kulturhaus Karlstorbahnhof (TiKK) in Heidelberg vor. „In den Kompositionen der Deutsch-Amerikanerin, die zehn Jahre in Norwegen lebte, mischt sich Weite mit Tiefsinn und Lässigkeit zu einem ganz persönlichen Klang-Universum“, heißt es in der Ankündigung. Davon will man sich gerne ein akustisches Bild machen - der Eintritt kostet an der Abendkasse 15 Euro, im Vorverkauf 14,20 Euro (plus Gebühr) oder unter karlstorbahnhof.de

Solasta Quartett spielt Beethoven in Mannheimer Abendakademie

Ein Kammerkonzert gibt das Solasta Quartett am Sonntag, 14. November, um 16 Uhr im Saal der Mannheimer Abendakademie (Quadrat U1). Jeanette Pitkevica (Violine), Dumitria Gore (Violine), Rodolfo Mijares (Viola) und Zherar Yuzengidzhyhan (Violoncello) spielen hierbei Streichquartette von Ludwig van Beethoven. Die vier internationalen Künstlern haben sich mit dem Ziel zusammengeschlossen, die Kammermusik Kultur- und länderübergreifend zu präsentieren. Karten gibt es nur an der Tageskasse, sie kosten zwölf Euro, für Rentner zehn und für Studierende fünf Euro. Für Kinder unter zwölf Jahren ist der Eintritt frei.

Jazz und Slam-Poetry in der Klapsmühl‘

Die neue Leitung der IG Jazz Rhein-Neckar bietet wieder ein überraschendes, vielversprechendes Konzert: Am Dienstag, 16. November, 20 Uhr, tritt in der Mannheimer Klapsmühl‘ die Band 3Megaohm auf. Das Besondere dabei: Gleichwertiges Ensemblemitglied neben Tilman Schaal (Posaune/Muscheln), Janis Lugerth (Saxofon, Flöte, Klarinette) und Lukas Hatzis (Bass) ist der Poetry-Slammer Jöran Landschoff. Das klingt hochspannend (Karten:18,60 Euro). Mehr: ig-jazz.de/05/16-11-3%CF%89ohm/

Berhane Berhanes Show ist „Deutscher als Du“

Auf seiner Solo-Tour „Deutscher als Du“ macht Berhane Berhane am Mittwoch, 17. November, 20 Uhr, im Mannheimer Lindbergh (Blue Tower) Station. Der Heidelberger Comedian, der schon zwei Mal bei Bülent Ceylan mit Gast-Kurzauftritten in der SAP-Arena glänzte, geht in seinem zweiten Programm großen Fragen unserer Zeit wie „Schafft der Beamte überhaupt irgendwas?“, „Kann ich als Afrikaner Beamter werden?“ oder „Wer überprüft denn überhaupt das Finanzamt?“ nach. Karten kosten im Vorverkauf (mit Frühbucherrabatt bis zum 12. November) 18,59 Euro, an der Abendkasse 29 Euro.

„Cavewoman“ kommt wieder ins Capitol

„Praktische Tipps zur Haltung und Pflege eines beziehungstauglichen Partners“ gibt Ramona Krönke bei der Theater-Comedy „Cavewoman“, die am Donnerstag, 11. November, 19 Uhr, im Mannheimer Capitol zu Gast ist. Karten für die erfolgreiche One-Woman-Show, in der Protagonistin Heike mit den selbsternannten „Herren der Schöpfung“ abrechnet kosten zwischen 24 und 30,60 Euro unter der Hotline 0621-3367333, online gibt es sie für 25 bis 32,60 Euro (plus Gebühr) unter eventim.de. Video-Porträt von Ramona Krönke: Ausstellung zeigt Cartoons zur deutsch-französischen Freundschaft

Cartoons und Illustrationen zur deutsch-französischen Freundschaft von Annika Frank zeigt die Ausstellung „Baguette & Bratwurst“, die am Samstag, 13. November, 10 Uhr, bei MINI Mannheim in der BMW-Niederlassung in der Neckarauer Straße 164-166 eröffnet wird. Mit dabei sind Christian Specht (Ersten Bürgermeister der Stadt Mannheim), Folker R. Zöller (Honorarkonsul von Frankreich in Mannheim), Stephan Deppe (Leiter der BMW-Niederlassung Mannheim) und Künstlerin Annika Frank. Geöffnet ist die Ausstellung, die das Institut Français Mannheim in Kooperation mit mehreren Partnern veranstaltet, bis 27. November montags bis freitags von 7.30 bis 18.30 Uhr, samstags von 9 bis 16 Uhr. Der Eintritt ist frei.

Musikkabarett mit Madeleine Sauveur

Musikkabarettistin Madeleine Sauveur zeigt ihr Programm „Lassen Sie mich durch - ich bin Oma!“ am Sonntag, 14. November, 17 Uhr, im Mannheimer Schatzkistl. Das Publikum erfährt dabei, ob sich die Zeit jenseits der 60 tatsächlich so darstellt, wie Sauveur sich das vorgestellt hatte: „Da werden Träume verwirklicht, für die vorher nie Zeit war!“ Begleitet wird sie an dem humorvoll-musikalische Abend von Kapellmeister Clemens Maria Kitschen. Karten dafür kosten 22,50 Euro (plus Gebühr) unter schatzkistl.de