Vorweihnachtliche Livemusik-Bescherung zwischen Klassik und Jazz

Metropolregion.

AdUnit Mobile_Pos2

AdUnit Content_1

Silke Hauck singt erstmals abendfüllend mit Adax Dörsam

Silke Hauck und Adax Dörsam sind seit Jahrzehnten feste Größen der Musikszene im Rhein-Neckar-Delta. Zusammengespielt haben Sie aber zum ersten Mal im Februar 2021, als das Benefizfestival KulturGut sie im Schatzkistl spontan als Duo zusammengeführt hat. Das hat so gut funktioniert, dass die Sängerin und der Multi-Saiteninstrumentalist am Samstag, 18. Februar, dort wieder gemeinsame Sache im Dienst von Blues, Rock und Soul machen – anstelle der ursprünglich geplanten, pandemiebedingt aber unmöglichen 100. Silke Hauck Nacht. Dieser kleine Meilenstein soll 2022 im würdigen Rahmen stattfinden. Die Resonanz auf den Duo-Abend ist groß, das Schatzkistl vermeldet ausverkauft. Aber die Erfahrung habe gezeigt, „dass leider nicht alle Ticket-Inhaber auch erscheinen“. So können sich Interessierte am Samstag ab 19 Uhr unter Telefon 0621/4005252 erkundigen, ob es noch spontan Restkarten an der Abendkasse gibt (zum Preis von 21,50 Euro). Am Sonntag, bereits um 17 Uhr, folgt auf der Schatzkistl-Bühne ein weiteres Mannheimer Musikurgestein: Söhne-Mannheims-Sänger Claus Eisenmann wird dort eines seiner längst traditionellen Solokonzerte geben. Eintritt: 31,50 Euro. Mehr unter schatzkistl.de

Hazel Brugger im Pfalzbau: Noch Karten für Kurzentschlossene

AdUnit Mobile_Pos3

AdUnit Content_2

Es gehört zu den wenigen Vorzügen der Pandemie, dass es selbst für die gefragtesten Themen noch Karten für Kurzentschlossene gibt: Das gilt auch beim Gastspiel der vielfach ausgezeichneten schweizerischen Stand-up-Komikerin Hazel Brugger am Donnerstag, 16. Dezember, 20 Uhr, im Ludwigshafener Pfalzbau. Laut Veranstalter Andreas Roth ist die Abendkasse ab 18 Uhr geöffnet. Dort soll es Restkarten und Ticket-Rückläufer geben. Kostenpunkt: voraussichtlich 30 Euro. Die auch als Podcasterin extrem erfolgreiche Hazel Brugger geht mit ihrem dritten Programm „Kennen Sie diese Frau?“ auf Tournee. Sie ist inzwischen nicht nur bekannt geworden, sondern auch erwachsen: Mittlerweile ist Deutschlands “Beste Komikerin 2020“ (Deutscher Comedy-Preis) auch Hausbesitzerin, Ehefrau und Mutter. Aber der Lockdown hat die frischgebackene 28-Jährige nicht völlig kalt gelassen und so muss sich die deutschamerikanische Schweizerin im Chaos zwischen YouTube, Shitstorms, eigener Firma, älter werdenden Eltern und bankrotten Künstlerkolleginnen und –kollegen immer wieder die Frage stellen: „Was will ich eigentlich wirklich ­ und inwiefern ist das weiblich?“

Der Veranstalter bittete um möglichst zeitiges Erscheinen, da die Corona-Formalien einige Zeit in Anspruch nehmen: Die aktuelle Verordnung des Landes Rheinland-Pfalz erlaubt es, den Abend (anders als in Baden-Württemberg) nur mit 2G-Kontrolle und Erfassung der Kontaktdaten durchzuführen. Personalausweis und digital-lesbarer Impf- oder Genesenen-Nachweis (QR-Code auf Papier) sind mitzubringen und schon in der Schlange griffbereit zu halten. Der gelbe Impf-Ausweis ohne QR-Code darf nicht mehr akzeptiert werden. Weiterhin wird ein Mund-Nasen-Schutz, der während des gesamten Aufenthaltes im Pfalzbau getragen werden muss. Erlaubt sind OP-Masken und/oder FFP2-Masken. Bitte informieren sie sich unbedingt vor der Abfahrt nocheinmal unter roth-friends.de über mögliche Änderungen. Die Lage ist gerade sehr dynamisch. Es kann noch zu Änderungen kommen.

Der Zufall komponiert am Jungen Nationaltheater

Es komponiert der Zufall bei der Premiere der neuen Uraufführung „Würfelgeklimper“ des Jungen Nationaltheaters Mannheim (JNTM): Zwischen Würfel-Apparaten, Knöpfen, Kabeln und Musikinstrumenten ist das Publikum ab fünf Jahren am Freitag, 17. Dezember, 17 Uhr, im Studio Feuerwache zu einem gemeinsamen spielerischen Ausprobieren von Zufalls-Experimenten eingeladen. Dabei geht das Theater-Team musikalischen Zufallsmethoden auf den Grund und entwickelt sie mit und für die Besucherinnen und Besucher weiter. Karten für die musikalische Versuchsanordnung von JNTM-Intendantin Ulrike Stöck kosten 13, ermäßigt sieben Euro, Kartentelefon: 0621/1680150. Weitere Vorstellungen finden täglich von 19. bis 23. Dezember statt. Infos: nationaltheater-mannheim.de

AdUnit Mobile_Pos4

AdUnit Content_3

Steve Reichs „Six Piano“ am Theater im Pfalzbau

Sein Musikstück für sechs Klaviere, „Six Pianos“, hat der US-amerikanische Minimal-Music-Pionier Steve Reich 1973 ursprünglich für alle verfügbaren Pianos in einem New Yorker Klaviergeschäft gedacht. Doch der daraus entstehende Klang soll ihm als zu dicht erschienen sein - woraufhin er sich auf sechs Flügel beschränkte, die in gutem Hörkontakt zu einander stehen. Die Pianisten Gregor Schwellenbach, Daniel Brandt, Paul Frick, Carlos Cipa, John Kameel Farah und Kai Schumacher führen das Stück am Freitag, 17. Dezember, 20 Uhr, im Ludwigshafener Theater im Pfalzbau auf. In der Kölner Philharmonie hatte das Mai 2016 von Gregor Schwellenbach begründete Projekt Six Pianos weiland seine Premiere gefeiert. Das „Six Pianos“-Hauptstück wird am Konzertabend durch Eigenkompositionen für ein bis sechs Flügel der beteiligten Pianisten erweitert. Schwellenbach ist nicht nur als Avantgardist bekannt, sondern hat zum Beispiel auch die jüngste, nur von Streichern begleitete Tournn des Rap-Popstars Alligatoah unter anderem auf der Ladenburger Festwiese eindrucksvoll orchestriert. Karten kosten zwischen 23 und 41 Euro, Kartenbestellungen sind unter pfalzbau.theaterkasse@ludwigshafen.de oder telefonisch unter der Rufnummer 0621/5042558 möglich. Mehr unter theater-im-pfalzbau.de

Jazziger Jahresausklang im Musikclub „Ella & Louis“

„Improvisation im Hier und Jetzt“ bietet das Hermann Art Kollektiv am Donnerstag, 16. Dezember, 20 Uhr, im Mannheimer Jazzclub Ella & Louis. Darauf, dass dies ein ziemlich aufregender Abend werden dürfte, lässt der Blick auf die Besetzungsliste schließen: Saxofonistin Alexandra Lehmler, Trompeter und Club-Chef Thomas Siffling, Bassist Matthias „TC“ Debus und Schlagzeuger Erwin Ditzner sowie Visual Artist Haegar sind mit von der Partie. Tags darauf, am Freitag, 17. Dezember, 20 Uhr, zollt das Roman Babik Trio (Roman Babik: Piano, Martin Gjakonovski: Bass, Niklas Walter: Schlagzeug) dem großen Jazz-Pianisten und siebenfachen Grammy-Gewinner Oscar Peterson (1925- 2007) Tribut. Sängerin Nicole Metzger und ihre Formation French Connection (Jean-Yves Jung an den Tasten, Jean-Marc Robin am Schlagzeug, Jens Loh am Kontrabass) präsentieren ihr Weihnachtsprogramm „It ́s The Most Wonderful Time Of The Year“ gleich zweimal im Ella & Louis: Am Montag und am Dienstag (Zusatzkonzert), 20. und 21. Dezember, jeweils 20 Uhr, lassen sie swingende Weihnachtssongs, gefühlvolle Balladen und neu arrangierte bekannte Weihnachtslieder erklingen. Karten für die Konzerte kosten im Vorverkauf jeweils 22 Euro, an der Abendkasse 24 Euro. Mehr unter ellalouis.de

Festkonzert zum 80. Geburtstag von Pianistin Martha Argerich

Ein Festkonzert widmen die Mannheimer Philharmoniker dem 80. Geburtstag der großen Pianistin Martha Argerich: Beim 2. FinestClassics-Programm spielt die argentinisch-schweizerische Virtuosin am Sonntag, 19. Dezember, 19 Uhr, im Mannheimer Rosengarten Beethovens Variationen WoO 46, Schostakovichs Sonate für Cello und Klavier op. 40 und César Francks Sonate für Cello und Klavier. Begleitet wird sie von ihrem langjährigen Duopartner Mischa Maisky am Cello. Karten kosten zwischen 36 und 102 Euro, ermäßigt zwischen 31 und 87 Euro. Tickets gibt es unter Tel. 0621/43735022 oder per mail an info@mannheimer-philharmoniker.de.

German Brass konzertieren im Rosengarten

Werke von Johann Sebastian Bach, Peter Tschaikowsky, Engelbert Humperdinck sowie traditionelle Weihnachtslieder aus aller Welt stehen auf dem Programm des festlichen Weihnachtskonzerts, das die Gruppe German Brass am Freitag, 17. Dezember, 20 Uhr, im Mannheimer Rosengarten gibt. 1974 gegründet, hat das Blechbläserensemble eigene raffinierte Arrangements im Repertoire, mit denen es so humor- wie fantasievoll spielfreudige Klangexperimente unternimmt. Karten für das Pro-Arte-Konzert kosten zwischen 49,90 und 69 Euro, Ticket- und Service-Rufnummer: 0800/6336626. Info: pro-arte-konzerte-mannheim.de

SWR Symphonieorchester spielt Bruckner im Rosengarten

Der finnische Dirigent John Storgårds führt den Taktstock bei Bruckners 5. Sinfonie, die das SWR Symphonieorchester am Samstag, 18. Dezember, 19 Uhr, im Mannheimer Rosengarten spielt. Anton Bruckner hatte seine 5. Sinfonie in b-Dur – die er selbst auch als die „Phantastische“ oder sein „kontrapunktisches Meisterstück“ bezeichnete - in den Jahren 1873 bis 1875 komponiert. Karten für das Abokonzert 1 kosten online zwischen 22 und 39 Euro (plus Gebühr). Info und Tickets: swr.de

Frederic Hormuths Jahresrückblick in der Klapsmühl‘

Ein echtes Kunststück hat sich der Mannheimer Kabarettist Frederic Hormuth: Die Frage im Titel seines traditionellen satirischen Jahresrückblicks „Wie war’s für dich?“ wird die Republik nach vier Corona-Wellen und einem läppischen Bundestagswahlkampf wohl ziemlich eindeutig beantworten. Und womöglich deftig. Aber der Wahl-Heppenheimer hat schon im vergangenen Dezember bewiesen, dass er all dem Elend mit Sprachgewalt und musikalischem Mutterwitz als Sänger und Pianist zumindest komische Seiten abgewinnen kann. Premiere ist in der Mannheimer Klapsmühl‘ nicht wie ursprünglich geplant am 15. Dezember, sondern Hormuth spielt ab Donnerstag, 16. Dezember, 20 Uhr, en suite bis Sonntag. Alle Termine: klapsmuehl.eu

Tanzstück „Über die Wut“ im Eintanzhaus

„Über die Wut“ heißt Anna Konjetzkys Tanzstück, das am Freitag und Samstag, 17. und 18. Dezember, jeweils 20 Uhr, im Mannheimer Eintanzhauses zu sehen ist. Es lässt „einen Körper auf der Bühne nachdenken lässt, ein Körper, der sich in Narrative ein- und wieder aus ihnen herausschreibt durch Bewegung, durch Bilder, durch Musik und Text.“ Sahra Huby tanzt in dieser Choreografie, die die Potentialität von Wut - und ganz speziell der weiblichen Wut - untersucht. Karten kosten im solidarischen Preissystem zwischen fünf und 25 Euro. Karten unter eintanzhaus.de

Akademiekonzerte im Rosengarten ausverkauft

Das 3. Akademiekonzert des Nationaltheater-Orchesters am Montag, 20. Dezember, (und am 21. Dezember) im Mannheimer Rosengarten ist ausverkauft. Mehr unter musikalische-akademie.de

„Der Nussknacker“ tanzt im Theater im Pfalzbau

Mit Tschaikowskis Märchen-Ballett „Der Nussknacker“ gastiert das Schweizer Ballet du Grand Théâtre de Genève am Dienstag, 21. Dezember, 19.30 Uhr, und am Mittwoch, 22. Dezember, 18 Uhr, im Ludwigshafener Theater im Pfalzbau. Jeroen Verbruggen hat das märchenhafte, von Livia Stoianova und Yassen Samouilov ausgestattete Zauberspiel für Groß und Klein choreografiert. Karten kosten zwischen 26 und 47 Euro, im Familienpaket zwischen 75 und 131 Euro. Karten können per E-Mail an pfalzbau.theaterkasse@ludwigshafen.de oder telefonisch unter der Rufnummer 0621/5042558 bestellt werden. Info: theater-im-pfalzbau.de

The Peacocks rocken im Café Central

Die Schweizer Band The Peacocks stimmt das Publikum am Samstag, 18. Dezember, 20 Uhr, im Weinheimer Café Central mit Punkrock, Surf und Psychobilly standesgemäß auf die bevorstehende Festtage ein. Unterstützt werden sie im Vorprogramm von den Bandkollen Jolly Rotten, Lookit und Martians. Tickets hierfür kosten 16,40 Euro (plus Gebühr). Online-Tickets: cafecentral.de

„Sing mit uns“ im Mannheimer Capitol

Für musikalische Weihnachtsstimmung unter der Kuppel sorgt das „Sing mit uns“-Konzert am Sonntag, 19. Dezember, 18 Uhr, im Mannheimer Capitol. Auf der Bühne singen hierbei Jeannette Friedrich, Yvonne Betz und Darius Merstein. Musikalisch eingerahmt wird der vom künstlerischen Leiter des Hauses, Georg Veit, zusammengestellte Abend vom Kurpfälzischen Kammerorchester. Dazu spielt die Band, die musikalischen Leitung hat Pianist Daniel Prandl. Für die nötige Textsicherheit im Saal sorgen Liedblätter. Und natürlich erzählen die Künstler auch Geschichten - mal besinnlich, mal fröhlich. Karten für das Weihnachtsmitsingkonzert gibt es für 20,70 oder 25,10 Euro (ermäßigt 13 oder 17,40 Euro), für Kinder bis zwölf Jahre kostet der Einlass auf allen Plätzen acht Euro, Tickethotline: 0621/3367333. Online kosten Tickets zum Normalpreis 21,70 respektive 27,10 Euro (plus Gebühr). Online-Ticket:eventim.de

Akustik-Party mit Amokoma im Musiktheater Rex

Das jährliche Christmas-Special im Bensheimer Musiktheater Rex mit der Funk- und Soul-Party-Band Amokoma fällt dieses Mal ein wenig anders aus: Die Musiker stricken am Samstag, 18. Dezember, 20.30 Uhr, ein stimmungsvolles Programm – extra für Bensheim - mit dem Besten aus Funk, Soul, Pop und HipHop im Akustik-Gewand. Online kosten Karten 19,70 Euro (plus Gebühr). An der Abendkasse kostet der Eintritt 25 Euro. Online-Ticket: Viel