Von "Caveman" bis zu Corbetts Kammeroper am Nationaltheater

Metropolregion. „Caveman“ kehrt ins Mannheimer Capitol zurück

Mannheim. „Du sammeln, ich jagen!“: Das Mannheimer Capitol wird wieder zur humoristischen Höhlenbehausung, wenn dort am Freitag und Samstag, 4. und 5. März, jeweils 20 Uhr, sowie am Sonntag, 6. März, 19 Uhr, Rob Beckers Komödien-Dauerbrenner „Caveman“ die Comedy-Keule schwingt. Seit 2002 ist Martin Luding als „Caveman“ Tom auf der Bühne zu erleben und wirft in der Rolle des modernen Neandertalers einen ganz eigenen Blick auf die Beziehung zwischen Mann und Frau. Karten kosten zwischen 24,60 und 39,55, ermäßigt zwischen 20,80 und 33,15 Euro, die Tickethotline ist unter 0621/3367333 zu erreichen. Online gibt es Tickets zwischen 25,60 und 42,05 Euro (plus Gebühr), auch hier sind Ermäßigungen verfügbar. Spielplan- und Karteninfo: capitol-mannheim.de

Video „Caveman“ mit Martin Luding beim Einkaufsbummel:

Denis Scheck beim Literaturfestival lesen.hören / Herta Müller und Hadija Haruna-Oelker ausverkauft

Mannheim. Zum schönen Thema „Alles für den Hund“ werden Christina Schenk und Denis Scheck beim Literaturfest lesen.hören am Freitag, 4. März, 20 Uhr, von Programmleiterin Insa Wilke in der Alten Feuerwache Mannheim befragt. Der Literaturkritiker Scheck und die Kulturjournalistin Schenk haben ein Buch zusammen geschrieben, um das an diesem Abend gehen wird, „Der undogmatische Hund“ heißt es und schildert „Eine Liebesgeschichte zwischen einer Frau, einem Mann und einem Jack Russel“. Letzterer heißt Stubbs und stellt das Leben (und Lesen!) seiner beiden „Co-Autoren“ seit inzwischen zwölf Jahren auf den Kopf, wie der Programmankündigung zu entnehmen ist. Der Eintritt kostet 15 Euro (plus Gebühr), an der Abendkasse 18 Euro.

Weiter im Erwachsenenprogramm des Festivals geht es am Samstag, 5. März, 20 Uhr, wenn Autorin Antje Rávik Strubel mit Redakteur Knut Cordsen über „das Ungeheuerliche in der Normalität“ spricht. Strubel wurde für ihren Roman „Blaue Frau“ im Oktober mit dem Deutschen Buchpreis ausgezeichnet. Auch hier beträgt der Eintritt 15 Euro (plus Gebühr), an der Abendkasse 18 Euro.

Ausverkauft sind dagegen der Leseabend mit Nobelpreisträgerin Herta Müller (am 7. März) und der mit Hadija Haruna-Oelker, aktuelle Trägerin des Friedenspreises des Deutschen Buchhandels, die sich am 8. März mit Moderatorin Dunja Hayali unterhält. Festivalkarten sind unter Tel. 0180/6050400 (20 Cent pro Anruf inkl. MwSt aus den Festnetzen, maximal 60 Cent pro Anruf inkl. MwSt. aus den Mobilfunknetzen) und online über die Internetseite der Alten Feuerwache erhältlich. Infos und Tickets zu lesen.hören 16: altefeuerwache.com

Iván Pérez zeigt „Firebird & Rite of Spring“ am Theater Heidelberg

Heidelberg. In den Jahren 1910 und 1913 feierten in Paris die Stücke „Der Feuervogel“ und „Le sacre du printemps“ ihre Uraufführung. Mit Musik von Igor Strawinsky und Choreografien von Michel Fokine sowie Vaslav Nijinsky ausgestattet, markierten diese beiden Ikonen der Tanzgeschichte nicht nur einen Höhepunkt der Balletttradition, sondern auch einen deutlichen Bruch, wie das Theater Heidelberg in seinem Programm informiert. Mit seiner neuen Kreation „Firebird & Rite of Spring“ will der künstlerische Leiter des Dance Theatre Heidelberg, Iván Pérez, demnach nun die unterschiedlichen Handlungen der Stücke neu denken und in Zusammenarbeit mit Generalmusikdirektor Elias Grandy und dem Philharmonischen Orchester Heidelberg „die Wirkung eines fremden Elements auf ein gegebenes soziales Arrangement hinterfragen.“ Die Premiere von „Firebird & Rite of Spring“ (für die es zuletzt noch Restkarten gab) findet am Samstag, 5. März, 19.30 Uhr, im Marguerre-Saal statt. Tickets kosten zwischen 18,50 Euro und 41 Euro, ermäßigt zwischen 9,25 Euro und 20,50 Euro. Die nächste Vorstellung folgt am Montag, 7. März, 19.30 Uhr. Termine und Karten unter: theaterheidelberg.de

„The Sound of Hans Zimmer & John Williams“ verschoben / „The Music of Harry Potter“ am 5. März im Rosengarten

Mannheim. Wegen der anhaltenden Auswirkungen der Corona-Pandemie wird das zuletzt für Donnerstag, 3. März, anberaumte Gastspiel „The Sound of Hans Zimmer & John Williams“ im Mannheimer Rosengarten verschoben. Es soll nun am 22. Februar 2023 stattfinden. Ein „magisches Musik-Erlebnis“ verspricht ein anderes Filmsoundrack-Konzert, nämlich „The Music of Harry Potter“ mit Solisten, Sängern und Musikern der Cinema Festival Symphonics, das am Samstag, 5. März, 20 Uhr, im Rosengarten veranstaltet wird – Licht- und Leinwand-Animationen inklusive. Tickets kosten zum Normalpreis zwischen 52,85 und 79,25 Euro. Infos und Tickets: highlight-concerts.com

Mannheimer Philharmoniker eröffnen Brahms-Zyklus

Mannheim. Zum fünften Orchesterkonzert des Saison laden die Mannheimer Philharmoniker am Dienstag, 8. März, in den Mozartsaal des Mannheimer Rosengartens ein. Unter der Leitung von Dirigent Boian Videnoff präsentiert der Klangkörper hierbei - als ersten Teil eines Zyklus - Johannes Brahms über eine Zeitspanne von fast 15 Jahren entstandene, 1876 uraufgeführte Symphonie Nr. 1 sowie seine 1883 komponierte Symphonie Nr. 3. Die Aufführung beginnt um 20 Uhr, zuvor gibt der Musiker und Musikwissenschaftler Gerrit Bogdahn um 19.15 Uhr eine Konzerteinführung. Karten kosten zwischen 34 und 85 Euro, ermäßigt zwischen 30 und 73 Euro. Die Tickets gibt es im Webshop der Philharmoniker, unter Tel. 0621/43735022 oder per E-Mail an info@mannheimer-philharmoniker.de. Info und Karten: mannheimer-philharmoniker.de

Sidney Corbetts Kammeroper „Keine Stille außer der des Windes“ feiert am Nationaltheater Premiere

Mannheim. Es sind die Reisenden, die Unscheinbaren, diejenigen, die sich an der Schwelle befinden, die der portugiesische Dichter und Schriftsteller Fernando Pessoa in seinem 1982 erstmals postum erschienenen Hauptwerk, im „Buch der Unruhe“, erzählend verfolgt. Das darauf basierende Libretto von Simone Homem de Mello hat der in Mannheim lehrende Komponist Sidney Corbett in die Gestalt der Kammeroper „Keine Stille außer der des Windes“ gebracht, die nun am Sonntag, 6. März, 19.30 Uhr, in der Regie von Pia Partum und unter musikalischer Leitung von Elias Corrinth im Studio Werkhaus des Mannheimer Nationaltheaters ihre – bereits ausverkaufte - Premiere feiert. Karten für die nächste Vorstellung am Mittwoch, 9. März, 20 Uhr, kosten 18 Euro, ermäßigt zehn Euro. Infos zum Stück und Karten: nationaltheater-mannheim.de

Wolfgang Haffner Trio im Jazzclub Ella & Louis ausverkauft

Mannheim. „Aktuell leider ausverkauft“: Es gibt keine Karten mehr für „Deutschlands Schlagzeuger Nr. 1“, alias Wolfgang Haffner, der mit seinem Trio am Montag, 7. März, im Mannheimer Jazzclub Ella & Louis gastiert.

Kult-Kommissar „Kluftinger“ kommt ins Capitol

Mannheim. Zu einer Lesung laden die „Kluftinger“-Krimi-Schöpfer Volker Klüpfel und Michael Kobr am Dienstag, 8. März, 20 Uhr, ins Mannheimer Capitol ein. Mit „Funkenmord - Klufti isch back“ kehrt das erfolgreiche Autorenduo hierbei zurück in die Welt des Allgäuer Kult-Kommissars, der 2003 als Ermittler debütierte und seither aus den Bestseller-Listen des Landes nicht mehr wegzudenken ist. Karten für die Veranstaltung gibt es für 24 und 26 Euro unter der Hotline 0621/3367333. Online sind sie für 25 oder 28,70 Euro (jeweils plus Gebühr) erhältlich. Mehr: capitol-mannheim.de

Schatzkistl präsentiert humoristisch-musikalische Achterbahnfahrten

Mannheim. Turbulent geht es in den kommenden Tagen im Mannheimer Musik-Kabarett Schatzkistl zu, wo am Donnerstag, 3. März, 20 Uhr, mit der Eigenproduktion „Achterbahn“ zunächst eine „bewegte Beziehungskomödie“ auf dem Spielplan steht. Cynthia Popa und Gunter Möckel spielen in dem Stück nach dem Buch von Éric Assous, die Regie führt Jürg Hummel. Brasilianischen Hinterhof-Samba bringt hiernach am Freitag, 4. März, 20 Uhr, die Grupo de Encontro zu Gehör, wobei das Mannheimer Musiker-Kollektiv viele Folklore-Klassiker spielt - unter anderem von Cartola, Sergio Mendes und Leci Brando. Eine Melange aus Blues à la Bessie Smith und Etta James, aus Swing und Jazz von Duke Ellington, Count Basie und Billie Holiday, aus Berliner Gassenhauern von Claire Waldoff und Klassikern von Marlene Dietrich bis Zarah Leander bringt „Fräulein Susis Singvergnügen! Musik und Glamour der Roaring Twenties“ am Samstag, 5. März, 20 Uhr, auf die Bühne. Dahinter verbirgt sich Sängerin Susan Horn, die am Piano von Michael Quast begleitet wird. Tags darauf, am Sonntag, 6. März, 17 Uhr, zeigt das Schatzkistl mit „Immer“ das neue Programm mit Hans-Hermann Thielke, Gast, hinter dem sich wiederum der Kabarettist Helmut Hoffmann verbirgt. Als Postbeamter a.D. sitzt er hier in seiner Trutzburg, „einem 2 ¾ Reihenmittelhaus am Rande einer Kleinstadt und denkt nach: Wird meine Arbeit schon bald von einem fleißigen Roboter übernommen? Muss ich für meine Plastiktütensammlung zu Hause ein Zwischenlager errichten, um die Weltmeere zu entlasten?“ Der Eintritt zu den Veranstaltungen kostet 21,50 (ggf. plus Gebühr). Karten sind unter der Tickethotline 0621/3367333, an den bekannten Vorverkaufsstellen und online unter online unter schatzkistl.de erhältlich. Spielplan-Infos: schatzkistl.de

Johan Ingers Tanzstück „Don Juan“ gastiert im Ludwigshafener Pfalzbau-Theater

Ludwigshafen. Nicht einfach nur als Schwerenöter und Serien-Verführer, sondern in seiner ganzen Komplexität und auch Menschlichkeit zeichnet der schwedische Choreograph Johan Inger die Titelfigur des Tanzstücks „Don Juan“, eine Produktion von Fondazione Nazionale della Danza / Aterballetto Italien, die am Dienstag, 8. März, 19.30 Uhr, im Ludwigshafener Theater im Pfalzbau zu sehen ist. Zusammen mit seinem Dramaturgen Gregor Acuña-Pohl hat Inger sich von Brecht über Molière und Tirso de Molina, von Byron über Dumas, von Handke über Puschkin, von Fellini über Bergman seinem Protagonisten angenähert. 16 Tänzerinnen und Tänzer der italienischen Compagnie Aterballetto agieren hierbei zur eigens geschaffenen Komposition von Marc Álvarez. Tickets kosten zum Normalpreis zwischen 23 und 41 Euro. Kartenbestellungen sind per E-Mail an pfalzbau.theaterkasse@ludwigshafen.de und telefonisch unter der Rufnummer 0621/5042558 möglich. Info und Karten: theater-im-pfalzbau.de

Trailer zu „Don Juan:

Trottoir rocken „Mannheimer Hartkraut“ im Alter

Mannheim. Eine Mischung aus klassischem Krautrock, Post Rock, Space Rock und ihrer eigenen musischen Herkunft - kurzum: „Mannheimer Hartkraut“ - hält die Band Trottoir für das geneigte Publikum bereit, wenn sie am Samstag, 5. März, 18 Uhr, beim Mannheimer Freiluft-Veranstaltungsort Alter am Alten Messplatz auftritt. Das Konzert findet im Rahmen der eingängig betitelten Reihe „Die Vögel singen tralala, die Vögel singen ALTER, Ja!“ statt. Klingt, als sollte man sich das nicht entgehen lassen! Infos zu Band gibt es hier.

Video Trottoir live @ Lichtmeile Mannheim 2012:

Indie-Mundart-Musiker Gringo Mayer singt im Café Central

Weinheim. Der Wahl-Mannheimer Indie-Mundart-Sänger und -Songschreiber Gringo Mayer tritt am Freitag, 4. März, im Weinheimer Café Central auf, wobei er sicherlich auch allerhand Songs seines aktuellen, glänzend geratenen Albums „Nimmi Normal“ vorstellen wird. Den Support bestreitet DJ Bavaria alias Ex-Fußballnationalverteidiger und Trainer Markus Babbel. Los geht es um 21 Uhr. Die Konzertkarte kostet elf Euro. Tickets zum Konzert lassen sich hier aufstöbern: cafecentral.de

Kabarettist Rüdiger Hoffmann präsentiert „Best Of“-Programm

Mannheim. Sein „Best Of“-Programm bringt Kabarettist Rüdiger Hoffmann am Mittwoch, 9. März, um 20 Uhr mit ins Mannheimer Capitol. Aufwändig vorstellen muss man den Komiker und Musiker wohl nicht, der mit insgesamt elf Bühnenshows in den vergangenen zwanzig Jahren höchst erfolgreich durch die Republik tourte und daneben auch eine hohe TV-Präsenz-Dichte nicht missen ließ. Karten für seine Show kosten je nach Kategorie 28,40 oder 31,70 Euro und sind unter der Tickethotline 0621/3367333 erhältlich. Online gibt es sie für 30,90 oder 34,20 Euro (jeweils plus Gebühr). Infos und Karten: capitol-mannheim.de

La Signora und Jazz-Band Stax spielen in Mannheimer Klapsmühl'

Mannheim. „Allein unter Geiern“ bewegt sich La Signora, alias Musikkomödiantin Carmela De Feo, bei ihrem Besuch in der Mannheimer Klapsmühl' am Rathaus. Am Donnerstag, 3. März, 20 Uhr, zeigt sie in ihrem neuen Programm, dass Schicksal durchaus Spaß machen kann, denn merke: „Was immer das Leben für einen bereithalten mag, ob Lottogewinn oder Unfall – dank La Signora ist der Unterschied gar nicht so groß.“ Der Eintritt kostet 20, ermäßigt 15 Euro. Stax nennt sich das Quartett um Schlagzeuger und Komponist Max Stadtfeld, das am Dienstag, 8. März, um 20 Uhr in der Klapsmühl' musiziert. Der Einlass zu diesem IG-Jazz-Konzert beträgt 15, ermäßigt zehn Euro. Weiterhin auf dem Programm steht daneben das 49. Kabarett-Dusche-Programm „Alles bleibt anders!“, und zwar von Freitag bis Sonntag, 4. bis 6. März, und dann wieder ab Mittwoch, 9. März. Der Eintritt hierfür kostet zum Normalpreis 20 Euro, freitags und samstags 22 Euro. Los geht’s jeweils um 20 Uhr, sonntags um 18 Uhr. Telefonisch können Karten im Theater unter der Nummer 0621/22488 oder per E-Mail an info@klapsmuehl.eu bestellt werden. Ein ausgewähltes Kontingent ist auch online erhältlich. Alle Infos zu Programm und Karten gibt es auf der Klapsmühl'-Homepage: klapsmuehl.eu

„Tanz am Abgrund“ im Mannheimer Eintanzhaus

Mannheim. Sowohl mit der Verunsicherung durch die Umwälzungen in unserer persönlichen Lebenswelt als auch der global vernetzten Welt befasst sich das Gastspiel „Abyssos - Tanz am Abgrund“, das die Tanzwerke Vaněk Preuß am Freitag und Samstag, 4. und 5. März, jeweils 20 Uhr, im Mannheimer Eintanzhaus präsentieren. Sônia Mota, Josefine Patzelt, Guido Preuß, Tobias Weikamp tanzen in dieser Choreografie von Karel Vaněk nach einem Konzept von Guido Preuß. Karten für die Vorstellungen kosten im solidarischem Preissystem zwischen 5 und 25 Euro. Info und Karten: eintanzhaus.de

Dub-FX-Konzert in Heidelberger Halle 02 ausverkauft

Heidelberg. Bereits ausverkauft ist das Konzert des australischen Sängers, Rappers, Toasters, Beatboxers und Loopers Dub FX, alias Benjamin Stanford, der am Montag, 7. März, in der Heidelberger Hallo 02 auftritt.