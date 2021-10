Vom "Blume Peter"-Musical bis Anne-Sophie Mutter

Metropolregion. „Blume Peter“ als Musical von und im Capitol

Peter Schäfer (1875-1940) war Außenseiter, Witzfigur, sehr wahrscheinlich ein Nazi-Opfer, aber auch ein Mensch, der in Mannheim als Blumepeter bis heute nachwirkt. Das Mannheimer Capitol setzt ihm mit der Musical-Eigenproduktion „Blume Peter“ ein weiteres Denkmal. Nach drei Verschiebungen ist die Premiere des von Georg Veit geschriebenen und inszenierten Stücks am Samstag, 23. Oktober, 20 Uhr. Die Titelpartie des kleinwüchsigen Antihelden spielt Sandra Maria Germann. In weiteren Rollen unter anderem: Peter Sascha O. Bauer (Karl Buck), Ronja Rückgauer (Susanne Schäfer), Hartmut Lehnert (Nasegraf), Susan Horn (Brunslissl) und Rosa Sutter (Gille Galle). Wie schon beim erfolgreichen Capitol-Musical über Fahrradpionier Karl von Drais zeichnen Rino Galiano und Michael Herberger für die Musik verantwortlich. Jazz-Pianist Daniel Prandl ist musikalischer Leiter, Doris Marlis hat choreografiert. Daniela Werner sorgt bei dem von Capitol-Chef Thorsten Riehle produzierten Musical für Kostüm, Ausstattung und Maske. Die hochkarätig besetzte Live-Band besteht aus Prandl, Thilo Zirr, Lukas Hatzis, Cristiane Gavazzoni und Daniel Steigleder. Weitere Termine: 19.November, 30.Dezember, 19. Februar 2022, 30.März und 3.Mai. Karten (38 bis 46 Euro) und mehr unter capitol-mannheim.de

Tigran Hamasyan, Nik Bärtsch und andere bei Enjoy Jazz

Der armenische Pianist Tigran Hamasyan flirrt höchst kreativ zwischen Schönklang-Jazz, Electronica, Ethno-Musik und Rock hin und her. Sein Gastspiel bei Enjoy Jazz am Donnerstag, 21. Oktober, 20 Uhr, in der Alten Feuerwache Mannheim verspricht ein Glanzpunkt des Festivals zu werden (Karten: 30 Euro, Abendkasse). Aber Enjoy Jazz hat in den nächsten Tagen noch viel mehr Attraktionen zu bieten. Dazu gehört auch das Konzert des United Jazz + Rock Ensembles Second Generation am Freitag, 22. Oktober, 20 Uhr im Schwetzinger Schloss (Eintritt: 15 bis 40 Euro); Schlagzeuger Flo Dauner hat eine neue Truppe um sich geschart, die die alte Tradition weiterführt. Ein Publikumsrenner bei Enjoy Jazz sind stets auch die Konzerte von Nik Bärtsch. Der Schweizer Klangmagier tritt mit seiner Band Ronin am Montag, 25. Oktober, 20 Uhr, im Ludwigshafener Kulturzentrum das Haus auf und präsentiert seinen hypnotischen Mix aus Minimal Music, Funk-Rock und Ritualmusik (Karten: 28 Euro). Nicht zu vergessen: das Solokonzert des südafrikanischen Pianisten und Sängers Nduduzo Makhathini am Mittwoch, 27. Oktober, 20 Uhr, in der Heidelberger Friedenskirche; das ist der richtige Ort für diese spirtuell-beschwörende Musik, mit der Makhathini das Erbe eines Abdullah Ibrahim weiterführt (Eintritt: 30 Euro). KOmplettes Programm:

enjoyjazz.de

Anne-Sophie Mutter mit Vivaldi und mehr bei Pro Arte

Star-Geigerin Anne-Sophie Mutter spielt am Montag, 26. Oktober, 20 Uhr, im Mannheimer Rosengarten im Rahmen der Pro-Arte-Reihe. Begleitet wird sie von Stipendiaten ihrer Stiftung, die als Ensemble Mutters Virtuosi zehntes Bühnenjubiläum feiern und wie bei ihrer ersten Tournee mit der Namensgeberin Vivaldi in den Fokus rücken. Neben „Die vier Jahreszeiten“ steht das Konzert für vier Violinen h-Moll op. 3 Nr. 10 auf dem Programm, Dazu kommt mit „Gran Cadenza“ eine Uraufführung. Das Stück hat die deutsche Grammy-Gewinnerin bei der koreanischen Komponistin Unsuk Chin als Duo für zwei Violinen in Auftrag gegeben. Abgerundet wird der Abend von Mozarts Streichquintett Nr. 6 Es-Dur, aus dem letztem Lebensjahr des Wunderkindes aus Salzburg. Karten kosten 89 bis 149 Euro plus Gebühren unter

pro-arte-konzerte-mannheim.de

Intendant Gersch inszeniert „Nathan“ im Pfalzbau

Lessings zeitlos aktuelle Parabel „Nathan der Weise“, inszeniert von Intendant Tilman Gersch, feiert in Ludwigshafen am 22. Oktober, 19.30 Uhr, im Theater im Pfalzbau Premiere. Am Samstag folgt zur selben Zeit eine weitere Vorstellung Weitere Termine: theater-im-pfalzbau.de

Andreas Rebers hilft gern – auch in Mannheim und als Exorzist

Andreas Rebers‘ Auftritte sind etwas für Kabarett-Feinschmecker – im Sinn von harter Kost mit reichlich Gerbstoffen und dunkler Härte im Abgang. Aber man geht meist klüger und nachdenklicher aus seinen Programmen raus, als man hineingegangen ist. Das aktuelle Programm heißt „Ich helfe gern“ und steht unter dem Motto „Gegen Wahn und Populismus - hilft nur ein guter Exorzismus“. Dass der Dauergast der Satire-Sendung „Nuhr im Ersten“ als Exorzist und Hohepriester des gesunden Menschenverstandes qualifiziert ist, hat der vielfach ausgezeichnete 63-Jährige längst bewiesen und wird dies am Dienstag, 26. Oktober, bei seinem ersten Auftritt im Mannheimer Capitol wieder versuchen. Karten ab 24 Euro. Mehr: capitol-mannheim.de

Leadbelly Calls mit Tommy Baldu: Zwei Gitarren und 2G in der Versöhnungskirche

Auch das nächste Konzert von Werner Austs Reihe Pfingstbergblues-Konzert am Freitag, 22. Oktober, 20 Uhr, in der Versöhnungskirche Mannheim, Schwabenheimer Str. 2 - 6, 68219 Mannheim-Rheinau, ist hochkarätig besetzt: Mit den beiden singenden Gitarrenvirtuosen Adax Dörsam und Timo Groß, die als Leadbelly Calls der Blues-Legende Leadbelly huldigen und seine einflussreichen Songs von „Gallis Pole“ bis „Goodnight Irene“ neu interpretieren. Verstärkt werden sie bei diesem Konzert durch Vereinsheim-Schlagwerker Tommy Baldu. Karten können über www.pfingstbergblues.de oder die mail-Adresse pfingstbergfestival@web.de reserviert werden. Aust weist darauf hin, dass die zwei Gitarren unter 2G-Regeln zu hören sind – also nur für Geimpfte und Genesene. Abendkasse: 20 Euro.

„Show down“ im Eintanzhaus

Als Teil der Programmreihe“ Und jetzt?“ ist die Stuttgarter Gruppe backsteinhaus produktion am Freitag, 22. Oktober, und Samstag, 23. Oktober, um 20 Uhr mit einer Soloarbeit im Mannheimer Eintanzhaus zu Gast. Für ihr neues Stück „Show down“ haben sich die Künstlerinnen mit nichts geringerem als der Menschwerdung auseinandergesetzt. Dafür machen sich backsteinhaus produktion auf die Suche nach dem Ursprung, dekonstruieren unsere Spezies, rekonstruieren unsere Vorfahren und blicken 200 000 Jahre in der Geschichte zurück.

Musikalische Meeresbrise von Quadra Nuevo

Nach drei vergeblichen Anläufen kann das Weltmusik-Jazz-Quartett Ganes Mannheim am Mittwoch, 27. Oktober, 20 Uhr in der Alten Feuerwache endlich mit ihrer musikalischen Meeresbrise versorgen. Auf dem Programm von Mulo Francel (Saxophon, Klarinette, Mandoline), Andreas Hinterseher (Akkordeon, Bandoneon, Trompete, D.D. Lowka (Bass, Percussion) und Pianist Chris Gall steht ihr immer noch aktuelles Album „Mare“ (2020). Abendkasse: 25 Euro. Mehr unter: altefeuerwache.com

Über Goethes Aktualität

Unter der Überschrift „Warum Goethe heute?“ spricht am Freitag, 22. Oktober, 19 Uhr, im Dalberghaus der Mannheimer Stadtbibliothek (N 3,4) Bibliotheksleiter Yilmaz Holtz-Ersahin über die Aktualität des Dichters. Der Abend wird von der Goethe-Gesellschaft Mannheim-Rhein-Neckar veranstaltet. Deren Vorsitzender Jens Bortloff übergibt zu Beginn eine Bücherspende – 20 mal „Goethe für Kinder“ von Silvia Schopf, bestimmt für die Kinder- und Jugendbibliothek. Um Anmeldung wird gebeten (Tel. 0621/2 93 89 35, stadtbibliothek.zentralbibliothek@mannheim.de).

Ethno-Jazz in der OMM

Eine neue vielversprechende Band aus der Orientalischen Musikakademie Mannheim (OMM) gibt ihr Debüt am Samstag, 23. Oktober, 20 Uhr, in den Räumen der OMM in der Jungbuschstraße 18. Dort spielen Fadhel Boubaker (Oud), Johannes Stange (Trompete), Jörg Teichert (Gitarre) und Jonathan Sell (Bass), bekannt durch die Bands Beyond Borders, Haz’art Trio und LebiDerya. Das weckt große Erwartungen (Eintritt: 15 Euro). Mehr: orientalischemusikakademie.de

Markus Barths zweite Show

Der Bamberger Stand-up-Komiker Markus Barth ist gleich im Doppelpack zu Gast im Mannheimer Schatzkistl. Der zweite Auftritt mit seinem fünften Programm „Haha ... Moment, was?“ ist am Donnerstagabend, 21. Oktober, 20 Uhr. Wie so viele kann sich Barth nach einer Reise nur über den derzeitigen Weltenwahnsinn wundern. Seit seiner Rückkehr erlebt er permanent „Haha ... Moment, was?“-Situationen zwischen spontanem Lachen und „Oh verdammt, die meinen das ernst!“. Zwischen „Weißte, was ich gerade verstanden habe?“ und „Ach, das hast du wirklich gesagt?“ Kennste, kennste, kennste…? Aber das ist Fast-Namensvetter Mario. Karten für Markus Barth ab 19 Uhr an der Abendkasse (schatzkistl.de).

Virtuose Gitarrenklänge von Jazz-Saitenvirtuose Joscho Stephan

Joscho Stephan ist einer der besten Jazzgitarristen Deutschlands. Basta. Selbst das US-Magazin „Downbeat“ war von dem Sinti-Musiker schon begeistert. Am Montag, 25. Oktober, ist er im Jazzclub Ella & Louis zu erleben. Dort tritt er als Gast des Blue Motion Trios auf, einer Band um den Pianisten Martin Sasse, die sich swingende Pianotrio-Klänge in der Tradition von Oscar Peterson spezialisiert hat. Da fliegen die Noten nur so. Es gibt zwei Shows um 19 und um 21 Uhr (Eintritt: 24 Euro (Abendkasse). Mehr: ellalouis.de

Piet Klocke überragt im Weinheimer Café Central

Mit 1,96 Meter Körpergröße zählt der Essener Piet Klocke zweifelsfrei zu den größten Komikern der Republik. Dass sein eigenwillig abgehackter Stil auch unverkennbare Qualitäten hat, will er bei zwei Gastspielen im Weinheimer Café Central am 25. und 26. Oktober jeweils um 20 Uhr demonstrieren. Wobei schon der Programmtitel „Die Spanischattacke der 11 Amöben“ zu denken gibt. Abendkasse: 19 Euro. Mehr: cafecentral.de

Rock aus Marokko im Haus

Junge Rockmusik aus Nordafrika steht am Sonntag, 24. Oktober, um 19 Uhr im Ludwigshafener Kulturzentrum das Haus auf dem Programm. Zu Gast ist die Band Bab L' Bluz um Sängerin Yousra Mansour, die Berber-Blues, Hardrock und marokkanische Trance-Musik zu einem mitreißenden Gemisch vermengt. Ein musikalischer Leckerbissen für Leute mit offenen Ohren (Karten: 14 Euro, Abendkasse). Programm: dashaus-lu.de

Gitte Haenning singt über ihre Vorbilder im Capitol

Einen Cowboy als Mann wünscht sie sich schon lange nicht mehr: Gitte Haenning hat ihrer Schlagervergangenheit längst adieu gesagt. Am Sonntag, 24. Oktober, 19 Uhr, steht die dänische Sängerin mit einer exzellenten Band um Jazzdrummer Thomas Alkier auf der Bühne des Mannheimer Capitol und singt ihre Lieblingslieder: Jazz, Soul und Pop. Denn die Frau hat so viel mehr zu bieten als Schlager (Eintritt: 33,90 und 39,40 Euro).

capitol-mannheim.de