Volles Programm von "Faust" über eine Valente-Hommage und "My Fair Lady" bis zum Finale von Lesen.Hören

Metropolregion. Theaterakademie Mannheim zeigt Goethes „Faust“

Mannheim. Mit Goethes „Faust“ widmet sich die aktuelle Schauspiel-Produktion der Theaterakademie Mannheim einem absoluten Klassiker der Dramatik. Die Abschlussklasse 2022 stellt sich hier (in der Regie der beiden ehemaligen Nationaltheater-Mimen Thorsten Danner und Sven Prietz) „den menschlichen Ur-Bedürfnissen und sucht nach dem Sinn des Lebens, um nichts auf Später zu verschieben“, wie das Programm verrät. „Sie will sich schon jetzt von Goethes zutiefst aktuellem Stoff im 'Faust' verführen lassen und lädt Sie, liebe Zuschauer dazu ein, sich mit ihr auf diese übersinnliche Reise zu begeben.“ Da will man nicht Nein sagen: Die Premiere findet am Samstag, 12. März, 19.30 Uhr, in der Theaterakademie statt. Der Eintritt kostet 15, ermäßigt zehn Euro. Kartenbestellungen sind per E-Mail an info@theaterakademie-mannheim.de, karten@theater-felina-areal.de oder telefonisch unter der Nummer 0621/33 64 886 möglich. Karten für Schulvorstellungen gibt es unter Telefon 0172/8251756. Infos und weitere Vorstellungen: theaterakademie-mannheim.de

Literaturfest Lesen.Hören schlägt für 2022 letzte Kapitel auf

Mannheim. Die vorerst letzten Seiten werden beim Literaturfest Lesen.Hören in der Alten Feuerwache Mannheim aufgeschlagen: Am Donnerstag, 10. März, 20 Uhr, sind dort Heike Geißler, Fabian Hinrichs und Gregor Sander als „Proletarische Prinzessinnen“ zu Gast. Es geht hier um Geißlers Roman „Die Woche“ und mithin „um den Verlust der Wohnung und die Entsolidarisierung in der Arbeitswelt, um den vergeblichen Widerstand dagegen und um zwei Freundinnen, die sich dem Leistungs- und Anpassungsdruck mit einem schlichten“. Der Schriftsteller Gregor Sander spricht mit Geißler über das Ringen um Lebendigkeit. Die „dritte Prinzessin im Bunde“ ist Fabian Hinrichs, Schauspieler des Jahres 2020 und Tatort-Kommissar in Nürnberg. Der Eintritt kostet 17 Euro (plus Gebühren, an der Abendkasse 20 Euro.

Am Freitag, 11. März, 20 Uhr, legt Gregor Sander dann mit Frank Goosen „die Wessies auf die Couch“: Mit seinem Buch „Lenin auf Schalke“ widmet sich Sander „einer Welt ganz im Westen, die von der alten Bundesrepublik genauso vergessen wurde wie von der neuen.“ Moderiert wird der Abend von Schriftsteller-Kollege Frank Goosen. Das kostet zwölf Euro (plus Gebühren), an der Abendkasse 15 Euro.

„Ein Abend für Afghanistan. Mit Texten von Roger Willemsen und mit Rona Mansury Natalie Amiri und Marion Mainka“ erwartet das Publikum am Samstag, 12. März, 20 Uhr. Journalistin und Autorin Jenny Friedrich-Freksa spricht hier mit Rona Mansury, Vorsitzende des Afghanischen Frauenvereins, dessen Schirmherr der 2016 verstorbene Roger Willemsen gewesen war. Außerdem zu Gast: Journalistin Natalie Amiri, die bis 2020 das ARD-Studio in Teheran geleitet hatte. Schauspielerin und Sprecherin Marion Mainka liest begleitend aus den Reisetexten von Willemsen. Karten gibt es für zwölf Euro (plus Gebühr), an der Abendkasse kosten sie 15 Euro.

Bereits ausverkauft ist der Abend mit Schauspieler und Autor Edgar Selge („Edgar Selge erzählt von Kindheit, Kriegsfolgen und rettender Musik. Ijoma Mangold fragt“) am Sonntag, 13. März.

Weiter geht es am Mittwoch, 16. März, 17 Uhr, wenn es in der Feuerwache heißt „Olaolu Fajembola und Tebogo Nimindé-Dundadengar lesen: Gib mir mal die Hautfarbe - Mit Kindern über Rassismus sprechen“. In dem Vortrag mit Lesung und Publikumsgespräch sprechen Kulturwissenschaftlerin Olaolu Fajembola und Psychologin Tebogo Nimindé-Dundadengar – beide wurden 2019 mit Kreativpiloten-Preis der Bundesregierung ausgezeichnet - unter anderem darüber, wie es gelingen kann, Vorurteile in der Erziehung aktiv anzugehen oder gar nicht erst entstehen zu lassen. Hier kostet der Eintritt sechs Euro (plus Gebühr), an der Tageskasse acht Euro.

Programminfos und Tickets: altefeuerwache.com

Jazzclub Ella & Louis präsentiert Musik, eine Hommage an Caterina Valente und Gespräche

Mannheim. Allerhand Klangvolles steht in den kommenden Tagen im Mannheimer Jazzclub Ella & Louis an. Zunächst bietet dort die Formation JBBG Smål am Donnerstag, 10. März, 20 Uhr, elektronisch angehauchten Jazz. Zum Hintergrund: Seit über 10 Jahren macht die JBBG – die Jazz Bigband Graz - mit ihrem ureigenen Sound, der „zwischen Jazz, Pop, Minimal, weltmusikalischen Elementen und jazzmusikalischer Haltung angesiedelt ist“ von sich reden. Das Quintett JBBG Smål ist gewissermaßen just jenes Ensemble im Taschenformat. Der Eintritt kostet 22 Euro, an der Abendkasse 24 Euro. Einzelplätze und Zweiertische sind hier schon ausverkauft.

„Viva Valente!“ gibt das Jörg Seidel Quartett hiernach am Freitag, 11. März, 20 Uhr, als Losung aus. Der Gitarrist und Sänger Seidel widmet sich dabei zusammen mit Sabine Kühlich (Gesang, Saxofon, Percussion), Thilo Wagner (Piano) und Gerold Donker (Bass) dem Werk der großen Caterina Valente. Der Eintritt kostet 24 Euro, an der Abendkasse 26 Euro. Hier waren zuletzt fast alle Plätze ausverkauft.

Beim „geschmaXache“-Live-Podcast („Die Show“) unterhalten sich am Sonntag, 13. März, 18 Uhr, die Landtagsabgeordnete, Kunsthistorikerin und Kulturstaatsekretärin Petra Olschowski und Nationaltheater-Schauspieler Samuel Koch mit den Gastgebern Thomas Siffling und Jörg Heyd. Wer live im Club dabei sein will: Tickets kosten 15 Euro, an der Tageskasse 17 Euro. Der Mannheimer Gitarrenvirtuose und Klangkünstler Claus Boesser-Ferrari ist dann am Montag, 14. März, 20 Uhr, mit seinem Hendrix-Programm im Ella & Louis zu erleben. Auch das sollte man sich sicher nicht entgehen lassen. Der Eintritt kostet 20 Euro, an der Abendkasse 22 Euro.

Tickets und Programm: ellalouis.de

Musik-Kabarett Schatzkistl bietet turbulente Unterhaltung

Mannheim. „I schaff mehr wie Du!“ behauptet Jakob Friedrich, seines Zeichens seit vielen Jahren Facharbeiter in der schwäbischen Metall- und Elektroindustrie. In seinem ersten Soloprogramm, das er am Donnerstag, 10. März, 20 Uhr, im Mannheimer Schatzkistl präsentiert, analysiert der Comedian auf charmante Weise die schwäbische Mentalität sowie politische und wirtschaftliche Zusammenhänge.

In der Komödie „Ehe im Lockdown“ sorgen Cynthia Popa und Volker Heymann am Freitag, 11. März, 20 Uhr, auf der Bühne des Musik-Kabaretts für anderthalb Stunden amüsante Stunden Ehezwist und Eheglück. Das Stück ist eine Produktion des KulturNetz Mannheim Rhein-Neckar für das Schatzkistl.

„Ich bin raus!“ verkündet Markus Barth bei der gleichnamigen Vorpremiere seiner neuesten Soloshow. Am Samstag, 12. März, 20 Uhr, findet und feiert der preisgekrönte Stand-up-Comedian und Autor dabei „die Rücktrittbremse im Hamsterrad.“ Mit dem „Femannismus“ setzt sich hiernach Kollege Andreas Weber am Sonntag, 13. März, 17 Uhr, auseinander. Der Humorist reflektiert hier „ehrlich und liebevoll gesellschaftliche Normen und seine eigene Haltung.“ Und damit beim Thema Feminismus nicht nur ein Mann auf der Bühne spricht, wird er von der Newcomerin Amanda Urban als Support-Act begleitet. Der Eintritt zu den Veranstaltungen kostet jeweils 21,50 Euro (ggf. plus Gebühr). Programminfos und Tickets: schatzkistl.de

Ulla Meinecke singt und erzählt im Mannheimer Capitol

Mannheim. „Songs & Geschichten“ bringt Sängerin Ulla Meinecke am Donnerstag, 10. März, um 20 Uhr, mit ins Mannheimer Capitol. Bei diesem Konzertabend kann sich das Publikum „auf einen Abend mit spannenden und humorvollen Erkenntnissen und musikalischen Ausflügen zusammen mit dem Multi-Instrumentalisten Reinmar Henschke“ freuen. Tickets gibt es für 27,30 oder 24 Euro, für „Beste Semester“ kosten sie 15 Euro. Die Tickethotline ist unter der Rufnummer 0621/3367333 zu erreichen. Online sind Karten für 25 und 29,80 Euro (plus Gebühr) verfügbar. Info und Tickets: capitol-mannheim.de

Kammeroper von Michael Nyman feiert am Theater Heidelberg Premiere

Heidelberg. Ein Literatur-Bestseller trifft auf einen Erfolgskomponisten: Mit „Der Mann, der seine Frau mit einem Hut verwechselte“ feiert am Freitag, 11. März, 20 Uhr, ein Kammeroper von Michael Nyman (der unter anderem den Filmsoundtrack zu „Das Piano“ komponierte) am Heidelberger Theater Premiere. Christopher Rawlence hat hierfür das Libretto nach den Erzählungen des britischer Neurologen und Autors Oliver Sacks geschrieben. Die musikalische Leitung haben Paul Taubitz und Johannes Zimmermann inne. Für die Premiere im Zwinger 1 gab es zuletzt nur noch Restkarten (für 23 Euro, ermäßigt 11,50 Euro). Info: theaterheidelberg.de

Hagen Rether im Capitol ausverkauft

Mannheim. Ausverkauft ist der Abend mit Klavierkabarettist Hagen Rether, der am Freitag, 11. März, im Mannheimer Capitol sein Programm „Liebe“ präsentiert.

Interdisziplinäre Performance gastiert im Mannheimer Eintanzhaus

Mannheim. Eine Interdisziplinäre Performance zeigt das Mannheimer Eintanzhaus mit Julie Pécards Choreografie „Proximal distance“. Diese Performance für eine Tänzerin (Cecilia Ponteprimo) „verhandelt die Distanz zwischen Publikum und Bühne und bringt Tanz, Sound- und Visualdesign zusammen, um ein Gefühl von Nähe und Intimität zu vermitteln.“ Die Vorstellungen finden am Freitag und Samstag, 11. und 12. März, jeweils um 20 Uhr statt. Karten für die Aufführungen kosten im solidarischen Preissystem zwischen fünf und 25 Euro. Infos und Karten: eintanzhaus.de

Klapsmühl‘ zeigt Kabarett rund um die Altenpflege

Mannheim. „Alles bleibt anders!“, das 49. Bühnenprogramm von Kabarett Dusche ist wieder am Mittwoch und Donnerstag, 10. und 11. März, jeweils um 20 Uhr in der Mannheimer Klapsmühl' am Rathaus zu sehen. Tickets gibt es für 20, ermäßigt für 15 Euro. Kabarett rund um die Altenpflege zeigt Sybille Bullatschek (alias Humoristin Ramona Schukraft) anschließend bei ihrem „Pflägeparty“-Best-of am Samstag, 12. März, 20 Uhr. Seit über zehn Jahren wirbelt Bullatschek schon über die Bühnen der Nation, mit einer wichtigen Mission: „Let’smakePflägegreatagain!“ Der Eintritt hierzu kostet 20 Euro, für Pflegekräfte 18 Euro. Am Mittwoch, 16. März, 20 Uhr, zeigt die Theatergruppe Drama Light dann wieder ihre „Impro-Show“. Der Eintritt kostet 13, ermäßigt acht Euro. Telefonisch können Karten im Theater unter der Nummer 0621/22488 oder per E-Mail an info@klapsmuehl.eu bestellt werden. Ein ausgewähltes Kontingent ist auch online erhältlich.

Poetische Theater-Bilder für Kinder und Erwachsene

Ludwigshafen. „Loo – Bilder der Wüste und des Meeres“ heißt ein Stück für Kinder im Kindergartenalter (und Erwachsene!), das am Sonntag, 13. März, 16 Uhr, und am Montag, 14. März, 10 Uhr, im Ludwigshafener Theater im Pfalzbau zu Gast ist. „Loo“ ist auch dabei der Name der Protagonistin dieses Stückes: „Sie erzeugt auf der Bühne einzigartige Bilder der Wüste und des Meeres, die sich immer wieder verändern.“ Karten für die Produktion des Künstlergruppe Ponten Pie aus Barcelona kosten zum Einheitspreis zehn (ermäßigt: sechs) Euro, im Familienpaket 28 Euro. Kartenbestellungen sind per E-Mail an pfalzbau.theaterkasse@ludwigshafen.de und telefonisch unter der Rufnummer 0621/5042558 möglich. Infos zum Stück: theater-im-pfalzbau.de

Teaser zu „Loo“:

Felina Areal zeigt Tanz zu Musik von Komponistinnen

Mannheim. Bei „Free Dance over Female Tunes“ werden ab Sonntag, 13. März, 19 Uhr, Tanzminiaturen nach Musik von Komponistinnen im Mannheimer Theater Felina-Areal präsentiert. Der Eintritt kostet 15, ermäßigt acht Euro. Bis zum 27. März werden zwei Programm-Abende mit insgesamt sechs Aufführungen gezeigt. Karten können online und telefonisch über die Nummer 0621/3364886 (Anrufbeantworter) reserviert werden. Infos: theater-felina.de

Rotary-Kammerorchester gibt Benefiz-Konzerte in Mannheim und Worms

Mannheim/Worms. Zwei Benefiz-Konzertauftritte absolviert das Kammerorchester des renommierten Rotary-Orchesters Deutschland am Samstag und Sonntag, 12. und 13. März, in Mannheim und Worms: Am Samstag musiziert der Klangkörper unter dem Dirigat von Friederike Kienle ab 19 Uhr in der Alten Schildkrötfabrik (Kesselhaus) in Mannheim, am Sonntag, ab 11 Uhr dann in der Aula der Hochschule Worms. Auf dem Programm stehen Werke von Wolfgang Amadeus Mozart, Felix Mendelssohn Bartholdy (Solistin: Janne-Lisabeth Pelz, Violine) und Ludwig van Beethoven. Zum Konzert am 12. März laden alle Mannheimer Rotary Clubs (RC), zur Aufführung am 13. März der RC Worms und RC Worms Nibelungen ein. Die Mannheimer Spendenerlöse sollen dem Förderverein Campus Neckarstadt-West, die in der Domstadt der Musikschule Worms zugute kommen. Bei reservix.de gibt es Karten ab 15 Euro (plus Gebühr) für das Mannheimer Konzert. Tickets für das Gastspiel in Worms sind (für 30 Euro) bei ticket-regional.de erhältlich. Mehr unter totaryorchester.de

Musical „My Fair Lady“ erklingt im Mannheimer Rosengarten

Mannheim. „Es grünt so grün, wenn Spaniens Blüten blühen“ - und zwar im Mannheimer Rosengarten, wenn dort die Kammeroper Köln und die Kölner Symphoniker am Sonntag, 13. März, 19 Uhr, den Musiktheater-Klassiker „My Fair Lady“ präsentieren. Das Musical um das Blumenmädchen Eliza Doolittle, das Phonetikprofessor Henry Higgins einer Wette wegen zur Dame formen will, gilt als eines der meistgespielten und populärsten Bühnenwerke des 20. Jahrhunderts. Das Publikum darf sich mithin auf Evergreens wie „Ich hätt' getanzt heut' Nacht“, „Wär' das nicht wunderschön“, „Bringt mich pünktlich zum Altar“ oder eben „Es grünt so grün ...“ freuen. Karten kosten zwischen 48,45 und 78,15 Euro Euro (ggf. plus Gebühr). Infos und Karten: highlight-concerts.com

Capitol-Auftritt von Erwin Pelzig in April verlegt

Mannheim. Neuer Termin für den Auftritt von Erwin Pelzig im Mannheimer Capitol: Das für Mittwoch, 16. März, geplante Gastspiel von Pelzig, alias Kabarettist Frank-Markus Barwasser, wird aufgrund der Coronapandemie auf den 27. April verlegt. Karten behalten laut Capitol ihre Gültigkeit oder können an der Vorverkaufsstelle, an der sie erworben wurden, zurückgegeben werden.

„Common Places“-Theaterfestival lädt zum Austausch ein

Mannheim/Ludwigshafen. Gastspiele, Workshops, Impulse und Diskussionsformate, um sich über Beteiligungsformen im Theater und darüber hinaus austauschen bietet das Festival „Common Places – Tage für Partizipation und Theater“, zu dem das Mannheimer Nationaltheater und die Ludwigshafener Pfalzbau Bühnen von Donnerstag bis Samstag, 10. bis 12. März, einladen. Das Festival ist eine Kooperation zwischen dem Stadtensemble des Nationaltheaters, dem Volkstheater am Badischen Staatstheater Karlsruhe, den Pfalzbau Bühnen und dem Projekt Matchbox des Kulturbüros der Metropolregion Rhein-Neckar. Es findet digital statt, auf der Streaming-Plattform www.dringeblieben.de und mittels der Konferenzplattform Zoom. Den Festivalpass für alle Programmpunkte gibt es regulär für 30 Euro (Fachpublikum 45 Euro), das Einzelticket für die Workshop kostet 15 Euro, das für Einzelticket künstlerische Beiträge im solidarischen Preissystem zwischen fünf und 15 Euro.

Infos zum Programm gibt es hier: nationaltheater-mannheim.de

Mitch-Ryder-Konzert in Bensheim wird verschoben

Bensheim. Das für Donnerstag, 10. März, geplante Konzert mit dem US-amerikanischen Rockmusiker und Sänger Mitch Ryder (feat. Engerling) wird verschoben, teilt das Musiktheater Rex auf seiner Homepage mit. Neuer Termin ist der 9. März 2023.