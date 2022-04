Viel Theater für Kinder und Jugendliche, Halle02 punktet mit Mal Élevé, Mine und Frank Turner

Metropolregion.

Volles Indie-Programm in der Halle02 mit Mal Élevé, Mine und Frank Turner

Heidelberg. Lange war wenig bis gar nichts los, jetzt ballen sich plötzlich drei Indie-Top-Acts binnen einer Woche im Programm der Heidelberger Halle02 – und zwar aus den unterschiedlichsten Stil-Spielarten: Den Anfang macht Lokalmatador Mal Élevé, der am Freitag, 22. April, mit einer fulminanten Mischung aus Hip-Hop, Dancehall oder Ska an die musikalischen Erfolge und die antirassistische Arbeit seiner 2017 aufgelösten Band Irie Révoltés anknüpfen will. Im Gepäck hat er die starken Songs seines Solo-Debüts „Résistance mondiale“ und starke, ungewohnt rockige Songs von seiner frisch veröffentlichten neuen EP. Abendkasse: 22 Euro.

Tags darauf kommt Popakademikerin Mine um 20 Uhr in die Halle02, um endlich das Gastspiel ihrer Tournee zum großartigen Album „Hinüber“ nachzuholen (Vorverkauf: www.halle02.de, 32,50 Euro plus Gebühren). Lesen Sie hier unser Interview mit dem Multitalent.

Wesentlich größere Arenen füllt normalerweise der britische Folk-Punk-Songwriter Frank Turner. Mit seiner aktuellen Band The Sleeping Souls schlägt der 40-Jährige auf dem aktuellen Album „FTHC“ deutlich härtere Töne als zuletzt. Laut Veranstalter Delta Konzerte gibt es für Turners Auftritt am Dienstag, 26. April, 20 Uhr, definitiv noch Karten an der Abendkasse (35 Euro). Achtung: Für den Einlass in die Halle02 ist ein aktueller Antigentest von einer offiziellen Teststation nötig.

Keine Karten mehr für Hans-Zimmer-Konzert in SAP Arena

Mannheim. Episch geht es nicht nur in vielen der Filme zu, für die Hans Zimmer die Soundtracks geschrieben hat: Mit 130 Band- und Crewmitgliedern geht auch die „Hans Zimmer Live – Europe Tour 2022“ großformatig an den Start, auf welcher der in Frankfurt am Main geborene Komponist am Samstag, 23. April, 20 Uhr, in der Mannheimer SAP Arena Station macht. Bei der SAP Arena (https://saparena.de/events) sowie im Webshop von eventim.de waren allerdings zuletzt keine Konzertkarten mehr verfügbar. Der Veranstalter Semmel Concerts bestätigte auf Anfrage, dass es keine Abendkasse geben wird.

Junges Nationaltheater startete Theaterserie ab acht Jahren

Mannheim. Mit der ersten Folge „Kliffhänger“ startet das Junge Nationaltheater Mannheimer (JNTM) am Samstag, 23. April, das Experiment einer Theaterserie für ein junges Publikum - empfohlen wird das Stück ab acht Jahren. Seit September 2021 entwickeln Julian Mahid Carly, Annalena Küspert und Shabana Saya in einem „Writers’ Room“ die vierteilige Reihe. Der Schreibprozess wird von der Klasse 3d der Mannheimer Uhland-Schule begleitet. Die Premiere des im Rahmen der Forschungsprojekt-Reihe „≥JOIN≤“ entwickelten Stücks ist am Samstag um 16 Uhr im Saal des JNTM. Weitere Vorstellungen gibt es am 25., 26., 27. und 29. April. Karten kosten 13 Euro, ermäßigt sieben Euro und zum „Familienpreis Geschwister“ vier Euro. Kartentelefon: 0621/1680150. Stückinfos zu „Kliffhänger“: nationaltheater-mannheim.de



Theater Heidelberg adaptiert Kleist-Novelle „Michael Kohlhaas“

Heidelberg. Mit „Michael Kohlhaas“ erlebt die weltbekannte Geschichte eines Pferdehändlers, für den Gerechtigkeit alles bedeutet, der sich aber auf der Suche danach selbst zutiefst schuldig macht, am Freitag, 22. April, 19.30 Uhr, im Marguerre-Saal des Heidelberger Theaters seine Schauspiel-Premiere - Dramaturgin Lene Grösch und Regisseur Markus Dietz haben Heinrich von Kleists Novellenklassiker für die Bühne bearbeitet. Um 18.45 Uhr gibt es zuvor eine Stückeinführung. Die nächste Vorstellung steht am Mittwoch, 27. April, 19.30 Uhr, auf dem Spielplan. Der Eintritt beträgt zwischen 17 und 38 Euro, ermäßigt zwischen 8,50 und 19 Euro. Die Theaterkasse ist unter Tel. 06221/5820000 oder per E-Mail an tickets@theater.heidelberg.de zu erreichen. Stückinfos und Tickets: theaterheidelberg.de

„Wir Wasserbären“ wird am Nationaltheater Mannheim uraufgeführt / Premiere ausverkauft

Mannheim. Durch den Crash einer Raumsonde landen in Till Wiebels Stück „Wir Wasserbären“ tausend Vertreter dieser Spezies auf dem Mond – und fragen sich alsbald, wie das gehen soll, das mit der Gemeinschaft, mit den Wortfindungen und der Suche nach Wasser. Juli Bökamp stellt in dieser Abschlussinszenierung zum Regie-Studium an der Akademie für Darstellende Kunst Baden-Württemberg die Frage nach der Beschreibbarkeit utopischer Gesellschaften. Die – bereits ausverkaufte - Premiere der Koproduktion mit dem Nationaltheater Mannheim (NTM) findet am Samstag, 23. April, im Studio Werkhaus des NTM statt. Karten gab es zuletzt wieder für die Vorstellungen am Sonntag und Montag, 24. und 25. April, jeweils um 20 Uhr. Sie kosten 18, ermäßigt zehn Euro. Das NTM-Kartentelefon ist unter der Nummer 0621/1680150 erreichbar. Mehr zur Uraufführung von „Wir Wasserbären“: nationaltheater-mannheim.de

Mannheimer Capitol präsentiert Sänger Gustav Peter Wöhler und neue eigene Musicalshow

Mannheim. Schon seit fünfundzwanzig Jahren stehen der Sänger und Schauspieler Gustav Peter Wöhler und seine Band gemeinsam auf der Bühne. Im Programm seines Quartetts, das am Freitag, 22. April, 20 Uhr, im Mannheimer Capitol vorbeischauen wird, findet sich eine immer wieder wechselnde Kollektion persönlicher Lieblings-Songs, die eine Brücke „zwischen Stars und One-Hit-Wonders, Klassikern und persönlichen Entdeckungen“ schlagen. Karten gibt es für 29,50 oder 33,90 Euro. Für eine neue Musicalshow öffnet sich der Capitol-Vorhang am Sonntag, 24. April, 19 Uhr: Bei „Walking On Broadway“ werden die schönsten Musicalmelodien mit den größten Film-Hits kombiniert, als besondere Stargäste begrüßt das Capitol-Ensemble zu dieser Eigenproduktion die Musical-Darstellerin Sidonie Smith und ihren Kollegen Ethan Freeman. Tickets gibt es zwischen 29 und 39 Euro, ermäßigt zwischen 23 und 33 Euro. Die Tickethotline ist unter der Rufnummer 0621/3367333 zu erreichen. Karten für die genannten Veranstaltungen sind auch online erhältlich, dabei können die Ticketpreise variieren. Spielplan-Informationen: capitol-mannheim.de

Junges Theater Heidelberg zeigt preisgekröntes Stück „Angst oder Hase“

Heidelberg. Furchtlos geht die junge Schweizer Dramatikerin Julia Haenni in ihrem Auftragswerk „Angst oder Hase“ an das Thema Angst heran und stellt dabei viele Fragen: Kann man gleichzeitig ängstlich und mutig sein? Wird Angst kleiner, wenn man über sie spricht? Oder schwindet einem der Mut, wenn man sich seiner Ängste bewusst wird? Haennis „theatrale Forschung mit der Schisshasen-Gang“, die am Sonntag, 24. April, 17 Uhr, im Zwinger 3 des Heidelberger Theaters Premiere feiert, wurde mit dem 24. Niederländisch-Deutschen Kinder- und Jugenddramatiker*innen-Preis 2022 ausgezeichnet. Empfohlen wird das Stück für ein Publikum ab zwölf Jahren. Die nächsten Vorstellungen der Uraufführung finden am Dienstag und Mittwoch, 26. und 27. April statt. Karten gibt es für 14 Euro, ermäßigt sieben Euro. Mehr zum Stück gibt es hier: theaterheidelberg.de

Dota Kehr bringt neue Lieder in Alte Feuerwache Mannheim

Mannheim. „Wir rufen dich, Galaktika“ heißt das jüngste, vor einem Jahr erschienene Album aus dem Hause Dota, der Band um die famose Berliner Liedermacherin Dota Kehr – vormals auch bekannt als Kleingeldprinzessin. Wer hören will, wie sich die aktuellen (und natürlich auch älteren) Songs live anhören, hat dazu am Mittwoch, 27. April, ab 20 Uhr in der Alten Feuerwache Mannheim Gelegenheit. Das Vorprogramm bestreitet wieder - wie auch schon beim gut erinnerten Dota-Gastpiel vor zwei Jahren in der Heidelberger Halle 02 - der Mannheimer Singer-Songwriter Stefan Ebert. Karten kosten online 28,50 Euro (plus Gebühren), an der Abendkasse 30 Euro. Konzertinfos und Kartenlink: altefeuerwache.com

Video Dota „Keine Zeit“:

UnterwegsTheater führt „Aktionstanzgeschehen“ auf

Heidelberg. „Radio TeVau“: Hinter diesem Titel entfaltet sich ein „Raum für gewagte Botschaften mutiger Direktheit“, schreibt das Heidelberger UnterwegsTheater über seine neue Produktion. „TänzerInnen aus aller Welt besetzen eine Radio- und Fernsehstation – um für ein paar Stunden in den Äther, die unendliche Weite, all das hinaus zu senden, was sie wollen, wovon sie träumen, wovor sie zittern.“ Choreographie und Idee dieses „Aktionstanzgeschehens“ stammen von Theatermitgründerin Jai Gonzales, die Premiere dieser Uraufführung im Rahmen des „ArtOrt´22“-Theaterfestivals erfolgt am 27. April, 20 Uhr in der HebelHalle und im benachbarten ehemaligen Autohaus. Karten kosten bei reservix.de 23 Euro, ermäßigt 17,50 Euro (plus Gebühr). An der Abendkasse sind sie für 25 Euro, ermäßigt für 20 Euro erhältlich. Mehr zur Produktion und zum Ticketerwerb ist an dieser Stelle zu erfahren: unterwegstheater.de

Mannheimer Musikclub Ella & Louis lädt zur Jazz-Session

Mannheim. Zur Live-Session mit Armani2 & Band (Veranstaltungsmotto: „Bühne frei, get on Stage! Vol. 2.0“) laden Sängerin Katrin und Gitarrist Marcus Armani Jazz-erfahrene Amateurmusikerinnen und -musiker am Sonntag, 24. April, 18 Uhr, in den Mannheimer Club Ella & Louis ein. Die Anzahl der Teilnehmenden ist begrenzt, weswegen sich alle Jam-Gäste zur Planung vor dem Ticketkauf anmelden müssen - und zwar per E-Mail an Mail@MarcusArmani.de. Tickets kosten 20 Euro, an der Abendkasse 22 Euro.

Tags darauf, am Montag, 25. April, 20 Uhr, tritt das Jürgen Seefelder Quartett auf die Bühne und „Plays Jerry Bergonzi“, was bedeutet: Das 2019 um den Saxofonisten Jürgen Seefelder formierte Ensemble mit Nikolai Daneck am Piano, Jan Dittmann am Bass und Johannes Hamm am Schlagzeug widmet sich dem US-amerikanischen Modern-Jazz-Saxofonisten und Komponisten Jerry Bergonzi, der unter anderem auch an der Staatlichen Hochschule für Musik und Darstellende Kunst Mannheim gelehrt hatte. Der Eintritt kostet auch hier 20 Euro im Vorverkauf und 22 Euro an der Abendkasse. Programm und Karten finden sich hier: ellalouis.de

Jürgen-Seefelder-Video „Cowboys“ (feat. Rainer Boehm, Thomas Stabenow, Dejan Terzic):

Schatzkistl zeigt Tanz, Musik und Varieté-Kunst

Mannheim. Mit „Iwwa die Brick“ wird im Mannheimer Musikkabarett Schatzkistl am Donnerstag, 21. April, 20 Uhr, eine weitere Aufführung der musikalischen Hommage an die 2017 verstorbene Sängerin und Mannheimer Ikone Joy Fleming präsentiert. Der Eintritt kostet 23,50 Euro. Tanz und Leidenschaft stehen beim „Flamenco de mi Alma“-Abend mit den vier Tänzerinnen der Formation El Cuadro Flamenco im Mittelpunkt, die am Freitag, 22. April, 20 Uhr, die Schatzkistl-Bühne beehren. Begleitet werden sie von Rubio Montero (Gesang), John Opheim (Gitarre) und Juanin de Ildefonso Garcia (Querflöte). Tickets gibt es für 21,50 Euro. Die Komödie „Ehe im Lockdown“ mit Cynthia Popa und Volker Heymann (Regie: Peter Willi Hermanns und Volker Heymann) wird am Samstag, 23. April, 20 Uhr, am selben Ort gezeigt, und auch hier kostet der Eintritt 21,50 Euro. Am Sonntag, 24. April, präsentiert der Zauber- und Varieté-Künstler Enzo Paolo zunächst um 14 Uhr Zuschauerinnen und Zuschauern ab vier Jahren das Kindertheater-Programm „Wie der Hase in den Zylinder kam“ (Eintritt: zehn Euro); anschließend folgt um 17 Uhr seine „Enzoklopädie des Wunderns“, ein festlicher Abend mit einer Show-Melange aus Zauberkunst, Jonglage, Comedy und Sprechtheater (Eintritt: 21,50 Euro). Am Dienstag und Mittwoch, 26. und 27. April, jeweils 20 Uhr, geht das Damentrio Sekt and the City“ in seine „Letzte Runde“: Das Publikum erwartet in diesem Programm eine „umwerfende Comedy-Revue mit prickelnden Kostümschlachten, stimmgewaltigen Liedern, mitreißenden Tanzeinlagen.“ Karten kosten 22,90 Euro. Zu den jeweiligen Ticketpreisen kommen gegebenenfalls noch Bearbeitungs- und Servicegebühren. Schatzkistl-Programm und Karten-Infos: www.schatzkistl.de/spielplan

Haberecht 4 spielen bei IG-Jazz in Mannheimer Klapsmühl'

Mannheim. Vornehmlich den schnörkellosen Eigenkompositionen der namensgebenden Saxofonistin widmet sich Haberecht 4, das Modern-Jazz-Quartett um Kerstin Haberecht, das am Dienstag, 26. April, 20 Uhr, im Rahmen der IG-Jazz-Konzertreihe in der Mannheimer Klapsmühl' am Rathaus auftritt. Ihre Bandkollegen sind Andrey Shabashev an den Tasten, Bastian Weinig am Bass und Leo Asal am Schlagzeug. Der Eintritt kostet 15 Euro, ermäßigt zehn Euro. Karten gibt es telefonisch beim Theater unter der Rufnummer 0621/22488 oder per E-Mail an info@klapsmuehl.eu. Online kosten die Tickets 18,60 Euro (plus Versand). Mehr Infos zum Konzert: klapsmuehl.eu

Heidelberger Frühling steuert auf Finale zu

Heidelberg. Endspurt beim Heidelberger Frühling: Noch bis zum 24. April öffnet das internationale Musikfestival die Türen zu eine Fülle aufregender musikalischer Erfahrungswelten. Dazu zählen nicht zuletzt die weiteren Veranstaltungen des re:start-Programms, das zum 25. Festivaljubiläum - bei freiem Eintritt - insgesamt fast 70 Konzerte in allen Heidelberger Stadtteilen präsentiert, sowie SPRINGboard, die neue Konzertreihe für junge Kunstschaffende im Dezernat 16. Im regulären Programmstrang verwebt das Gesangsquartett New York Polyphony am Donnerstag, 21. April, 19.30 Uhr, bei „Litanies and Lamentations“ in der Handschuhsheimer Friedenskirche unter anderem Motetten von William Byrd mit Werken John Sheppards und stellt diesen zwei Europäische Erstaufführungen sowie weitere zeitgenössische Stücke entgegen. Tickets kosten zum Normalpreis 29 oder 39 Euro, Ermäßigungen sind (wie bei fast allen Veranstaltungen) verfügbar. Zur selben Zeit startet in der Aula der Neuen Universität ein Konzertabend mit Bariton Georg Nigl und Schauspielerin Martina Gedeck (Rezitation), die, am Klavier von Elena Bashkirova begleitet, Lieder, Texte und Couplets von Schubert bis Eisler und von Goethe bis Brecht interpretieren. Die Dramaturgie hat Gerhard Ahrens inne. Karten hierfür sind im Normaltarif ab 19 Euro verfügbar - dasselbe gilt auch, soweit nicht anders vermerkt, für alle im Folgenden aufgeführten Konzerte.

Gleichfalls um 19.30 Uhr startet am Donnerstagabend in der Aula der Alten Universität ein Konzert des international bekannten und anerkannten Apollon Musagète Quartet, das Streichquartette von Franz Schubert (Nr. 10 Es-Dur), Karol Szymanowski (Nr. 2 op. 56) und Antonín Dvořák (Nr. 9 d-Moll op. 34) aufführt.

Zum FEIERabend in lockerer Atmosphäre lädt HeidelbergCement am Freitag, 22. April, ab 18 Uhr ein. Die Musiker Cico Beck und Nico Sierig starten dort mit ihrem Projekt Joasihno eine „Mobile Disko“ mit Robotor-Instrumenten, Klanginstallationen, analogen Synthesizer, Weltmusik-Percussion und Laptop-Musik (Eintritt zum Normaltarif: 25 Euro).

Dem Universalkünstler Iannis Xenakis widmet das Streichquartett Quatuor Béla wenig später zu dessen 100. Geburtstag ein Programm, „das sein künstlerisches Prinzip zwischen Systematik und Intuition, Ordnung und Chaos, verkörpert“. Neben Xenakis' Komposition „Tetras“ werden auch Stücke von François-Bernard Mâche, Ludwig van Beethoven, Karl Naegelen sowie die Uraufführung eines Auftragswerks von Loïc Guénin interpretiert, das sich auf Skizzen und grafische Zeichnungen aus Xenakis‘ Zeit im Atelier von Le Corbusier in den 1950er Jahren bezieht. Das Konzert findet um 19.30 Uhr in der Aula der Alten Universität statt.

Ebenfalls am Freitagabend, 19.30 Uhr, bringt Bariton Thomas Hampson, am Klavier von Elena Bashkirova begleitet, in der Aula der Neuen Universität Stücke von Fanny Hensel, Robert Schumann, Franz Liszt und Antonín Dvořák zu Gehör. In der Jesuitenkirche ist unterdessen Bachs Oster- und Himmelfahrts-Oratorium zu erleben - ab 19.30 Uhr wird es von Hanna Zumsande (Sopran), Franz Vitzthum (Altus), Georg Poplutz (Tenor), Klaus Mertens (Bass) und dem L’arpa festante Barockorchester aufgeführt. Dirigent ist Markus Uhl. Hierzu gibt es Karten im Normaltarif ab zwölf Euro.

Am Samstagvormittag, 11 Uhr, präsentieren Architekt Enrique Sobejano und Verlagsleiterin Kristina Bacht (Moderation) einen multimedialen Vortrag in englischer Sprache zum Thema „Architektur und Musik“ im Lautenschläger-Hörsaal der Neuen Universität (Eintritt: 25 Euro).

Andrea Liberovici (Komposition und Einspielung) und das Quartetto Prometeo bringen am Samstagabend, 23. April, 19.30 Uhr, in der Aula der Alten Universität Liberovicis „Venice: Water Postcards“ für Streichquartett und vier Lautsprecher zur Uraufführung. Gespielt werden zudem Stücke von Stefano Scodanibbio und Benjamin Britten.

Emmanuel Pahud (Flöte), Andreas Ottensamer (Klarinette), Meesun Hong Coleman (Violine und Leitung) präsentieren parallel dazu (heißt: ebenso am Samstag ab 19.30 Uhr) in der Aula der Neuen Universität zusammen mit der Kammerakademie Potsdam Kompositionen von Ernst Eichner, Felix Mendelssohn Bartholdy, Francis Poulenc und Camille Saint-Saën. Karten gibt es ab 25 Euro.

Der klassische spanische Gitarrist Pablo Sáinz-Villegas, der in Deutschland studierte und mittlerweile in den USA beheimatet ist, lässt bei seinem Auftritt zur Jubiläumsausgabe des Festivals am Sonntag, 24. April, 11 Uhr, in der Aula der Alten Universität „die schönsten Werke der spanischen Gitarrenmusik erklingen.“ Hierfür gab es zuletzt noch Restkarten.

Zum AbschlussFEST des re:start-Programms lädt der Heidelberger Frühling schließlich ab 16 Uhr in die Aula der Neuen Universität ein. Mit dabei sind die Hanke Brothers, das Porter Percussion Duo, das Audax Saxophonquartett und das Quartett Borsch4Breakfast. Der Eintritt kostet neun Euro. Infos zum Programm und dem Ticketerwerb:

heidelberger-fruehling.de

Café Central rockt dreifach / Martin Sonneborn ausverkauft

Weinheim. Einen veritablen Rock-Dreierpack präsentiert das Weinheimer Café Central am Freitag, 22. April, ab 21 Uhr mit den Bands Supersuckers, Cutthroat Brothers und Who killed Janis. Online-Tickets gibt es zum Preis von 16,50 Euro, an der Abendkasse kostet der Eintritt 18 Euro. Das für Samstag, 23. April, geplante Konzert mit der Ska-Band Mark Foggo’s Skasters muss leider krankheitsbedingt noch einmal verschoben werden, teilt das Café Central mit. Bereits ausverkauft ist der „Krawall und Satire“-Abend mit Satiriker Martin Sonneborn am Sonntag, 24. April. Programm und Karten: cafecentral.de



Sängerin und Songwriterin Anika gastiert im Karlstorbahnhof

Heidelberg. „Ausverkauft“ vermeldet der Heidelberger Karlstorbahnhof mit Blick auf das Konzert der Band Against the Current, die am Donnerstag, 21. April, in dem Kulturhaus begrüßt wird. Für den Auftritt der britisch-deutsche Sängerin und Songwriterin Anika am Dienstag, 26. April, 21 Uhr, sind dagegen noch Tickets erhältlich. Im vergangenen August veröffentlichte die Künstlerin, die schon mit den Rock-Experimentalisten der Band BEAK> und Trip-Hop-Legende Tricky zusammengearbeitet hat, nach elf Jahren Solo-Langspieler-Stille ihr jüngstes Album „Change“. Dessen Songs jetzt auch live zu hören, dürfte ziemlich spannend werden. 18 Euro kostet es an der Abendkasse, sich dieses Konzert anzusehen, online lassen sich Karten für 16,40 Euro (plus Gebühr) erwerben. Weitere Konzertinformationen: karlstorbahnhof.de

Video Anika - „Change“:

Mini-Festival Filmfrühling startet in Limburgerhof

Limburgerhof. Mit offiziellem Begrüßungsprogramm und der Vorführung von Pascal Elbés romantischer Komödie „Schmetterlinge im Ohr“ beginnt am Freitag, 22. April, 19 Uhr, am Schlösschen im Park die zweite Ausgabe des Filmfrühlings in Limburgerhof. Insgesamt werden 14 neue Spielfilme und zwei Kinderfilme an den 17 Programmtagen bis zum 8. Mai gezeigt — sorgfältig ausgewählt von den Machern des Festival des deutschen Films, wie die Veranstalter informieren. Namentlich ist es Michael Kötz, der den Filmfrühling zusammen mit Daniela Kötz verantwortet. Eine große LED-Leinwand, zahlreiche Sitzmöglichkeiten und ein Gastronomiebereich sollen dabei nicht nur Open-Air-Filmerlebnisse bieten, sondern auch zum Verweilen einladen. Der Eintrittspreis beträgt zwölft pro Person, für Kinderfilme drei Euro. Der Ticketvorverkauf findet ausschließlich online statt. Einige Tickets soll es – ohne Garantie – auch an der Abendkasse geben. Von 13. bis 29. Mai wird der Filmfrühling, der im Juni 2021 seinen erfolgreichen Einstand gegeben hatte, übrigens ein weiteres Mal in der Pfalz stattfinden, dann in Bobenheim-Roxheim. Infos, Programm und Tickets: filmfruehling.de

Pfalzbau-Theater bringt Publikum beim Stehblues zusammen

Ludwigshafen. Den schönen Titel „Get Together by the Stehblues“ trägt ein musikalischer Abend, mit dem sich The Little Blues Brothers, alias Hanns Jörg Krumpholz und Martin Theuer, am Samstag, 23. April, 19.30 Uhr, bei ihrem Besuch im Ludwigshafener Theater im Pfalzbau laut Ankündigung „hart an der Grenze des guten Geschmacks“ bewegen. „Das aber höchst virtuos, mit großer Konsequenz und viel Humor.“ Konkret vollzieht sich diese Gratwanderung entlang der Song-Zeitlinie zwischen den Sechziger und Siebziger Jahren. Karten gibt es zum Einheitspreis von 24 Euro, ermäßigt 14 Euro.

Auf der Großen Bühne des Theaters wird am Sonntag, 24. April, 18 Uhr, in der von Tara Afsah und Lilian Pfeuffer kuratierten Reihe „Cinema + Context“ die filmische Familiengeschichte „Die Adern der Welt“ der mongolischen Regisseurin und Drehbuchautorin Byambasuren Davaa gezeigt und diskutiert. Hier kostet der Eintritt zum Einheitspreis zehn Euro, ermäßigt sechs Euro. Kartenbestellungen sind per E-Mail an pfalzbau.theaterkasse@ludwigshafen.de oder telefonisch unter der Nummer 0621/5042558 möglich. Spielplan und Online-Kartenlinks: theater-im-pfalzbau.de

Trailer „Die Adern der Welt“: