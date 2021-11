Viel los in Mannheim und Co.: Von "Witzbildzeichner" Ralph Ruthe über "Winter in Schwetzingen" bis "Wunderkind" Joey Alexander

Metropolregion. Ralph Ruthe im Capitol

Star-Cartoonist aus Bielefeld: Ralph Ruthe zeigt sich im Mannheimer Capitol vielseitig. © Kurt Krieger

Er ist wohl der bühnentauglichste Cartoonist der Republik: Ralph Ruthe. Der Stammgast im Capitol kehrt am Freitag, 4. November, 20 Uhr nach Mannheim zurück und wird in seiner Show „Ruthe LIVE – Shit Happens!“ nicht nur zeichnen, sondern auch lesen, musizieren und Animationsfilme mit seinen kultigen Figuren zeigen. Karten für die 2G-Veranstaltung, also nur für Geimpfte und Genesene, gibt es unter capitol-mannheim.de (29,30 bis 31,79 Euro). Dort finden sich auch die genauen Hygiene-Regeln und Ausnahmen für Personen, die sich nicht impfen lassen. Der Trailer zur Tournee des selbsternannten "Witzbildmalers" aus Bielefeld:

Staraufgebot bei Enjoy Jazz von Omer Klein über Alexandra Lehmler bis "Wunderkind" Joey Alexander

Musikfans haben bei Enjoy Jazz in dieser Woche die Qual der Wahl. Nahezu täglich lockt eine neue Attraktion. Am Donnerstag, 4. November, ist es das gefeierte Trio des israelischen Pianisten Omer Klein, das seine temperamentvolle, funkensprühende Musik um 19 und um 21 Uhr im Mannheimer Ella & Louis präsentiert (Eintritt: 28 Euro, Abendkasse). Am Freitag, 5. November, 20 Uhr, stellt Lokalmatadorin Alexandra Lehmler ihr neues Quartett mit dem Gitarristen Frederico Casagrande in der Alten Feuerwache Mannheim vor (Tickets: 20 Euro). Am Samstag, 6. November, 20 Uhr, ist der „Wunderknabe“ Joey Alexander, der vor sechs Jahren - als Zwölfjähriger - sein erstes Album veröffentlichte, mit seinem Trio im Ludwigshafener Kulturzentrum das Haus zu Gast (Karten: 23 Euro). US-Gitarrenass Peter Bernstein bringt am Sonntag, 7. November, 20 Uhr, besten Mainstream-Jazz im Ludwigshafener BASF-Feierabendhaus auf die Bühne (Karten: 26 Euro). Die politisch engagierte „Black Lives Matter“-Band Irreversible Entanglements verkündet ihre Botschaften am Montag, 8. November, 20 Uhr, im Ludwigshafener Kulturzentrum das Haus (Karten: 27 Euro). Ebendort tritt tags darauf um 19 Uhr die gefeierte US-Trompeterin Jaimie Branch auf (Eintritt: 28 Euro). Und am Mittwoch, 10. November, 20 Uhr, gastiert der von der Kritik hochgelobte Schlagzeuger Makaya McCraven mit seinem Quartett in der Alten Feuerwache Mannheim (Karten: 30 Euro). Und das sind noch nicht mal Konzerte in dieser Woche. Das komplette Programm unter enjoyjazz.de

Silke Hauck, die 99.Nacht im Schatzkistl

Ihre Konzertreihe im Mannheimer Schatzkistl gehört mit Abstand zu den langlebigsten in der Metropolregion: Seit 2000 gab es bislang 98 Mal die Silke Hauck Nacht mit Gästen. Für die 99. Auflage am Samstag, 6. November, 20 Uhr, hat sich die vielseitige Mannheimer Sängerin wieder spannende musikalische Partnerinnen und Partner eingeladen. Zunächst ist da Gitarrist und Sänger Christoph Melzer, der zu den gefragtesten Live-Musikern im Rhein-Neckar-Delta zählt. Sehr spannend klingt das Konzept des Powerfrauen-Duos Da Yodla: Die aus Mannheim stammende Ingrid Schwarz und ihre Kollegin Yael de Vries paaren in ihren Kompositionen Jodelkunst mit gängigen Musikstile wie Pop, Rock, Funk oder Tango. Friederike Babette Düser setzt dagegen auf A-cappella-Gesang, den sie wie Ed Sheeran durch ihre Loop Station mehrstimmig macht. Dabei treffen dem Schatzkistl zufolge „Dichte Gedichte zur Geschichte und Eigenkompositionen am Klavier“ aufeinander. Die Mannheimer Sängerin, Musikerin und Pädagogin studierte Popgesang in Dresden sowie Rotterdam und arbeitet zur Zeit mit Wolfram Blank am Chanson/Ringelnatz Programm "Geschichten aus dem Sessel". Abendkasse: 21,50 Euro.

Humorvoller „Gänseschmaus“ am Oststadt Theater

Schon seit ihrer Studienzeit ist es Tradition: Ulla, Birgit und Nicole treffen sich zum alljährlichen Gänsebraten. Doch dieses Mal entwickelt sich der gemütlich geplante Abend zum Stresstest für die drei Freundinnen. Am Mannheimer Oststadt Theater feiert die Komödie "Gänseschmaus" von Thomas Rau in der Regie von Knut Frank am Freitag, 5. November, 20 Uhr, Premiere. Die nächste Vorstellung ist am 6. November, 20 Uhr. Karten (30 Euro) können auf der Homepage des Theaters bestellt werden. Karten-Telefon: 0621/16060. Mehr unter: oststadt-theater.de

Geballte britische Frontmänner-Kraft im Mannheimer Capitol

In diesem Trio steckt ein gerüttelt Maß an britischer Popgeschichte: Peter Howarth sang schon bei The Hollies, Mick Wilson bei 10cc und Pete Lincoln wirkte bei The Sweet und Sailor am Mikrofon. Zusammen bilden die drei illustren Sänger und Gitarristen die Formation Frontm3n, und als solche machen sie auf ihrer „Up Close“-Tour am Sonntag, 7. November, 19 Uhr, im Mannheimer Capitol Station. Das Publikum kann sich bei dem Konzert unter anderem auf Hits der Hollies („The Air That I Breathe“, „He Ain’t Heavy, He’s My Brother“), Sweet („Love is Like Oxygen“, Ballroom Blitz), 10cc („I’m Not In Love“, „Dreadlock Holiday“), Sailor („Girls Girls Girls“, „Glass of Champagne“) und obendrein auf Songs von Cliff Richard und Roy Orbison sowie igene Songs der Drei freuen. Karten gibt es ab 40,60 Euro (plus Gebühr) unter Telefon 0621/33 67 333 oder eventim.de. Video zu „Your Worst Enemy“:



Barockfest „Winter in Schwetzingen“ startet

Ein hochkarätiges Programm bietet das Barockfest „Winter in Schwetzingen“, das bis zum 5. Februar 2022 sein 15. Jubiläum feiert. Eröffnet wird das vom Theater und Orchester der Stadt Heidelberg ausgerichtete Festival am Samstag, 6. November, 19.30 Uhr, mit dem Barock-Musiktheater-Stück „Was frag ich nach der Welt!“ im Rokokotheater des Schwetzinger Schlosses (nächste Vorstellung: Dienstag, 9. November, 19.30 Uhr). Auf den Pfeilern deutscher Vokalmusik des 17. Jahrhunderts präsentieren Dirigent Clemens Flick und Regisseurin Claudia Isabel Martin dabei gemeinsam mit vier Vokalisten und Musizierenden des Philharmonischen Orchesters Heidelberg ein Musiktheater in bewegten Bildern und Raumklängen. Karten für den 6. November gibt es ab 13 Euro, ermäßigt 6,50 Euro (Hörplätze). Mehr Info unter: theaterheidelberg.eventim-inhouse.de

Jazz-Senkrechtstarterin Mareike Wiening: Aus New York zurück nach Mannheim

Die in New York lebende Jazzschlagzeugerin Mareike Wiening kehrt für ein Konzert an ihren früheren Studienort zurück. Am Montag, 8. November, 20 Uhr spielt sie im Mannheimer Musikclub Ella & Louis – in hochkarätiger Besetzung: mit dem Mannheimer Pianisten Volker Engelberth, dem Waldseer Bassisten Dietmar Fuhr und dem Saxofonisten Johannes Enders aus dem Weilheimer Umfeld von The Notwist (Karten: 22 Euro, Abendkasse). Ein paar Tage zuvor, am Freitag, 5. November, 20 Uhr, ist der US-Schlagzeuger Adam Nussbaum im Ella & Louis zu erleben; er spielt in der Band des Pianisten Johannes Mössinger (Eintritt: 24 Euro). Mehr: ellalouis.de

Musikalische Grenzgänge an der OMM

Wieder einmal wird die Orientalische Musikakademie Mannheim (OMM) zum Schauplatz kultureller Grenzüberschreitungen. Am Samstag, 6. November, 20 Uhr, spielt in den Räumlichkeiten der OMM in der Jungbuschstr. 18 das Quartett Indrajala. Die Band (Sitar, Geige, E-Bass, Percussion) verspricht eine Begegnung von klassischer indischer Musik mit Pop, Jazz und Avantgarde (Eintritt: 15 Euro). Mehr: orientalischemusikakademie.de

„Labor für Kontrollverlust“ am Theaterhaus G7

Im Rahmen der Reihe „Labor für Kontrollverlust“ finden am Wochenende drei Veranstaltungen am Mannheimer Theaterhaus G7 statt: Bei „Leashed Unleashed“

zeigen Kimberly Kaviar und Zhenya Salinski am Samstag und Sonntag, 6. und 7. November, jeweils 18 Uhr, einen tänzerischen Ausblick auf die Kontrollmechanismen, denen der menschliche Körper unterworfen ist. Die Choreografie ist laut Ankündigung „von Feldrecherchen und Interviews mit Menschen inspiriert, die täglich mit Anpassungen des Körpers an (selbst) auferlegte gesellschaftliche Kontrollmechanismen zu tun haben.“ Am Samstag, 6. November, 20 Uhr, stehen zudem die „Reden am Ende der Gewissheit(en)“ mit Anselm Neft (Autor , Arne Vogelgesang (Theatermacher und politischer Bildner) und Dandan Liu (Moderation) auf dem Programm. Karten kosten nach Solidaritätssystem zwischen fünf und 20 Euro (theaterhausg7.de).

Festkonzert zum 50. Jubiläum der Musikhochschule Mannheim

Mit einem Festkonzert unter dem Titel „Tradition lebendig erhalten, Zukunft gestalten“ werden am Sonntag, 7. November, 19 Uhr, im Mozartsaal des Mannheimer Rosengartens 50 Jahre Staatliche Hochschule für Musik und Darstellende Kunst Mannheim und 50 Jahre Musikschule Mannheim gefeiert. Dabei spielen das gemeinsame Bläserensemble beider Institute (Leitung: Ehrhard Wetz), das Sinfonische Jugendblasorchester der Musikschule Mannheim (Leitung: Anna Peschel), das Jugendsinfonieorchester der Musikschule Mannheim (Leitung: Jan-Paul Reinke) sowie das Sinfonieorchester der Musikhochschule Mannheim unter Leitung von Stefan Blunier. Der Eintritt ist frei, es besteht freie Platzwahl.

Alte Bekannte singen in "Bunten Socken" auf den Spuren der Wise Guys

Stilprägender A-cappella-Sound mit witzigen Texten aus Köln dafür standen jahrelang die Wise Guys. Ihre Nachfolgeformation Alte Bekannte versucht seit 2018 mit Daniel „Dän“ Dickopf, Björn Sterzenbach und Friedemann Petter sowie den Neuzugängen Ingo Wolfgarten und Clemens Schmuck an alte Erfolge anzuknüpfen. So auch am Samstag, 6. November, 20 Uhr, im Mannheimer Capitol mit mit ihrem dritten Liveprogramm „Bunte Socken“. Vorverkauf: capitol-mannheim.de

Stardrummer Billy Cobham spielt in Weinheim

Mit dem Mahavishnu Orchestra hat Billy Cobham in den 1970ern die Fusion-Musik revolutioniert. Am Dienstag, 9.November, 20 Uhr, tritt der Schlagzeug-Virtuose im Café Central auf. Und er bringt illusttre Gäste mit: Gitarrist Ulf Wakenius, Keyboarder Steve Hamilton und Bassist Linley Lokas (Karten: 39,50 Euro). Karten und mehr: cafecentral.de

Junges Theater Heidelberg zeigt „Der gestiefelte Kater“

Mit dem Familienstück-Premiere „Der gestiefelte Kater“ zeigt Regisseurin Yvonne Kespohl am Sonntag, 7. November, 15 Uhr, im Alten Saal des Heidelberger Theaters die mehr als 200 Jahre alte Geschichte vom gestiefelten Kater, der seinem Herrn einen besseren Platz in der Welt verschaffen will, in der zeitgemäßen Fassung von Thomas Freyer. Karten kosten für das Stück des Jungen Theater Heidelberg kosten ab sieben, ermäßigt fünf Euro. Nächste Vorstellung ist am 10. November, 9.15 Uhr. Karten unter theaterheidelberg.de

Vollmer und Kebekus unterhalten in der Klapsmühl'

Eine doppelte Packung Humor erwartet das Publikum in in der Mannheimer Klapsmühl' am Rathaus: So zeigt Kabarettistin Maria Vollmer am Sonntag 7. November, 18 Uhr, ihr Programm „Tantra, Tupper & Tequila“. Karten hierfür kosten 18, ermäßigt 13 Euro, telefonische Kartenreservierung unter 0621/22488. Am Mittwoch, 11. November, 20 Uhr, folgt David Kebekus (genau: der Bruder von Carolin Kebekus) mit seinem Programm „Aha? Egal!“. Tickets für den Auftritt des Comedians kosten 22,15 Euro (plus Gebühr) unter eventim.de

Theater Oliv lädt zu „Schipseljagd“ ein

Womit haben sich Künstler im Lockdown beschäftigt? Mit dieser Frage beschäftigt sich die „Schnipseljagd“ des Mannheimer Theater Oliv auf der Bühne am Alten Messplatz. Los geht es damit am Donnerstag, 4. November, 19.30 Uhr: Unter dem Titel „Martha Strindbergelt wieder“ beschäftigt sich Boris Ben Siegel mit der Biographie von Lion Feuchtwanger. Am 6. November, 19.30 Uhr, liefert das „Rendevouz bei ALDI“ mit Renate Kohl und Anna Korbut dem Publikum „Musikalische Erkenntnisse zu einem Ausnahmezustand“. Am 7. November, 18 Uhr, heißt es „In Dubio pro Vino: Wie ich lernte mit dem Wahnsinn zu leben“ - eine Lesung mit Weinverkostung, mit Coralie Wolff und Günter Deeters. Tickets können teils online über Reservix gekauft werden, zum Teil sind Reservierungen via Telefon oder Mail möglich. Infos gibt’s unter theateroliv.de.

Musik zur Nacht auf dem Mannheimer Almenhof

„O Du stille Zeit“ ist ein stimmungsvolles Konzert des Vokal Spezial Ensembles in Mannheim betitelt, das am Sonntag, 7. November, um 17 und um 19 Uhr, in der Markuskirche auf dem Almenhof in Mannheim, Im Lohr 2, über die Bühne geht. Eva-Maria Simonis (Sopran), Svenja Kaiser (Orgel) und Ramona Römer (Harfe) verheißen „Vokal- und Harfenklänge zur Nacht) mit Werken von Haydn, Hindemith, Mendelssohn und anderen Komponisten. Eintritt frei, um Spenden wird gebeten. Mehr unter vokalspezial.de.

In 80 Sandbildern um die Welt mit Irina Titova

FRei nach Science-Fiction-Pionier will die russische Sandkünstlerin Irina Titova am Donnerstag, 4. November, 20 Uhr, mit ihren Zuschauern im Mannheimer Capitol „In 80 Bildern um die Welt“ reisen. Diese nur mit Sand, einer Glaswand, einer großen Leinwand, viel Fantasie und viel Kunstsinn gestalteten Bilder hinterlassen einen bleibenden Eindruck, obwohl oder gerade weil sie so flüchtig sind. Auf dieser aufregenden Reise rund um den Globus erleben die Protagonisten aus Sand viele Abenteuer, besuchen Wahrzeichen und bestaunen Weltwunder. Karten an der Abendkasse ab 21,60 Euro.

Gefeiertes Ballett mit Hip-Hop-Elementen gastiert im Pfalzbau

Französisches Tanztheater mit Hip-Hop-Elementen ist am Samstag, 6. November, 19.30 Uhr, beim „The Roots“-Gastspiel am Ludwigshafener Theater im Pfalzbau zu erleben. Die Choreografie von Kader Attou ist eine Neubetrachtung und Überarbeitung jener Stoffe, die sich der Leiter des Centre Choréographique National de La Rochelle über die Jahre angeeignet hat - inspiriert von Reisen, Begegnungen und Erfahrungen. Karten für die Produktion des Centre Chorégraphique National de La Rochelle und Attous Compagnie Accrorap kosten zwischen 21 und 36 Euro.

Trailer: