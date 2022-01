Viel los im Rosengarten: Barenboim und Falcos Hits im Musical, aber kein Hirschhausen-Auftritt

Metropolregion. Geiger Michael Barenboim konzertiert mit Mannheimer Philharmonikern

Michael Barenboim ist Stargast beim Konzert der Mannheimer Philharmoniker im Rosengarten. © Marcus Höhn

Violinist Michael Barenboim ist Gastsolist beim 3. Orchesterkonzert der Mannheimer Philharmoniker, das am Sonntag, 9. Januar, um 20 Uhr unter dem Dirigat von Boian Videnoff im Mannheimer Rosengarten aufgeführt wird. Barenboim trat unter anderem schon mit den Wiener Philharmonikern, dem Chicago Symphony Orchestra sowie dem Israel Philharmonic Orchestra auf. In Mannheim ist er mit Felix Mendelssohn-Bartholdys Violinkonzert in e-Moll hören, außerdem wird an dem Konzertabend Beethovens 7. Sinfonie zu Gehör gebracht. Vor Beginn gibt es um 19.15 Uhr eine Konzerteinführung mit dem Musiker und Musikwissenschaftler Gerrit Bogdahn. Karten für die Veranstaltung gab es online zuletzt noch in den Preiskategorien von 77 (ermäßigt 66) und 85 (73) Euro (ggf. plus Versandgebühr). Karten und Kontertinfos unter mannheimer-philharmoniker.de

Eckart von Hirschhausen doch erst 2023 mit "Endlich!" im Mannheimer Rosengarten

Die Zeit des Wartens ist doch nicht vorbei: Eckart von Hirschhausens Auftritt mit „Endlich! - Das neue Programm“ am Mittwoch, 12. Januar, 20 Uhr, im Mannheimer Rosengarten wurde am Mittwoch auf 17. Januar 2023 verschoben. Die Karten behalten ihre Gültigkeit. Sie können auch unter umtausch.s-promotion.de getauscht werden oder an den Vorverkaufsstellen, wo sie erworben wurden, zurückgegeben werden. Tickets für den neuen Termin sind erhältlich ab 41,20 Euro (plus Gebühr) unter www.eventim.de.

Krimi-Autorin Britta Habekost liest im Mannheimer Schatzkistl

Im vergangenen November war sie mit ihrem Gatten Christian Habekost und einer Lesung aus dem gemeinsamen, vierten Elwenfels-Krimi „Weingartengrab“ im Mannheimer Schatzkistl zu Gast gewesen. Jetzt stellt Britta Habekost am Sonntag, 9. Januar, 17 Uhr, am selben (Tat-)Ort in alleiniger Urheberschaft ihren neuen Krimi „Stadt der Mörder“ vor. Die Autorin schreibt darin über das historische Paris der Surrealisten, das im Jahr 1924 von einem grausamen Serienmörder heimgesucht wird. Den kriegsversehrten Ermittler Julien Vioric führen seine Untersuchungen in die Passage de l’Opéra, zu einer jungen Frau, die sich auf der Suche nach ihrer Schwester in größte Gefahr begeben hat (hier unsere Buchbesprechung). Das Online-Ticket für die Lesung kostet 22,50 Euro (plus Gebühr). Zwei Tage vorher, am Freitag, 7. Januar, 20 Uhr, kann das Publikum mit „Iwwa die Brick“ (Regie: Joerg Mohr) im Schatzkistel eine Revue-Hommage an die 2017 verstorbene Mannheimer Sängerin und Ikone Joy Fleming erleben. Mitwirkende sind Pianist Claude Schmidt, Sängerin und Schauspielerin Susan Horn, Joy Flemings Tochter Heidi Kattermann sowie der Schauspieler, Moderator und Sprecher Henry Dahlke, Karten gibt es online für 24,50 Euro (plus Gebühr). Programminfos: schatzkistl.de

Blues-Legende Jim Kahr rockt im Mannheimer Capitol

Dieser Blues-Altmeister ist immer ein gerngesehener Gast im Mannheimer Capitol: Der US-amerikanische Gitarrist und Sänger Jim Kahr ist am Dienstag, 11. Januar, 20 Uhr, auf der Bühne des ehemaligen Lichtspielhauses „Back in Mannheim“ zu erleben - zurück in der Quadratestadt. Der in Chicago geborene Kahr, Jahrgang 1952, war als junger Leadgitarrist der Band von Blues-Legende John Lee Hooker 1976 nach Deutschland gekommen und lebte dann in den 1980ern jahrelang in Mannheim. Und wenn er hierher zurückkehrt, ist das immer ein guter Grund, den Blues genüsslich zu Feiern. Der Eintritt kostet 26,20 Euro, Karten gibt es unter Tel. 0621/3367333. Online sind Tickets für 28,20 (plus Gebühr) erhältlich. Online-Tickets:eventim.de

Große Menschen: Florin-Küppers-Trio spielt mit Streichern bei IG Jazz

Ein ungewöhnliches Projekt gibt sich beim nächsten IG-Jazz-Konzert in der Mannheimer Klapsmühl' am Rathaus die Ehre: Florin Küppers Jazz-Trio Große Menschen trifft dort am Dienstag, 11. Januar, 20 Uhr, auf ein Streichquartett. Der Mannheimer Gitarrist und Komponist Küppers wird dabei von der Luzerner Sängerin, Wort- und Tonkünstlerin Elian Zeitel sowie Lukas Derungs an Klavier, Synthesizer und Geräuschen begleitet, die zusammen mit einem klassischen Klangkörper aus Geigen, Bratsche und Cello musizieren, der „mal führend, mal begleitend und untermalend, herausfordernd und unterstützend auftritt.“ Karten kosten 15 Euro, ermäßigt acht Euro und sind telefonisch unter der Rufnummer 0621/22488 oder per E-Mail an info@klapsmuehl.eu erhältlich. Mehr: klapsmuehl.eu

Streichquartett musiziert in Mannheimer Reiss-Engelhorn-Museen

Werke von Leos Janacek und Ludwig van Beethoven präsentiert das renommierte französische Streichquartett Quatuor Voce am Sonntag, 9. Januar, 17 Uhr, im Museum Weltkulturen der Mannheimer Reiss-Engelhorn-Museen. Sarah Dayan und Cécile Roubin, (Violine), Guillaume Becker (Viola) und Lydia Shelley, (Violoncello) spielen hierbei Janaceks Streichquartett Nr.2 („Intime Briefe“) und Beethovens Streichquartett Nr.14 cis-Moll op.32. Karten für die Veranstaltung des Mannheimer Kammermusikvereins kosten 30 Euro, ermäßigt 25 Euro. Die Anmeldung erfolgt per E-Mail an kammermusik-ma@mail.de. Info: rem-mannheim.de

„Falco - Das Musical“ gastiert im Mannheimer Rosengarten

Mit der Musik und dem Leben des titelgebenden österreichischen Ausnahmekünstlers setzt sich „Falco – Das Musical“ auseinander, das am Montag, 10. Januar, 20 Uhr, im Mannheimer Rosengarten gastiert. Unvergessene Hits wie „Der Kommissar”, „Rock Me Amadeus” oder „Jeanny” werden in der musikalischen Hommage an den 1957 geborenen und 1998 verstorbenen Sänger ebenso präsentiert wie „Vienna Calling” oder der posthum erschienene Song „Out of the Dark”. Alexander Kerbst und Stefan Wessel verkörpern in der Produktion Falco, Sebastian Achilles (beziehungsweise Fritz Barth in der Zweitbesetzung) dessen Manager, der durch die einzelnen Stationen im Leben des Popstars führt. Tickets gibt es online ab 45,90 Euro (plus Gebühr). Infos zum Musical: falcomusical.com. Online-Tickets unter eventim.de

Kolumnist Axel Hacke im Heidelberger Karlstorbahnhof

Der bekannte Autor, Journalist und Kolumnist Axel Hacke erzählt im Heidelberger Karlstorbahnhof am Montag 10. Januar, 20 Uhr, von seiner Arbeit und trägt aus seinen Werken vor – und das sind mittlerweile bemerkenswert viele: Neben Tausenden von Kolumnen aus dem Magazin der „Süddeutschen Zeitung“ zählen dazu auch seine Bücher „Oberst von Huhn bittet zu Tisch“, „Die Tage, die ich mit Gott verbrachte“ und, aktuell, „Wozu wir da sind. Walter Wemuts Handreichungen für ein gelungenes Leben“. Online gibt es Tickets für den Lese- und Erzählabend zum Start des Kabarett- und Comedyfestivals Carambolage zu 30,70 Euro (plus Gebühr), an der Abendkasse kostet der Eintritt 32 Euro. Online-Tickets Axel Hacke: reservix.de