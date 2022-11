Internationales Filmfestival zeigt Hommage an Kameramann Benoit Debie

Mannheim/Heidelberg. Noch bis zum kommenden Sonntag, 27. November, dauert das 71. Internationale Filmfestival Mannheim-Heidelberg (IFFMH) an, das seinen Besucherinnen und Besuchern die Möglichkeit bietet, 65 Beiträge aus aller Welt anzusehen. In insgesamt neun Spielstätten in Mannheim und Heidelberg

...