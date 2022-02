Trotz Corona gibt es Klassik, Kabarett, Tanz und Jazz in der Region

Metropolregion. Modern Jazz und verführende Sounds im Mannheimer Ella & Louis mit Olivia Trummer oder Bastian Stein

Mannheim. Wer sich schon immer gefragt hat, was ein Aal bei einem Ausflug wohl so alles erleben mag, der erhält beim Auftritt des Bastian Stein Trios am Donnerstag, 17. Februar, 20 Uhr, im Mannheimer Jazzclub Ella & Louis eine so spannende wie expressive und zugleich fragile musikalische Antwort: Denn dort stellt der Kölner Modern-Jazz-Trompeter Stein zusammen mit Phil Donkin (Bass) und James Maddren (Schlagzeug) das aktuelle Album der Formation vor, „An Eel's Trip“ (übersetzt: Der Ausflug eines Aals).

Tags darauf, am Freitag, 18. Februar, 20 Uhr, ist die Pianistin und Sängerin Olivia Trummer im Club zu Gast. Die Jazzpreisträgerin 2019 des Landes Baden-Württemberg tritt im Trio mit dem Schlagzeuger Nicola Angelucci dem Kontrabassisten Rosario Bonaccorso auf und präsentiert dabei „einen eleganten, jazzigen Sound, der berührt und verführt“, wie das Programm ankündigt. Dabei bewegen sich die Drei „im weiten Kosmos zwischen Jazz, Pop und Singer-Songwriter und folgen dabei erfrischend ihrem eigenen Kompass.“ Der Eintritt zu den Konzerten kostet im Vorverkauf 20 Euro (bei Trummer: 24 Euro) pro Person, an der Abendkasse zwei Euro mehr. Für das Bastian Stein Trio sind die Einzelplätze bereits ausverkauft, für den Olivia Trummer-Abend gilt das ebenso für die Zweier- und Vierer-Tische. Es empfiehlt sich also der aktuelle Blick auf die Ella & Louis-Homepage. Gänzlich ausverkauft ist bereits das „Café del Mundo – Jazzpaña“-Konzert mit Jan Pascal und Alexander Kilian am Montag, 21. Februar. Programminfos und Karten: ellalouis.de

„En Vogue“ tanzt am Nationaltheater am Puls der Zeit

Mannheim. Teamarbeit ist bei nächsten Tanzproduktion am Mannheimer Nationaltheater (NTM) absolut angesagt, die am Sonntag, 20. Februar, 20 Uhr, im Schauspielhaus Premiere feiert: In der zweiteiligen Uraufführung „En Vouge“ werden zum einen Choreografien der Geschwister Imre van Opstal und Marne van Opstal (unter dem Titel: „The little man“) zum anderen von Paul Blackman und Christine Gouzelis („AEON“) gezeigt. Die van Opstals - zwei von vier Geschwistern, die alle den Tanzerberuf gewählt haben und bei der renommierten Company des Nederlands Dans Theater (NDT) engagiert waren - konzentrieren sich in ihrer Eröffnungschoreografie mit einer Tänzerin und zwei Tänzern auf das intensive Erleben eines Moments in einer von Reizen überfluteten Gesellschaft. Im zweiten Teil der Uraufführung widmen sich der Australier Paul Blackman und die Griechin Christine Gouzelis mit zehn Tänzerinnen und Tänzern, der Kontinuität deutlich größerer zeitlicher Einheiten. Dabei setzen sich die Tanzenden zu einem massiven Stein, der sich permanent bewegt und der über die Bühne pendelt, in Verbindung. Karten kosten regulär zwischen zehn und 28,50 Euro, ermäßigt zwischen 7,80 und 21,60 Euro. Das NTM-Kartentelefon ist unter der Nummer 0621/1680150 zu erreichen. Online-Tickets unter nationaltheater-mannheim.de

Mannheimer Kunstverein zeigt „Reflections“-Ausstellung

Mannheim. New York, Wien, Mailand, Paris: Die Großstädte der westlichen Welt sind das Arbeitsfeld des in Heidelberg und New York lebenden Fotografen Georg Glatzel, in ihnen findet er was seine Kunst auszeichnet: „Gebäude, Innenräume, Menschen, Perspektiven des Lebens in einem städtischen Umraum, die vom nimmermüden Rhythmus und Pulsieren des Alltags bestimmt werden“, notiert der Künstler auf seiner Homepage mit Blick auf die Ausstellung „Reflections“, die am Sonntag, 20. Februar, um 17 Uhr im Mannheimer Kunstverein eröffnet und anschließend bis zum 8. Mai dort zu sehen sein wird. Mit seinen 180 Grad Doppel- und Mehrfachbelichtungen kreiert Glatzel Bildwelten, die die Wirklichkeit oft realer und in einem Augenblick verdichtet erscheinen lassen. Exemplarisch präsentiert „Reflections“ rund 30 teils großformatige Arbeiten aus verschiedenen Werkgruppen. Der Eintritt zum Kunstverein kostet fünf Euro, ermäßigt drei Euro. Infos: www.mannheimer-kunstverein.de

Akademiekonzert des Nationaltheater-Orchesters strebt gen Himmel

Mannheim. Ganz nach oben, in Richtung Himmel, lenkt die Musikalische Akademie des Nationaltheater-Orchesters Mannheim die akustische Aufmerksamkeit beim 5. Akademiekonzert, das am Montag und Dienstag, 21. und 22. Februar, jeweils um 20 Uhr im Mannheimer Rosengarten aufgeführt wird. Denn das Orchester des Nationaltheaters unter Leitung von Generalmusikdirektor Alexander Soddy spielt dort „L’Ascension“, die „Himmelfahrt“, aus der Feder des Organisten Olivier Messiaen. Auf dem Programm steht zudem – im Rahmen des Bruckner-Zyklus' - Anton Bruckners Symphonie Nr. 6 A-Dur (WAB 106). Ein Einführungsgespräch findet jeweils vor den Konzerten um 19.15 Uhr statt. Der Eintritt zu den Akademiekonzerten kostet je nach Kategorie zwischen 15 und 48 Euro, ermäßigt zwischen 15 und 35 Euro, mit der „Morgencard“ zwischen 15 und 42,30 Euro. Karten gibt es unter Tel. 0621/26044 oder per E-Mail an service@musikalische-akademie.de. Weitere Informationen: musikalische-akademie.de

Pianist Jan Lisiecki mit Chopin-Abend bei Pro Arte Konzerte

Mannheim. Etüden und Nocturnes von Frédéric Chopin präsentiert der kanadische, gerade erst 26 Jahre alte Klavier-Senkrechtstarter Jan Lisiecki bei Pro Arte Konzert am Mittwoch, 23. Februar, 20 Uhr, im Mannheimer Rosengarten. Von seiner intensiven Auseinandersetzung mit dem polnisch-französischen Komponisten zeugen bereits Lisieckis bisherige Tonträger-Einspielungen „Études“ (2013) und „Works for Piano & Orchestra“ (2017). Nun hat der Pianist sein achtes Album bei Deutsche Grammophon veröffentlicht, auf dem er sich in einer Doppel-CD den kompletten Chopin-Nocturnes widmet. Karten für den Chopin-Abend kosten zwischen 49 und 79 Euro (plus Gebühr). Online-Tickets: pro-arte-konzerte-mannheim.de

Schatzkistl zeigt Kabarett

Mannheim. Den schönen Titel „Meschugge“ trägt sein neues Programm, das Kabarettist Frank Fischer am Freitag, 18. Februar, 20 Uhr, im Mannheimer Schatzkistl präsentiert. Er berichtet darin über ungewöhnliche Menschen und verrückte Situationen und konfrontiert uns mit der Frage: „Wenn so viele Menschen um uns verrückt sind, sind wir dann die einzig Normalen? Oder sind wir am Ende vielleicht selbst meschugge?“ Online-Karten kosten 22,50 Euro (plus Gebühr). Komponist, Kabarettist und „Klavierist“, Uli Masuth am selben Samstag um 20 Uhr im Schatzkistl „Lügen und andere Wahrheiten“, so der Titel seines humorvollen Bühnenabends. Die Online-Karten kosten auch hier 22,50 Euro (plus Gebühr), dasselbe gilt für die Komödiantin und Musikkabarettistin Madeleine Sauveur, die am Sonntag, 20. Februar, 17 Uhr, ihr Programm „Lassen Sie mich durch - Ich bin Oma!“ auf der Schatzkistl-Bühne präsentiert. Alle Infos zum Schatzkistl-Programm: schatzkistl.de

Preisverleihung an Komponistin Lisa Streich beim 4. Philharmonischen Konzert in Heidelberg

Heidelberg. Die 1985 in Schweden geborene Komponistin Lisa Streich ist die Trägerin des 35. Heidelberger Künstlerinnenpreis. Der Musikpreis der Stadt Heidelberg wird beim 4. Philharmonischen Konzert des Theaters und Orchesters Heidelberg verliehen, das am Mittwoch, 23. Februar, 20 Uhr, in der Aula der Neuen Universität aufgeführt wird. Das Philharmonische Orchester Heidelberg präsentiert dabei unter Leitung Felix Mildenberger Streichs neue Komposition „Himmel“ (ein Auftragswerk des Collegium Novum Zürich) sowie Sergej Prokofjews Konzert für Violine und Orchester Nr. 1 D-Dur op. 19 und Franz Schuberts Symphonie Nr. 4 c-Moll D 417 („Tragische“). Solistin an der Violine ist Alexandra Conunova. Für das Konzert mit Preisverleihung am 23. Februar gab es zuletzt noch Restkarten. Weitere Aufführungen finden am Donnerstag, 24. Februar, 20 Uhr, und am Sonntag, 27. Februar, 11 Uhr, statt. Karten kosten zwischen 17 und 42 Euro, ermäßigt zwischen 8,50 und 21 Euro. Tickets gibt es unter Tel. 06221/5820000 und per E-Mail an tickets@theater.heidelberg.de.

Tanzperformance „Unkraut“ gastiert am Theater im Pfalzbau

Ludwigshafen. Eine Gruppe junger Frauen um die 20 sind die Protagonistinnen von Doris Uhlichs Tanzperformance „Unkraut“, die am Mittwoch, 23. Februar, 19.30 Uhr, auf der kleinen Bühne im Ludwigshafener Theater im Pfalzbau zu Gast ist. Diese fünf Frauen entsprechen äußerlich dem klassischen Schönheitsbild, sie ähneln sich, scheinen auch ein ähnliches Weltbild zu haben. Sie hinterfragen das Frauenbild, das sie verkörpern, und tanzen gegen Kräfte an, die sie daran hindern wollen, ihr Frausein zu überdenken und zu verändern. „Unkraut“ ein lustvolles, schräges und humorvolles Stück das nicht nur Mädchen und Frauen ab 14 Jahren ansprechen will. Der Einheitspreis beträgt 19, ermäßigt elf Euro. Kartenbestellungen sind telefonisch unter 0621/5042558 oder per E-Mail an pfalzbau.theaterkasse@ludwigshafen.de möglich.

Mannheimer Philharmoniker präsentieren Jerusalem-Quartett und Pianistin Olga Zado

Mannheim. Zwei Höhepunkte der Quartettliteratur präsentiert das Jerusalem-Quartett am Mittwoch, 23. Februar, 20 Uhr, beim 3. FinestClassics Konzert im Schloss Schwetzingen: Mozarts Streichquartett Nr. 19 KV 465 und Tschaikowskys Streichquartett Nr. 1 op. 11. Mit der Pianistin Olga Zado kehrt zugleich die Initiatorin der FinestClassics-Reihe wieder auf die Bühne in Metropolregion zurück, um hier mit dem Jerusalem-Quartett Dvořáks 2. Klavierquintett in A-Dur zu interpretieren. Karten für das Konzert der Mannheimer Philharmoniker im Schwetzinger Rokoko-Theater kosten je nach Platzkartegorie zwischen 24 und 74 Euro, ermäßigt zwischen 21 und 63 Euro. Online-Karten hier.

„Sittenstrolch“ besucht Mannheimer Klapsmühl' am Rathaus

Mannheim. Weitere Runden dreht das 49. Programm des traditionsreichen Kabarett Dusche in der Mannheimer Klapsmühl' am Rathaus: Von Donnerstag bis Samstag, 17. bis 19. Februar, jeweils um 20 Uhr, heißt es bei Josefin Lössl, Wolfgang Schmitter und Hans Georg Sütsch wieder „Alles bleibt anders!“ Karten kosten für Donnerstag 20 Euro (ermäßigt 15 Euro), für Freitag 22 Euro (17 Euro), für Samstag einheitlich 22 Euro. Mit „Sittenstrolch“ präsentiert anschließend Kabarettist Mathias Treter am Sonntag, 20. Februar, 18 Uhr, auf der Klapsmühl'-Bühne sein aktuelles Programm, zu dem er sagt: „Ich war immer neidisch auf Komiker in Diktaturen – wenn jeder Witz dein letzter sein kann, fühlst du dich gebraucht. Soweit ist es zwar noch nicht; aber die schiere Anzahl ehrenamtlicher Bedenken-träger, die wir schon haben, zeigt doch: Selten war ein Strolch so notwendig wie heute!“ Hierfür kosten die Karten 20 Euro, ermäßigt 15 Euro. Tickets gibt es telefonisch im Theater unter der Nummer 0621/22488 oder per E-Mail an info@klapsmuehl.eu. Ein ausgewähltes Kartenkontingent ist auch online (bei leicht variierenden Preisen) erhältlich. Online-Tickets unter

eventim.de

GrauSchumacher Piano Duo konzertiert in Reiss-Engelhorn-Museen

Mannheim. Mit seinem breit gefächerten Repertoire, das von Heinrich Schütz bis Karlheinz Stockhausen reicht, ist das GrauSchumacher Piano Duo ein regelmäßiger Gast der Kammermusikverein-Reihe in den Mannheimer Reiss-Engelhorn-Museen. Dieses Mal interpretieren die Pianisten Andreas Grau und Götz Schumacher im Anna-Reiß-Saal Ludwig van Beethovens Große Fuge B-Dur op.134, Maurice Ravels „Ma Mère l'oye“ („Cinq pièces enfantines“) und Felix Mendelssohn Bartholdys „Ein Sommernachtstraum“ op.21 und op.61 (in der Fassung für Klavier zu vier Händen). Karten für das Konzert des Mannheimer Kammermusikvereins, das im Museum Weltkulturen ausgerichtet wird, kosten 30 Euro, ermäßigt 25 Euro. Die Anmeldung erfolgt per E-Mail an kammermusik-ma@mail.de. Infos zum Konzert: rem-mannheim.de

Mannheimer Gesellschaft für Neue Musik verabschiedet Geiger Kolja Lessing

Mannheim. Vor genau 33 Jahren hatte der Geiger, Pianist, Pädagoge, Publizist Kolja Lessing seinen ersten Auftritt bei der Gesellschaft für Neue Musik Mannheim (GNM)- und ist dieser seitdem ein regelmäßiger Gast und langjähriger Freund geworden. Nun möchte Lessing seine geigerische Konzerttätigkeit beenden, um sich fortan seinen pianistischen, pädagogischen und publizistischen Aktivitäten intensiver zu widmen, informiert die GNM – und lädt zum Freitag, 18. Februar, 20 Uhr, zum Abschiedskonzert in die Mannheimer Reiss-Engelhorn-Museen ein. Corona-bedingt wurde dieses zweite Konzert mit Lessing und Pianist Rainer Klaas dort in den Anna-Reiß-Saal (Quadrat D5) verlegt. Auf dem Programm stehen unter anderem Werke für Violine und Klavier von Hans Vogt, Sidney Corbett, Frederic Rzewski. Der Eintritt beträgt 25 Euro, ermäßigt 5 Euro an der ab 19 Uhr geöffneten Abendkasse. Mehr unter gnm-mannheim.de