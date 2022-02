Trotz Absagen und Verlegungen geht in den kommenden Tagen wieder einiges über die Bühnen der Region

Metropolregion. Efrat Alony singt im Jazzclub Ella & Louis / Tom Gaebel und Les Primitifs ausverkauft

Mannheim. Mit Efrat Alony ist eine international gefeierte und vielfach preisgekrönte Sängerin am Donnerstag, 3. Februar, 20 Uhr, im Mannheimer Jazzclub Ella & Louis zu Gast. Sie stellt dabei ihr aktuelles Projekt „Hollywood Isn’t Calling“ - zugleich der Titel ihres jüngsten Albums - vor, ein leichtfüßiges jazziges Wechselspiel zwischen Tiefgang und Humor, in dem sie gleichermaßen in die Rolle der Sängerin, Komponistin und Dichterin schlüpft. Mit Frank Wingold (Gitarre), Henning Sieverts (Bass) und Heinrich Köbberling (Schlagwerk) an ihrer Seite, spielt das Quartett hier „ein geschicktes, spannendes Spiel von Kontrasten und Tiefe mit einem aufgeweckten Augenzwinkern.“ Karten kosten im Vorverkauf für den Einzelplatz 20 Euro, an der Abendkasse 22 Euro. Ausverkauft ist dagegen das Konzert von Sänger Tom Gaebel, alias „Der deutsche Frank Sinatra“, der am Samstag, 5. Februar, mit seinem Trio auf die Bühne des Ella & Louis tritt. Gleichermaßen unerquicklich sind die (Ticket-)Aussichten für den Montag, 7. Februar, wenn sich die formidable Formation Les Primitifs in dem Jazzclub die Ehre gibt – auch hier heißt es: „Aktuell leider ausverkauft“.

Karten Efrat Alony: https://www.ellalouis.de/events/efrat-alony-20-00-h

Video: Efrat Alony mit „My Shorthand Modes of Perception“ („Hollywood Isn't Calling):

Elfriede Jelineks „Schatten (Eurydike sagt)“ als musikalischer Monolog am Nationaltheater / Premiere ausverkauft

Mannheim. Der Biss einer Schlange führt Eurydike ins Reich der Schatten, in die Unterwelt. Doch war sie schon im Diesseits ein Schatten gewesen – namentlich der ihres Mannes, des Sänger-Idols Orpheus. Aus diesem stillen Dunkel tritt die Protagonistin in Elfriede Jelineks „Schatten (Eurydike sagt)“ heraus, um mit sich und mit uns in den Dialog zu treten. Schauspielerin Sophie Arbeiter und Regisseur Dominic Friedel erarbeiten das Stück der Literaturnobelpreisträgerin aus dem Jahr 2013 am Mannheimer Nationaltheater als einen musikalischen Monolog. Dessen Premiere am Donnerstag, 3. Februar, im Studio Werkhaus ist bereits ausverkauft. Die nächsten Aufführungen finden am 12. Februar, um 20 Uhr (als Ersatzvorstellung für das entfallende Stück „Wir sind so frei“) sowie am 30. März statt. Karten gibt es für 18, ermäßigt zehn Euro. Das NTM-Kartentelefon ist unter der Nummer 0621/ 1680150 zu erreichen.

Infos zu „Schatten (Eurydike sagt)“: https://www.nationaltheater-mannheim.de/de/schauspiel/stueck_details.php?SID=3501

Einblick ins Stück am Badischen Staatstheater:

Thriller-Klassiker „Misery“ am Heidelberger Zimmertheater

Heidelberg. Mit „Misery“ hat Autor William Goldman den Psychothriller-Welterfolg (Titel der deutschen Fassung: „Sie“) aus der Feder von Schreckens-Großmeister Stephen King für die Bühne adaptiert. Star-Schriftsteller Paul Sheldon wird darin bei einem Unfall schwer verletzt und von seinem Fan Annie Wilkes gepflegt. Bis die erfährt, dass Sheldon ihre geliebte Titelheldin sterben lassen will … Regisseur Joosten Mindrup bringt das Stück nun mit Eva Mannschott, Wolfgang Mondon und Christian Schulz am Donnerstag, 3. Februar, 20 Uhr, im Heidelberger Zimmertheater zur Premiere. Die nächsten Vorstellungen finden von 4. bis 6. Februar und am 8. und 9. Februar statt. Das Kartentelefon (Rufnummer: 06221/21069) ist von Montag bis Freitag von 11 bis 13 Uhr zu erreichen. Die Karten kosten (gestaffelt nach Reihen und Aufführungstagen) zum Normalpreis zwischen zehn und 32 Euro.

Online-Kartenreservierung: https://www.zimmertheaterhd.de/online-karten-reservieren/

Infos zum Stück: https://www.zimmertheaterhd.de/2021/12/misery/

Comedian Amja ist „Radikal witzig“ im Karlstorbahnhof

Heidelberg. „Radikal witzig“ geht im Heidelberger Karlstrobahnhof zu, wenn Comedian Amjad am Donnerstag, 3. Februar, 20 Uhr, dort sein aktuelles Bühnenprogramm im Rahmen des Kabarett- und Comedy-Festivals Carambolage vorstellt. Der Gewinner des SWR3 Förderpreises und des Hamburger Comedy Pokals präsentiert dabei seine persönlichen Erfahrungen auf eine humoristische Weise. Seine Sujets rund um das Thema Kulturen erstrecken sich „von den Vorteilen, wenn es bald auch als Fastfood Falafel mit Sauerkraut gibt, bis hin zu skurrilen Hochzeiten, bei denen ein ISIS Anhänger eine orthodoxe Christin heiratet“. Karten kosten an der Abendkasse 20 Euro, im Vorverkauf gibt es sie online 18,60 Euro (plus Gebühr).

Online-Karten Amjad: https://karlstorbahnhof.reservix.de/p/reservix/event/1632297

Einblick in Amjads „Radikal witzig“:

Nationaltheater hinterfragt mit Rap-Oper „Sick of Sickfried!“ das „Nibelungenlied“

Mannheim. Die epische Heldendichtung ums „Nibelungenlied“ mal eben kurz zusammenzufassen, ist gar nicht so einfach. Der (nur scheinbar) unbesiegbare Recke und Drachentöter Siegfried gewinnt da jedenfalls Hand und Herz der schönen Kriemhild, wird aber kurz nach der Hochzeit von ihren Brüdern und dem intriganten Hagen umgebracht. Worauf Kriemhild eine Jahrzehnte überspannende Rache folgen lässt – die so ziemlich alle und jede(n) ums Leben kommen lässt. Am Mannheimer Nationaltheater (NTM) hinterfragt nun „Sick of Sickfried! Das letzte Lied der Nibelungen“ - ein Rap-Theater von Jaques Tabaques und Jaxxon Mehrzweck mit Musik von Jakob Hoff - die „Nibelungen“-Motive und erzählt die Geschichte aus den unterschiedlichen Perspektiven der Heldinnen und Helden. Dieses Nachfolgeprojekt der Rap-Oper „Der Fluch der Tantaliden“ feiert am Freitag, 4. Februar, 19.30 Uhr, seine Premiere im Schauspielhaus. Dafür gab es zuletzt noch Restkarten (Kartentelefon: 0621/1680150). Tickets kosten zwischen zehn und 28,50 Euro, ermäßigt zwischen 7,80 und 21,60 Euro und „Last Minute“ für Studierende und Schülerinnen und Schüler für neun Euro. Infos zum Stück: https://www.nationaltheater-mannheim.de/de/schauspiel/stueck_details.php?SID=4120 Akram Khans Tanzstück „Outwitting the Devil“ im Ludwigshafener Pfalzbau-Theater Ludwigshafen. Mit „den Teufel überlisten“ lässt sich der Titel von Akram Khans Tanzstück „Outwitting the Devil“ übersetzen, mit dem die britische Akram Khan Company am Freitag und Samstag, 4. und 5. Februar, jeweils 19.30 Uhr, im Ludwigshafener Theater im Pfalzbau gastiert. Eine der Inspirationsquellen für die Aufführung des 1974 in London geborenen Tänzers und Choreographen Khan ist ein erst kürzlich entdecktes Fragment des babylonischen „Gilgamesch-Epos“, eines der ältesten überlieferten Werke der Weltliteratur. „Outwitting the Devil“ interpretiert das mythische Geschehen als Gleichnis auf unsere Gegenwart. Dabei stellt Khan die Frage, weshalb wir die natürlichen Grundlagen unserer Natur zerstören, obwohl wir um die Folgen wissen. Karten für die Vorstellungen kosten zwischen 26 und 47 Euro, ermäßigt von 14 bis 24,50 Euro.

Tickets für 4. Februar: https://tickets.vibus.de/00000000000000/shop/vstdetails.aspx?VstKey=10013700501992003

Tickets für 5. Februar: https://tickets.vibus.de/00000000000000/shop/vstdetails.aspx?VstKey=10013700501992002

"Outwitting the Devil“ / Akram Khan Company / Trailer:

Keine Karten mehr für „Winter in Schwetzingen“-Jubiläumskonzert

Schwetzingen. Keine Karten waren zuletzt mehr für das Jubiläumskonzert zu „Winter in Schwetzingen“ erhältlich, mit dem das Barock-Fest am Samstag, 5. Februar, im Schwetzinger Rokokotheater sein 15-jähriges Bestehen feiert. Das Philharmonisches Orchester Heidelberg bietet dabei unter Leitung von Michael Form, Wolfgang Katschner und Clemens Flick einen Querschnitt durch das Programm dieser eineinhalb Dekaden, wobei es auch ein Wiedersehen mit Sängerinnen und Sängern der populären Barockopern gibt.

Schöne Mannheims laden Arnulf Rating und Alice Hoffmann ins Capitol ein

Mannheim. Musik, Kabarett, Schauspiel und Comedy präsentieren Stefanie Titus, Anna Krämer, Smaida Platais und Susanne Back in ihrer Mixed-Show „Schöne Mannheims laden ein…“ am Samstag, 5. Februar, 20 Uhr, im Mannheimer Capitol. Begrüßen kann das Quartett diesmal den Kabarettisten Arnulf Rating, der das Publikum mitnimmt „auf eine Exkursion in digitale und andere Welten und zeigt, welche Spinner und Spindoktoren an unserem Weltbild drehen.“ Zweiter Gast ist Kollegin Alice Hoffmann, bekannt geworden als „Hilde Becker“ aus der ARD-Serie „Familie Heinz Becker“, die in ihrem aktuellen Soloprogramm „die Zeichen der Zeit“ am eigenen Körper aber auch in der heutigen Gesellschaft deutet. Das musikalisch-kabarettistische Quartett Schöne Mannheims selbst präsentiert die Essenzen seiner drei Erfolgs-Programme, was dann auf den Titel „Mit Hormonyoga Ungebremst in die Entfaltung“ hört. Karten gibt es online für 28,70 oder 32 Euro (jeweils plus Gebühr).

Online-Karten: https://www.eventim.de/noapp/event/die-schoenen-laden-ein-mit-alice-hoffmann-und-arnulf-rating-capitol-mannheim-12361990/?affiliate=CAP&utm_campaign=ctseventim&utm_medium=dp&utm_source=CAP

Die Schönen Mannheims beim Autritt im SWR:

Mannheimer Philharmoniker geben 4. Orchesterkonzert im Rosengarten

Mannheim. Schwungvoll geht es zu beim 4. Orchesterkonzert der Saison, das die Mannheimer Philharmoniker unter Leitung von Dirigent Boian Videnoff und mit Solist Sergei Nakariakov am Flügelhorn am Samstag, 5. Februar, 20 Uhr, im Mozartsaal des Mannheimer Rosengarten geben: Eröffnet wird der Abend mit einem weiteren Werk von Kareem Roustom („Composer in Residence“ der Mannheimer Philharmoniker), das auf den Titel „Dabke“ hört und Inspiration aus dem gleichnamigen Volkstanz schöpft, der in Palästina, Syrien und dem Libanon beheimatet ist. Darauf folgen Pjotr Tschaikowskys Rokoko-Variationen, die in einer Fassung für Flügelhorn und Orchester aufgeführt werden. Und schließlich sorgt Felix Mendelssohn-Bartholdys Symphonie Nr. 4, die „Italienische“, für lebhafte Konzertenergie. Um 19.15 Uhr gibt es vorab eine Konzerteinführung mit dem Musikwissenschaftler Gerrit Bogdahn. Orchesterkonzert-Karten kosten je nach Kategorie zwischen 34 (ermäßigt 30 Euro) und 85 Euro (73 Euro).

Online-Konzerttickets: https://mannheimer-philharmoniker.eventim-inhouse.de/webshop/webticket/seatmap?eventId=36

Konzertinfos: https://mannheimer-philharmoniker.de/klassik-konzert-nakariakov/

Mannheimer Philharmoniker beim Konzert in der Elbphilharmonie:

Theaterperformance zeigt Jugend zwischen Vergangenheit und Zukunft

Ludwigshafen. Gleich achtmal wird die Tanz- und Theaterperformance „Fast!“ in der Zeit zwischen 5. und 11. Februar auf der Probebühne I im Ludwigshafener Theater im Pfalzbau aufgeführt. Zwei Spielerinnen (Ceyda Özcelik und Pauline Steger) verhandeln in der Kooperations-Projekt von SmallTownGirls und Pfalzbau-Theater Vergangenheit, Gegenwart und Zukunft, veranschaulichen dabei den Wandel der Jugend wie auch das Gleichbleibende, das Verbindende. Für Konzept, Idee und Regie zeichnet Theaterpädagogin Giuseppina Tragni verantwortlich, für die Choreografie Gaella Morello. Premiere ist am Samstag, 5. Januar, um 19 Uhr. Die nächsten Vorstellungen folgen am 6. Februar (18 Uhr), 7. Februar (10 und 12 Uhr) und 8. Februar (19 Uhr). Der Eintritt kostet im Einheitspreis für Kinder sechs, für Erwachsene zehn und im Familienpaket 28 Euro. Kartenbestellungen sind per E-Mail an pfalzbau.theaterkasse@ludwigshafen.de oder telefonisch unter der Rufnummer 0621/5042558 möglich.

Infos „Fast!“: https://www.theater-im-pfalzbau.de/programm-20-21/performance?eventUid=5208&cHash=201569dc72c9943e432fbf9ddd941091

Jazz und Kunst treffen in Mannheimer Klapsmühl' zusammen

Mannheim. Beim IG-Jazz-Konzert in der Mannheimer Klapsmühl' am Rathaus trifft die Formation Brainsail am Dienstag, 8. Februar, 20 Uhr, auf den bildenden Künstler Fabian Macco. Ausgehend von den gesammelten Kompositionen von Antonio García und Seyda Sibel, begann Brainsail als multikulturelle Modern-Jazzband, um fortan durch stetiges gemeinsames Komponieren weiter in die Tiefe des Neo-Souls zu tauchen. Macco, dessen Bildsprache und Maltechniken von den Werken Gehard Richters inspiriert sind, wird Konzert-begleitend in ein kleines Atelier auf der Bühne eingeladen. Karten gibt es für 15 Euro, ermäßigt für acht Euro. Tickets sind unter der Nummer 0621/22488 oder per E-Mail an info@klapsmuehl.eu erhältlich

Programm-Infos Klapsmühl': http://www.klapsmuehl.eu/klapsmuhl-spielplan1.html