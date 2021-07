Tickets für Felix Lobrecht in Mannheim zu gewinnen

Wollen Sie am Wochenende bei der Happy Summer Sunshine Tour 2021 mit Stand up 44 und Felix Lobrecht dabei sein? Unser "Leben"-Bereich verlost dreimal zwei Karten für Samstag, 17. Juli, um 16 Uhr im Ehrenhof des Mannheimer Schlosses (Einlass: 14.30 Uhr). Wer bei unserem Gewinnspiel mitmachen möchte, ruft von Mittwoch, 14. Juli, ab 15 Uhr, bis Donnerstag, 15. Juli, 24 Uhr, die Telefonnummer 01379/88 46 18 an (die Firma Legion berechnet 0,50 Euro aus dem Festnetz der Telekom, evtl. gelten andere Preise aus dem Mobilfunknetz). Nennen Sie das Stichwort „Happy Summer“, Ihren Namen, Ihre Adresse und unbedingt die Telefonnummer, unter der wir Sie am Freitag Vormittag anrufen können (am besten Mobilnummer). Vielleicht gehören Sie zu den Gewinnern. Viel Glück!

