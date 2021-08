Starke Frauenstimmen, jazzende Söhne und Sommerbühnen unter Strom

Metropolregion. Cassandra Steen und "Women In Blues" auf der Seebühne

Starke Frauenstimmen, gute Wetterprognosen und damit über 400 Plätze locken zum Seebühnenzauber Spezial im Mannheimer Luisenpark: Am Freitag, 13. August, 20 Uhr, ist dort die vielleicht größte weibliche R&B-Stimme der Republik zu hören: Cassandra Steen. Die in Moses Pelhams Bandprojekt Glashaus groß gewordene Sängerin kommt mit Band auf die Seebühne. „Women In Blues“ stehen am Sonntag auf dem Programm. Dann feiert die neue Show der Sweet Soul Music Revue in Mannheim Premiere und will mit vier Vokalistinnen die weibliche Geschichte des Blues erzählen – mit Songs von Stars wie Bessie Smith, Nina Simone, Etta James oder Janis Joplin. Karten und Info unter luisenpark.de

Stromwerk unter Spannung von Juno über Kadavar bis Fatoni

Die neue Reihe Stromwerk Sommerbühne im Mannheimer Stadtteil Neckarstadt läuft unter Volllast: Die zeitweise in der Quadratestadt heimisch gewordene Pop-Songwriterin Madeline Juno ist 12. August mit Hannah Jaha im Vorprogramm ab 19.30 Uhr zu hören. Am Freitag folgt härtester, authentischer Rock von Kadavar, davor spielen Suzan Köcher und die Suprafons. Indie-Hymnen-Schmied Fil Bo Riva singt am 14. nach Mar Malade. Am Sonntag gibt es das Festival-Highlight: Deutsch-Rap in klug von Fatoni + Edgar Wasser (15.). Mittwoch, 18. August, 19.30 Uhr, geht es weiter mit Ex-Tomte-Sänger Thees Uhlmann & Band und Gringo Meyer als Opener. Trotz der Lockerung der Corona-Verordnung werde die geplante Publikumskapazität nicht erhöht, so Veranstalter Delta Konzerte auf Anfrage. Karten unter www.delta-konzerte.de

BallaBalla im Garten der Konkordienkirche

Die Reihe „Kultur in the City“ holt die Mannheimer Afro-Jazzband BallaBalla um den Balafonspieler Brahima Diabaté am Freitag, 13. August, 19 Uhr, in den Garten der Citykirche Konkordien (R 2). Eintritt frei.

Söhne Mannheims Jazz Department in der Pfalz

Rohrbach. Gut eine Stunde Fahrt in die Pfalz muss man investieren, um das Mannheim Special am Samstag, 14. August, bei Palatia Jazz zu erleben. Musikalisch lohnt sich der Trip nach Rohrbach bei Landau: Denn nach Listentojules mit Drummer Julian Losigkeit um 19.30 Uhr spielt das Söhne Mannheims Jazz Department sein erstes offizielles Konzert in der erweiterten Region. Im Garten des Weinguts Ökonomierat Lind spielen Sängerin Phalleé (Stephanie Neigel), Vokalist Michael Klimas, Bassist Edward Maclean, Gitarrist Kosho und Keyboarder Sascha Stiehler unter anderem die neue Single „Lass los“, die am 20. August erscheint. Einlass ab 18 Uhr zum Jazzkulinarium. Je nachdem, wie üppig der kulinarische Teil ausfallen soll, kosten die Karten zwischen 45 und 55 Euro (palatiajazz.de/palatiaJazz).

Juliana Blumenschein vor der Alten Feuerwache

Auf der Sommerbühne der Alten Feuerwache gibt es in dieser Woche unter anderem sonnig-vielfältigen Sound von LionLion am 13. August, 20 Uhr, und die deutsch-brasilanische Jazzsöngerin Juliana Blumenschein am 16.. Eintritt frei (Mehr: altefeuerwache.com).

