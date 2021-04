"Sing meinen Song" 2022 als Live-Konzert in Mannheim

Mannheim. Fans der Vox-TV-Show „Sing meinen Song – Das Tauschkonzert“ können sich auf ein Live-Erlebnis freuen: Wie die SAP Arena mitteilt, wird das Ensemble der aktuellen achten Staffel am am Donnerstag, 28. April 2022, auf einer ausgedehnten Tournee in der Mannheimer Halle gastieren. Karten für Popakademiker Joris, Deutschpopstar Johannes Oerding, Show-Altmeister DJ Bobo, Reggae-Sänger Gentleman, Ex-SXTN-Rapperin Nura, Soul-Sängerin Stefanie Heinzmann und Mighty-Oaks-Frontmann Ian Hooper gibt es ab sofort unter saparena.de (ab 58 Euro plus Gebühr). In Mannheim läuft das Auftaktkonzert, weitere Shows sind in Köln, Hamburg und Berlin geplant.

Seine Live-Feuertaufe hat das Konzept bereits bestanden - im September 2019 deutlich vor 20.000 Fans auf der Berliner Waldbühne, damals mit der Besetzung der sechsten Staffel: Michael Patrick Kelly, Milow, Wincent Weiss, dem heutigen Moderator Johannes Oerding, Alvaro Soler, Jeanette Biedermann und Jennifer Haben. Die Gesangsstars wurden dabei wie in der Sendung begleitet von der Mannheimer "Sing meinen Song"-Band Grosch's Eleven von Keyboarder Mathias Grosch unter anderem mit den Sängerinnen Laura Bellon und Katja Friedenberg, Schlagzeuger Mario Garruccio, Bassist Dominik Krämer sowie den Saitenkünstlern Ulrich Rode (Niedeckens BAP) und Markus Vollmer. Die deutsche Ausgabe der Musiksendung war 2014 von den Mannheimern Xavier Naidoo und Michael Herberger für VOX konzipiert worden. Die Tournee der Besetzung der Vorgängerstaffel musste corona-bedingt von 2021 auf den Januar 2022 verschoben werden. Alle Termine und Karten unter eventim.de oder bei Karsten Jahnke Konzerte (kj.de).