Silvester-Klassiker, -Konzerte und Neues auf den Bühnen der Region

Metropolregion. Nationaltheater tanzt mit Silvester-Spezial-Premiere ins neue Jahr

An Silvester tanzt das Mannheimer Nationaltheater die Ballettpremiere "Rising". © Maximilian Borchardt

Das Herunterzählen der Sekunden bis zur Mitternacht - der Countdown – gehört so verbindlich zum Jahreswechsel wie knallende Sektkorken oder eine gewisse Tigerfell-Stolperfalle, die mit der Zuverlässigkeit einer Schweizer Atomuhr auch an diesem 31. Dezember auf den TV-Bildschirmen erscheinen wird. Das Mannheimer Nationaltheater (NTM) reflektiert das Prinzip des Zählens nun in künstlerischer Form und nimmt es – in invertierter, aufsteigender Folge – als Struktur für seine neue Tanz-Produktion: So beginnt die Silvester-Spezial-Premiere „Rising“ mit einem Solo, steigert sich über Pas de deux zu Trio, Quattro und Quintett, um schließlich in einem Ensemblestück zu münden. Passend zum Jahreswechsel rückt der Abend dabei den Generationenwechsel in den Fokus und zeigt ausschließlich Choreografien junger aufstrebender Nachwuchskünstler und -künstlerinnen, teilt das NTM mit. Zu sehen sind Arbeiten von Emma Kate Tilson, Roberto Tedesco, Luis Tena Torres, Anat Oz, Michael Ostenrath und Sofia Nappi. Premiere im Schauspielhaus feiert „Rising“ am Freitag, 31. Dezember, um 20 Uhr - bei Redaktionsschluss gab es dafür noch Restkarten. Die Tickets kosten zwischen zehn und 28,50 Euro, ermäßigt zwischen 7,80 und 21,60 Euro (NTM-Kartentelefon: 0621/1680150). Die nächste Vorstellung folgt am Sonntag, 2. Januar, 17 Uhr. Online-Karten: 31. Dezember und 2. Januar.

Video zu Silvester-Spezial „Rising“: Erika Stucky jodelt zum Jahresende in der Feuerwache

Ohne ihren obligatorischen Konzertbesuch will man sich den Jahresausklang in Mannheim gar nicht vorstellen müssen. Deshalb ist es gut, dass die reichlich unbeschreibliche US-amerikanisch-schweizerische Musikerin, Jazz-Sängerin und Performerin Erika Stucky sich am Donnerstag, 30. Dezember, 20 Uhr, einmal mehr in der Alten Feuerwache die Ehre gibt. „Stucky Yodels“ heißt ihr diesjähriges Programm, und esumarmt das rund um die Welt verbreitete Phänomen des Jodelns in vielen Spielarten, bietet dabei ein (Programmzitat) „spannende Mixtur aus Stucky-Jodel, zusammen mit Swiss-Cowboy-African-Yodels, typischen Stucky-Kompositionen und ausgewählten Zitaten, von Janis Joplin, Bob Dylan, The Doors, Johnny Cash und Screaming Jay Hawkins.“ Begleitet wird sie hierbei von Gitarrist Oli Hartung und Tubist Jon Sass. Konzertkarten kosten online 27,40 Euro (plus Gebühr), an der Abendkasse 28 Euro. Online-Tickets: altefeuerwache.de

„Die Feuerzangenbowle“ gastiert im Ludwigshafener Theater im Pfalzbau

Pfeiffer mit drei „F“? Klar doch: „Eins vorm 'ei' zwei hinterm 'ei'“: Wem bei diesem Zitat nostalgisch vergnügt die Ohren klingeln, der sollte vielleicht einen Besuch im Ludwigshafen Theater im Pfalzbau ins Auge fassen. Denn dort ist das Altonaer Theater Hamburg am Samstag, 1. Dezember, 19.30 Uhr, und am Sonntag, 2. Dezember, 14.30 Uhr, mit „Die Feuerzangenbowle“ zu Gast. Axel Schneider führt bei Wilfried Schröders Bühnenfassung des Romans von Heinrich Spoerl Regie, in dem der privat unterrichtete Schriftsteller Dr. Pfeiffer noch einmal die Schulbank drückt, um die seligen Gymnasialzeit-Erfahrungen seiner Autoren-Herrenrunde nachempfinden zu können. Eine Geschichte, die mit der Verfilmung von 1944 mit Heinz Rühmann in der Rolle des Dr. Pfeiffer Kultstatus erlangen und zum TV-Klassiker werden sollte, der alljährlich zum Jahreswechsel auf die Fernsehschirme zurückkehrt. Karten für das Stück kosten zwischen 21 und 36 Euro, im Familienpaket zwischen 53 und 97 Euro. Tickets für die 14.30-Uhr-Vorstellung kosten 24, ermäßigt 14 Euro und im Familienpaket 65 Euro. Kartenbestellungen per E-Mail an pfalzbau.theaterkasse@ludwigshafen.de oder telefonisch unter der Rufnummer 0621/5042558. Online-Tickets Neujahr oder 2. Januar.

Hier ein Ausschnitt aus dem Filmklassiker mit Heinz Rühmann:

Kult-Komödie „Dinner for one ... wie alles begann“ im Mannheimer Schatzkistl

Es ist die Kult-Komödie schlechthin im Repertoire des Mannheimer Musik-Kabaretts Schatzkistl: Mit „Dinner for one ... wie alles begann“ kann das Publikum am Donnerstag, 30. Dezember, 20 Uhr, noch einmal Volker Heymanns abendfüllendes Theaterstück mit und um den legendären TV-Sketch erleben. Ein angesehener Theaterregisseur hält da ein Vorsprechen ab für die Rollen von Miss Sophie und Butler James. Hierzu erscheint allerdings das unsägliche Katastrophen-Duo Elvira und Klaus, das sich auf der Probebühne eine furiose Profilierungsschlacht liefert. Regina Steegmüller, Gunter Möckel und Tom Hartmann spielen unter der Regie von Jürg Hummel. Das Ticket kostet online 22,50 Euro (plus Gebühr). Online-Ticket: schatzkistl.de

Hier der Original-Sketch:

Festliches Silvesterkonzert in Mannheimer Christuskirche

Zum festlichen Silvesterkonzert lädt das Kantorat an der Mannheimer Christuskirche am Freitag, 31. Dezember, 20.15 Uhr, ein. Falk Zimmermann an der Trompete und Marion Krall an der Orgel spielen dort unter anderem Bach, Händel (Feuerwerksmusik) und Vierne. Der Eintritt kostet 15 Euro, ermäßigt zehn Euro. Hier geht's zur Online-Reservierung.

Theater Heidelberg spielt „Rosenkavalier“

Musik aus Richard Strauss’ „Rosenkavalier“ ist beim Silvesterkonzert zu hören, zu dem das Theater und Orchester Heidelberg am Freitag, 31. Dezember, 18 Uhr, in die Aula der Neuen Universität einlädt. Es musiziert das Philharmonisches Orchester Heidelberg unter Leitung von Generalmusikdirektor Elias Grandy, Konzertpoet ist Timo Brunke. Zuletzt gab es zuletzt noch wenige Restkarten (und zwar ab 49 Euro, ermäßigt 24,50 Euro). Für das Neujahrskonzert am 1. Januar im Marguerre Saal waren dagegen keine Karten mehr erhältlich. Hier gibt's die Übersicht zum Silvesterkonzert.

Worms: Staatsphilharmonie konzertiert hoffnungsfroh ins neue Jahr

Mit Stücken von Berlioz, Mendelssohn Bartholdy, Brahms Johann Strauß und Saint-Saëns blickt die Deutsche Staatsphilharmonie Rheinland-Pfalz bei ihrem Silvesterkonzert am Donnerstag, 30. Dezember, 20 Uhr, im Wormser Kulturzentrum „DasWormser“ froh und hoffnungsvoll dem neuen Jahr entgegen. Markus Huber, Chefdirigent der Thüringen Philharmonie Gotha-Eisenach, dirigiert und moderiert den Abend, an dem Violinistin Sophia Jaffé als Solistin mitwirkt. Karten für die Veranstaltung kosten zwischen 26 und 35 Euro, ermäßigt zwischen 13 und 17,50 Euro, sind aber nach letzten Informationen nur noch an Vorverkaufsstellen erhältlich. Info Silvesterkonzert Deutsche Staatsphilharmonie Rheinland-Pfalz:ticket-regional.de

Konzert mit „Drei Trompeten, Pauken und Orgel“ in Heidelberger Heiliggeistkirche

Den „Glanz des festlichen Barock, Romantik und Musical“ können die Besucherinnen und Besucher des Neujahrskonzerts mit „Drei Trompeten, Pauken und Orgel“ erleben, das am Samstag, 1. Januar, 17 Uhr, in der Heidelberger Heiliggeistkirche stattfindet. Gespielt wird dabei auch Händels „Feuerwerksmusik“. Ausführende sind Robert Vanryne, Friedemann Ernst und Valentin van Kempen (Trompeten) sowie Thorsten Gellings (Pauken) und Christoph Andreas Schäfer (Orgel). Karten gibt es online ab 17,10 Euro, ermäßigt ab 9,10 Euro (plus Gebühr). Online-Tickets: reservix.de

"Alles bleibt anders!": Kabarettistischer Jahreswechsel in der Mannheimer Klapsmühl'

Die Traditions-Formation Kabarett Dusche begleitet den Jahreswechsel in der Mannheimer Klapsmühl' am Rathaus. So präsentieren Josefin Lössl, Wolfgang Schmitter und Hans Georg Sütsch das 49. „Dusche“-Programm „Alles bleibt anders!“ (Regie: Jürg Hummel) zunächst am Freitag, 31. Oktober, um 16 Uhr - Karten hierfür kosten 24 Euro. Um 20 Uhr beginnt anschließend die Silvestergala mit Kabarett Dusche und Buffet – hier kostet die Teilnahme 105 Euro. Und am Mittwoch, 5. Januar, 20 Uhr, geht es dann in die nächste „Alles bleibt anders!“-Runde. Kartenreservierungen sind unter Tel. 0621/22488 oder auch per E-Mail an info@klapsmuehl.eu möglich.

Les Primitifs spielen im Karlstorbahnhof zum Träumen auf

Auch in diesem Jahr wird eine schöne Tradition fortgesetzt: Die famose Formation Les Primitifs gibt am Freitag, 31. Dezember, 20.30 Uhr, wieder ihr Silvesterkonzert im Heidelberger Karlstorbahnhof. Laurent Leroi am Akkordeon, Matthias Dörsam an Saxofon, Klarinette, Flöten, Erwin Ditzner am Schlagwerk und Michael Herzer am Kontrabass verabschieden dabei das Jahr mit Chansons, Jazz und internationalen Rhythmen. Kurzum: mit Musik, zu der man träumen und tanzen und die schönen Momente des Jahres (ja, es gab sie!) mit geschlossenen Augen noch einmal Revue passieren zu lassen. Wie Ditzner jetzt mitteilte, werden zwei ausführliche Sets gespieltIm Internet gibt es Karten für 23 Euro (plus Gebühr), an der Abendkasse kostet der Einlass 24 Euro. Online-Ticket Les Primitifs: karlstorbahnhof.de

Heidelberger Klavierwoche startet am Sonntag im DAI

Um die vielgestaltige Klangwelt der Schwarz-weißen-Tasten dreht sich alles bei der 33. Heidelberger Klavierwoche, die von 2. bis 9. Januar im Deutsch-Amerikanischen Institut (DAI) der Schlossstadt stattfindet. Den Auftakt der Reihe in Zusammenarbeit mit der Jahrhundertwende-Gesellschaft bestreitet am Sonntag, 2. Januar die 1994 in Taipeh, Taiwan, geborene Pianistin Shan-Chi Hsu. Die Preisträgerin vieler nationaler und internationaler Wettbewerbe spielt Werke von Beethoven, Schumann und Ravel. Am Montag, 3. Januar, präsentiert der Pianist und Komponist Emanuele Delucchi eigene Stücke sowie Werke von Bach, Godowsky, Schönberg, Strawinsky und Gershwin. Philipp Scheucher interpretiert am Dienstag, 4. Januar, Werke von Beethoven und Camilla Pilla Arnese bringt am Mittwoch, 5. Januar, Kompositionen von Schubert, Brahms und Bartók zu Gehör. Die Konzerte starten jeweils um 20 Uhr, der Eintritt kostet 20 Euro, ermäßigt 15 Euro im Vorverkauf. An der Abendkasse gilt ein Aufpreis. Infos und Tickets zur 33. Heidelberger Klavierwoche vom 2. bis zum 9. Januar: dai-heidelberg.de