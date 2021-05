Erst Stimme, dann Saxofon im Ella & Louis

„Die neue Stimme des deutschen Jazz“ hat Club-Chef Thomas Siffling am Freitag, 14. Mai, 20 Uhr zum Live-Streaming-Konzert ins Mannheimer Ella & Louis eingeladen: Kim Hofmann. Die Absolventin der Musikhochschule interpretiert sanft und kraftvoll Jazz, Soul, Pop oder Rythm & Blues. Ihre Band Kimi And The Soul Men ist

...