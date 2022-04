Passion, Parsifal und Pop á la Giant Rooks - Kultur-Tipps über Ostern

Rhein-Neckar.

Giant Rooks gehen im Mannheimer Maimarktclub ins Ohr

Mannheim. Kaum eine Band, die einem in jüngerer Vergangenheit hartnäckigere Ohrwürmer beschert hätte, als es dieses Quartett zu verantworten hat: Die deutsche Indie-Pop-Band Giant Rooks spielt am Sonntag, 17. April, im Mannheimer Maimarktclub. Die 2014 in Hamm gegründete Formation war schon längst eine kleine Sensation gewesen, bevor 2020 ihr lang erwartetes Debütalbum „Rookery“ erschien und bis auf Platz drei der Deutschen Album-Charts stieg. Im Sommer 2021 begeisterten sie 1200 Fans bei der Open-Air-Reihe auf der Ladenburger Festwiese restlos - hier die Kritik zum ausverkauften Konzert. Mit ihrer Version von Suzanne Vegas’ Hit „Tom’s Diner“ im Band-Duett mit AnnenMayKantereit stehen sie derzeit sogar in den britischen und US-Charts. Los geht es um 20 Uhr, für das Vorprogramm sorgt die ebenfalls hochgehandelte Londoner Band Sea Girls. Laut Veranstalter gibt es noch Karten an der Abendkasse. Dort kosten sie 40 Euro. Weitere Infos gibt’s unter delta-konzerte.de

Video Giant Rooks, „New Estate“ (Live:)





Premiere von „Parsifal“-Wiederaufnahme am Nationaltheater – aber es gibt weitere Termine

Mannheim. Vorhang auf für einen Meilenstein der Mannheimer Musiktheatergeschichte: Die Wiederaufnahme von Richard Wagners „Parsifal“ in der legendären 1957er-Inszenierung nach Hans Schüler feiert unter der Leitung von Dirigent Shao-Chia Lü am Freitag, 15. April, 17 Uhr, im Opernhaus des Mannheimer Nationaltheaters seine – allerdings bereits ausverkaufte – Premiere. Infos zu weiteren Terminen (29. Mai, 17 Uhr festlicher Opernabend mit Klaus Florian Vogt und 5. Juni, 17 Uhr, letzte „Parsifal“-Aufführung in dieser Spielzeit) gibt es auf der Homepage des Nationaltheaters: nationaltheater-mannheim.de

Matthäus-Passion in der Mannheimer Melanchthonkirche

Mannheim. Die 1666 komponierte „Historia des Leidens und Sterbens unsers Herrn und Heilandes Jesu Christi nach dem Evangelisten Matthäus“, in bündigerer Form: die Matthäus-Passion von Heinrich Schütz, wird am Karfreitag, 15. April, um 15 Uhr in der Mannheimer Melanchthonkirche aufgeführt. Ausführende sind Tenor Christoph Wittmann, Bass Julius Steyer und das Ensemble Barock Young Vocals unter der Leitung von Kantorin Beate Rux-Voss. Pfarrerin Judith Natho zeichnet für die Liturgie verantwortlich. Der Eintritt ist frei, Spenden werden erbeten. Infos: www.musikanmelanchthon.de

Partners in Jazz spielen mit Wallace Roney Jr. und Eric Alexander im Ella & Louis

Mannheim. Tief in und mit der Musik verbunden: Wenn die Straight-ahead-Jazz-Formation Partners in Jazz am Donnerstag, 14. April, 20 Uhr, im Mannheimer Musikclub Ella & Louis auftritt, kann sie dazu Trompeter Wallace Roney Jr. begrüßen, der als gerade mal Mittzwanziger die Bühne schon mit Größen wie Chick Corea, Jimmy Heath, Lenny White, Buster Williams oder Ornette Coleman geteilt hat. Mit ihm meistern vier arrivierte Jazzer „den Spagat zwischen Traditionsbewusstsein und Avantgarde“, wie es im Programm heißt - Eric Alexander (Tenorsaxofon), Danny Grissett (Piano), Essiet Okon Essiet (Bass) und Joris Dudli (Schlagzeug). Der Eintritt kostet 26 Euro, an der Abendkasse 28 Euro. Infos und Karten: www.ellalouis.de

Video New York Jazz Partners feat. Wallace Roney Jr.:

Christuskirche zelebriert musikalische Osterfesttage

Mannheim. Hochmusikalisch werden in der Mannheimer Christuskirche die Osterfesttage begangen. So spielt am Gründonnerstag, 14. April, 18 Uhr, Kirchenmusikdirektor Johannes Michel Werke von Max Reger und dessen Heidelberger Freund Philipp Wolfrum. Am Karfreitag, 15. April, erklingen zunächst im Gottesdienst ab 10 Uhr unter anderem Chöre und Choräle aus der Johannes-Passion von Johann Sebastian Bach. Beim Karfreitag-Konzert um 17 Uhr singt Altistin Nicole Schumann dann Passionslieder von Bach, seinem Sohn Carl Philipp sowie von Rheinberger und Franck, zudem die Arie „Erbarme dich“ aus der Matthäus-Passion und das „Inflammatus“ aus dem Stabat Mater von Antonin Dvorak. Auf der Violine bringt Konzertmeister Vitay Nedin neben der Partie in der Bach-Arie auch dessen Sonate in h-Moll zu Gehör. Johannes Michel begleitet ihn, Marion Krall interpretiert das Präludium und die Fuge in h-Moll. Karten kosten zehn, ermäßigt fünf Euro. Beim Kantatengottesdienst mit Chor und Orchester steht am Ostersonntag, 18. April, ab 10 Uhr Carl Briegels „Dies ist der Tag, den der Herr gemacht“ im Mittelpunkt (Leitung: Johannes Michel). Und beim Gottesdienst am Ostermontag, 18. April, 10 Uhr, spielt Trompeter Falk Zimmermann zusammen mit Marion Krall festliche Musik von Telemann und Corelli. Infos und Kartenlink zum Karfreitag-Konzert: www.christuskirche.org

Von A capella bis zum Indie-Punk im Mannheimer Capitol

Mannheim. Volle Stimmkraft voraus: Mit seinem Programm „Friede, Freude, Götterfunken“ ist das A-cappella-Ensemble Unduzo am Donnerstag, 14. April, um 20 Uhr im Mannheimer Capitol zu Gast. Karten für das Konzert der fünfköpfigen Freiburger Formation kosten je nach Kategorie 24 oder 27,30 Euro.

Unduzo - Schweigen Silber Reden Gold - Promovideo 2018/19:

Eine Capitol-Eigenproduktion ist das Musicalkonzert zum Andrew-Lloyd-Webber- und Tim-Rice-Klassiker „Jesus Christ Superstar“, das am Samstag, 16. April, 20 Uhr, und am Sonntag, 17. April, 19 Uhr, auf die Bühne des Veranstaltungshauses zurückkehrt. Karten kosten zwischen 39 und 49 Euro, ermäßigt zwischen 32 und 42 Euro. Gleichfalls aus eigener Produktionsschmiede stammt „Das Mannheimer Dschungelbuch“, ein Familienmusical ab fünf Jahren, das am Montag, 18. April, 16 Uhr, in einer Neubearbeitung von Regisseur Georg Veit wieder im Capitol aufgeführt wird. Tickets gibt es zum Preis von 19,60 bis 24 Euro, ermäßigt von 14,10 bis 18,50 Euro.

Die Indie-Punk-Pop-Band Hi! Spencer tritt im Zuge ihrer „Memori“-Tour – benannt nach dem jüngsten Tonträger der 2012 in Osnabrück gegründeten Gruppe - am Dienstag, 19. April, um 20 Uhr auf die Capitol-Bühne. Das Vorprogramm bestreitet das Rock-Trio Das blühende Leben. Konzertkarten gibt es für 19,60 oder 24 Euro.

„Ein unvergesslicher Abend zum Träumen und Genießen“ steht schließlich am Mittwoch, 20. April, 20 Uhr, auf dem Spielplan, wenn Pianist Martin Herzberg auf seiner „Stars Tour 2022“ im Capitol vorbeischaut. Der Eintritt kostet zwischen 37 und 49 Euro. Die Tickethotline ist unter der Telefonnummer 0621/3367333 erreichbar. Online können die genannten die Ticketpreise variieren. Capitol-Spielplan: capitol-mannheim.de

Martin Herzberg „Save Me & I Save You“, Live:

Kabarett Dusche präsentiert 49. Bühnenprogramm in Mannheimer Klapsmühl' am Rathaus

Mannheim. Wer es bislang noch nicht gesehen hat, hier gibt es eine neue Gelegenheit: Von Donnerstag bis Samstag, 14. bis 16. April, präsentiert das Traditionsensemble Kabarett Dusche wieder sein 49. Programm „Alles bleibt anders!“ in der Mannheimer Klapsmühl' am Rathaus. Die Aufführungen finden jeweils um 20 Uhr statt, sonntags um 18 Uhr. Der Eintritt kostet am Donnerstag und Sonntag 20 Euro (ermäßigt 15 Euro), am Freitag 20 Euro (ermäßigt 17 Euro), am Samstag einheitlich 22 Euro. Tickets gibt es telefonisch unter der Rufnummer 0621/22488 oder per E-Mail an info@klapsmuehl.eu. Ein ausgewähltes Kartenkontingent ist auch online erhältlich, wobei hierbei die Eintrittspreise variieren. Infos zum Klapsmühl'-Programm: www.klapsmuehl.eu

Weinheimer Café Central bietet Techno und Gitarren-Härte

Weinheim. Hart, tanzbar und einladend finster geht es in den kommenden Tagen im Weinheimer Café Central zu. Erst einmal öffnen sich dort am Donnerstag, 14. April, 20 Uhr, die Toren zu einem Nu-Metal-Abend mit der italienischen Band Exilia, die im Vorprogramm von ihren deutsch Kollegen Circus of Fools unterstützt wird. An der Abendkasse werden hierfür 22 Euro fällig, Online-Tickets kosten im Vorverkauft 19,80 Euro. „Techno in Town“ heißt es dann am Samstag, 16. April, ab 22 Uhr. Die Tanzfläche beschallen dabei George Perry, The Minimal Project, Robin Grund, Ronnic und Höhentiefe. Elf Euro kostet der Eintritt an der Abendkasse wie auch beim „print@home“-Onlinekauf. Infernalisch geht es schließlich beim „Morbidfest“ am Dienstag, 19. April, ab 18.30 Uhr zu: I Am Morbid spielen dort ihr 30-Jahre-„Blessed Are The Sick“-Death-Metal-Set, außerdem treten die Formationen Belphegor, Hate, Blasphemos Creation und LECKS Inc. auf. An der Abendkasse kostet der Eintritt 38 Euro, Online sind Karten vorab für 33 Euro erhältlich. Online Karten sind hier verfügbar: cafecentral.de

Genfer Future-Jazz-Sextett tritt in Alter Feuerwache auf

Mannheim. Los ging es mit der Future-Jazz-Band L´Eclair im Jahre 2015, als Keyboarder Sebastien Bui und Gitarrist Stefan Lilov während ihres Studiums in London mehrere Demos im Hotelzimmer aufnahmen. Zurückgekehrt ins heimatlich-schweizerische Genf, holten sie Yavor Lilov (Schlagzeug), Alain Sandri (Perkussion, Keyboard), Quentin Pilet (Perkussion) und Elie Ghersinu (Bass) dazu, um jene Formation zu komplettieren, die nun am Mittwoch, 20. April, 20 Uhr, in der Alten Feuerwache Mannheim auftritt. Der Eintritt kostet im Vorverkauf zwölf Euro (plus Gebühren), an der Abendkasse 15 Euro. Online sind Ticket für 14,20 Euro (plus Gebühr) erhältlich.

Info und Kartenlink: altefeuerwache.com

Video L'Eclair:

Heidelberger Frühling zeigt sich weiter musikalisch extrem vielseitig

Heidelberg. Sang- und klangvoll dreht sich das Konzertrad weiter beim internationalen Musikfestival Heidelberger Frühling, das noch bis zum 24. April in der Schlossstadt ausgerichtet wird. Weiter geht es zugleich auch mit dem re:start-Programm, das zum 25. Festivaljubiläum bei freiem Eintritt insgesamt fast 70 Konzerte an über 50 Spielorten in allen Heidelberger Stadtteilen bietet sowie mit SPRINGboard, der neuen Konzertreihe im Dezernat 16, die jungen Kunstschaffenden, „die auch über ihre Musik hinaus etwas zu sagen haben“, eine Plattform bietet - auch für diese beiden Formate lohnt sich der Blick ins Festivalprogramm. Ebenso ist für die Allerjüngsten „Ganz schön was los beim König!“, wie der Titel eines Mitmachkonzerts für Kinder von fünf bis zehn Jahren lautet, das am Donnerstag, 14. April, 14 Uhr, im Gesellschaftshaus Pfaffengrund stattfindet. Mit dabei sind Maurice Steger (Blockflöte), das La Cetra Barockensemble und Ute Kabisch (Konzeption und Moderation). Der Eintritt kostet 15 Euro, für Kinder fünf Euro.

Der türkische Starpianist Fazıl Say spielt am selben Abend, 19.30 Uhr, in der Aula der Neuen Universität Stücke von Händel (Suite d-Moll HWV 437 für Cembalo), Beethoven (Klaviersonate Nr. 14 cis-Moll op. 27/2 „Mondschein-Sonate“), Schubert (Klaviersonate B-Dur Nr. 21) und seine eigene Klaviersonate „Yeni hayat“ („Neues Leben“). Hierfür waren zuletzt noch Restkarten erhältlich. Gleichfalls ab 19.30 Uhr führt das Trio Catch, alias Boglárka Pecze (Klarinette), Eva Boesch (Violoncello) und Sun-Young Nam (Klavier), in der Aula der Alten Universität Kompositionen von John Bull und Márton Illés, Louise Farrenc, Paul Juon und Johannes Brahms auf.

Pianist Adrian Oetiker, Violinist Christoph Streuli und Cellist David Riniker bilden das Feininger Trio, das am Dienstag, 19. April, 19.30 Uhr, in der Aula der Alten Universität zu erleben ist – und zwar mit Kompositionen von Rachmaninow (Trio élégiaque Nr. 1 g-Moll), Schostakowitsch (Klaviertrio Nr. 2 e-Moll op. 67) und Arensky (Klaviertrio Nr. 1 d-Moll op. 32). Schon ausverkauft ist dagegen das Konzert von Pianist (und Co-Künstlerischer Festivalleiter) Igor Levit, Dirigentin Elim Chan und dem Mahler Chamber Orchestra am Mittwoch, 20. April, in der Aula das neuen Universität. „Lieder für das Jetzt - Final Cut“ können die Besucherinnen und Besucher am selben Mittwochabend, 20 Uhr, im Kulturhaus Karlstorbahnhof erleben, präsentiert von Sophia Burgos (Gesang), Swantje Lichtenstein (Lyrik, Sound, Spoken Word), Jan Kuhlbrodt (Lyrik) und Simon Stockhausen (Sounddesign, Komposition, Musik). Dieser Liederabend findet innerhalb der (von Max Czollek und Daniel Gerzenberg kuratierten) Festivalreihe „Lieder für das Jetzt“ statt. Der Eintritt kostet zum Normalpreis 25 Euro. Soweit nicht anders vermerkt, sind Karten für die anderen vorgenannten Konzerte im regulären Tarif jeweils ab 19 Euro erhältlich, Ermäßigungen sind verfügbar. Infos zu allen Veranstaltungen und zum Ticketerwerb: heidelberger-fruehling.de

„Word Up!“-Poetry Slam in Alter Feuerwache Mannheim

Mannheim. Zum Dichterwettstreit treten Saskia Münch, Lenny Felling, Andivalent, Grohacke und Carro Goebel beim „Word Up!“-Poetry Slam am Donnerstag, 14. April, 20 Uhr, auf die Bühne der Alten Feuerwache in Mannheim. Moderiert wird dieser „Poetry Slam Deluxe“-Abend von Marvin Suckut, für die musikalische Begleitung sorgt die Mannheimer Künstlerin und Popakademikerin Ultramaryn. An der Abendkasse kostet der Eintritt 13 Euro. Online gibt es Karten für zwölf Euro (plus Gebühren). Ticket-Link: altefeuerwache.com

Henny Herz spielt „Hauskonzert“ im Mannheimer Theater in G7

Mannheim. Ein „Hauskonzert“ gibt die famose Wahlmannheimer Sängerin und Songschreiberin Henny Herz am Donnerstag, 14. April, um 20 Uhr im Mannheimer Theaterhaus G7. Ein Konzertbesuch lohnt sich da erfahrungsgemäß immer. Einen Eindruck vermittelt das Kultur-Gut-Festival dieser Redaktion, das Henny Herz eröffnet hat – demnach ist sie zu Beginn dieses Videos zu sehen. Karten gibt es im solidarischen Preissystem nach eigenem Ermessen für fünf, 9, 14 oder 20 Euro. Und zwar unter diesem Link.

Video Henny Herz und Laila Mahmoud, „Sugar“ und „Oxygen“:

Cosmic Love gehen im Wilhelm-Hack-Museum neue musikalische Wege

Ludwigshafen. Cosmic Love heißt das 2019 gegründete Ensemble, das es sich zum Ziel gesetzt hat, akustische Instrumente wo möglich durch elektronische zu ersetzen oder mittels verschiedenster Hilfsmittel zu verfremden, um somit ausgetretene Wege zu verlassen und neue Klang-Kosmen zu kreieren. Bei einer sogenannten „Residency“ in der Alten Feuerwache Mannheim entstand die Idee, mit dem aus dem Iran stammenden Zeichner und Illustrator Mehrdad Zaeri zusammenzuarbeiten. Die Summe diese kreativen Teile kann das Publikum nun am Donnerstag, 14. April, 20 Uhr, mit eigenen Augen und Ohren im Ludwigshafener Wilhelm-Hack-Museum begutachten, wo Zaeri zusammen mit Saxofonistin Alexandra Lehmler, Vibrafonist Claus Kiesselbach und Schlagwerker Erwin Ditzner auftritt. Letzter ist zugleich Gastgeber dieses Abends, der unter dem Dach der feinen „Ditzners Club“-Reihe stattfindet. Der Eintritt kostet 15 Euro, ermäßigt zehn Euro, der Ticketvorverkauf erfolgt im Wilhelm-Hack-Museum, Tel. 0621/5042934. Infos zur Veranstaltung: wilhelmhack.museum.de

Video Cosmic Love mit dem Fragment „Paar“:

Freunde des Nationaltheaters laden zu „Begegnung“ mit Mezzosopranistin Julia Faylenbogen

Mannheim. Zur nächsten „Begegnung“ - und zwar mit der Mezzosopranistin Julia Faylenbogen - laden die Freunde und Förderer des Mannheimer Nationaltheaters (NTM) am Dienstag, 19. April, um 20 Uhr ins Untere Theaterfoyer ein. In der laufenden Spielzeit stand die Künstlerin bereits als Brangäne in „Tristan und Isolde“ und als Mrs. Herring in „Albert Herring“ auf der Bühne. Auch an der Benefizveranstaltung „Das NTM für den Frieden“ wirkte Faylenbogen mit, die derzeit als Suzuki in „Madama Butterfly“ und als Larina in „Eugen Onegin“ zu erleben ist. Opernintendant Albrecht Puhlmann moderiert den Abend, die Klavierbegleitung für die musikalischen Beiträge übernimmt Studienleiter Gábor Bartinai. Eine Anmeldung über die Theaterkasse ist erforderlich (Tel. 0621/1680150, E-Mail: nationaltheater.kasse@mannheim.de). Der Eintritt ist frei, um eine Spende wird gebeten. Infos zur Reihe „Begegnung“: nationaltheater-mannheim.de

Schatzkistl sucht Ersatztermin für Heike Theresa Terjung

Mannheim. Für den für Donnerstagabend, 14. April, anberaumten Auftritt von Sängerin Heike Theresa Terjung mit ihrem Chansonprogramm „Non, je ne regrette rien“ ist ein Ersatztermin in Planung, wie das Mannheimer Musik-Kabarett Schatzkistl auf seiner Homepage informiert.