Mit Sting kehren die Weltstars nach Mannheim zurück

Metropolregion. Sting und Sohn Joe Sumner könnten vor voller SAP Arena spielen

Mannheim. Was schätzen Sie, wann war der letzte Pop-Weltstar in der Mannheimer SAP Arena zu hören? Gefühlt war es in einem anderen Leben. Weit vor der Pandemie. Im November 2019 spielten dort Michael Bublé und A-ha. Wenn man die Latte höher legt, muss man in den Sommer 2019 zurückgehen, als Mark Knopfler, Neil Young, Eric Clapton oder Lenny Kravitz große Konzerte in Mannheim gaben. Nach dem ausverkauften Auftritt der Kölner AnnenMayKantereit am 27. Februar 2020 war erst einmal Funkstille in der Arena. Seitdem gab es ein Interregnum von Schlagerkönig Roland Kaiser am 14. Oktober 2021. Jetzt kommt Sting. Endlich wieder erste Liga in der SAP Arena, nicht nur mit Adlern oder Löwen. Das Konzert des gerade 70 gewordenen Ex-Sängers und -Bassisten des legendären Trios The Police am Samstag, 26. März, 20 Uhr, wird mit voller Kapazität stattfinden, theoretisch also mit mehr als 10 000 Plätzen. Der Veranstalter Live Nation bejubelt den Start der Sting-Tournee in Mannheim in einer Mitteilung: Sie sei „eine der ersten Veranstaltungsserien in Deutschland, die wieder in den verkauften Kapazitäten stattfindet“, so die von Marek Lieberberg geführte Agentur, „und ein weithin sichtbares Signal für den Neustart der Live-Branche, die zwei Jahre lang nahezu stillgelegt war“.

Das kann man so sehen. Über die Zahl der verkauften Karten für Mannheim hat Live Nation trotz Anfrage vorab keine Angaben gemacht. Wenn man sich in den Vorverkaufsportalen umsieht, entsteht der Eindruck, dass deutlich mehr Tickets abgesetzt sind als bei Stings jüngstem Gastspiel in der SAP Arena. Am 22. September 2017 erlebten 6500 Zuschauerinnen und Zuschauer den Hauptdarsteller Gordon Sumner in großartiger Verfassung im Zusammenspiel mit seinem Sohn Joe Sumner, der ab 20 Uhr auch jetzt wieder das Vorprogramm bestreitet. Sting startet um 20.30 Uhr. Die Tour heißt nach dem neu eingespielten Best-Of-Album „My Songs“ (2019). Im Vorverkauf kosten die Karten bei eventim.de 70 bis 179,25 Euro (plus Gebühren). Für Kurzentschlossene öffnet die Abendkasse ab 18 Uhr. Hier finden Sie ein Interview mit Sting zu seinem aktuellen Studioalbum "The Bridge" (2021).

Wegen der zusätzlichen Kontrollen empfiehlt es sich, frühzeitig anzureisen und die pandemiebedingt nötigen Nachweise und jeweils ein amtliches Ausweisdokument griffbereit zu halten. Auch bei Sting gilt die 3G-Regel, das heißt: Zutritt nur für doppelt Geimpfte, nachweislich Genesene und Getestete. Anerkannt werden maximal 24 Stunden alte Antigen-Schnelltests von offiziellen Stationen oder 48 Stunden alte PCR-Tests. Die SAP Arena weist daraufhin, dass sich kein Testzentrum vor Ort befindet. Der 3G-Check erfolgt über mobile Kontrollteams auf dem gesamten Außengelände der Halle. Das Arena-Team rät: „Halten Sie bitte Ausschau nach unseren Kontrollteams und gehen Sie aktiv auf die Kolleginnen und Kollegen zu, um sich – bei erfolgreichem Check – ein Kontrollbändchen um das Handgelenk legen zu lassen.“ Alternativ können Impfnachweise an den 3G-Automaten auf dem Arena-Gelände genutzt werden. Kontaktdaten werden nicht mehr erfasst. Erwachsene müssen durchgängig eine FFP2-Atemschutzmaske tragen. Bei Kindern und Jugendlichen bis 18 Jahren reicht eine medizinische Maske aus. Ausnahme: beim Verzehr von Speisen und Getränken. Das Abstandsgebot ist seit 19. März aufgehoben, so dass man durchaus wieder Schulter an Schulter mit Fremden sitzen wird. Das komplette Hygienekonzept der Arena: saparena.de

Heidelberger Frühling startet

Heidelberg. Das Eröffnungswochenende bringe verdichtet das auf die Konzertbühne, wofür der Heidelberger Frühling stehe: „Leidenschaftliche Künstler*innen, Wegbegleiter*innen und junge Nachwuchsbegabungen, die mit Kammermusik-Programmen und Orchester und Vokalwerken die Distanz zwischen Bühne und Publikum aufheben“, heißt es in der Programmvorschau zur neuesten Ausgabe des Internationalen Musikfestivals, das unter dem Motto: „FESTspiel“ zugleich seinen 25. Geburtstag feiert. Gleich vier Veranstaltungen eröffnen den Konzertreigen am Samstag, 26. März, in der Aula der Neuen Universität: Den Auftakt bestreiten dort Daniel Müller-Schott (Violoncello) und Martin Stadtfeld (Piano), die sich mit der norwegischen Geigerin Eldbjørg Hemsing um 11 Uhr zum Klaviertrio formieren, um Werke von Beethoven, Grieg und Tschaikowsky zu präsentieren. Tickets kosten zum Normaltarif zwischen 19 und 69 Euro, Ermäßigungen sind verfügbar. Nach einem Sektempfang (13 Uhr) fällt um 14 Uhr in der Aula der Startschuss für das Programm re:start mit musikalischen Überraschungsbeiträgen einiger der 25 beteiligten Künstler, Künstlerinnen und Ensembles. re:start hält beim Festival eine Vielzahl von Musikangeboten im gesamten Stadtgebiet bereit. Der Eintritt zur Startveranstaltung ist frei, aufgrund von Platzkapazitäten wird um die Buchung eines kostenlosen Tickets gebeten. Danach, um 16 Uhr, spielen Vilde Frang (Violine) und Herbert Schuch (Klavier) Kompositionen von Brahms, Schubert und Bartók. Zuletzt waren noch Restkarten erhältlich, sie kosten zwischen 19 bis 69 Euro. Um 19.30 Uhr will das junge Ensemble LGT Young Soloists unter Leitung von Violinist Alexander Gilman die Zuhörerinnen und Zuhörer in Hochspannung versetzen – etwa mit Giovanni Sollimas Cello-Stück „Violoncelles, vibrez!“ (Eintritt: 19 bis 52 Euro zum Normaltarif). Ab 19.30 Uhr nicht danach nicht nur Pergolesis „Stabat Mater“, sondern auch Leonardo Leos „Salve Regina“ sowie G.F. Händels und G. B. Ferrandinis Il Pianto di Maria“ in der Jesuitenkirche. Das Konzert unter Leitung von Christophe Rousset mit Marie Lys (Sopran), Teresa Iervolino (Mezzosopran) und dem Les Talens Lyriques Barockorchester ist ausverkauft. Hinter dem Titel „Das Ritterturnier“ versteckt sich ein Mitmachkonzert für Kinder von fünf bis zehn Jahren, das am Sonntag, 27. März, um 14 Uhr Bürgerhaus HeidelBERG im Stadtteil Emmertsgrund beginnt. Tickets kosten 15 Euro, für Kinder fünf Euro. Violinistin und Dirigentin Alina Pogostkina bringt zusammen mit Miriam Pastor Burgos (Oboe) und dem Ensemble Camerata RCO - dem Kammerensemble des Royal Concertgebouw Orchestra Amsterdam - um 16 Uhr in der Aula der Neuen Universität unter anderem Mozarts Violinkonzert Nr. 2 D-Dur KV 211 zu Gehör. Tickets kosten zum Normalpreis zwischen 19 und 79 Euro. Ab 19.30 Uhr beschließt dann The Yiddish Cabaret in der Aula das Eröffnungswochenende - Hila Baggio (Sopran) und das Jerusalem Quartet lassen dabei Stücke von Erwin Schulhoff, Leonid Desyatnikov und Erich Wolfgang Korngold erklingen. Karten kosten zwischen 19 und 52 Euro.

Infos zum Eröffnungswochenende: heidelberger-fruehling.de

Pressekonferenz zum Festivalauftakt Heidelberger Frühling 2022:

James Blunt singt in der Mannheimer SAP Arena

Mannheim. Ursprünglich war James Blunts „Once Upon A Mind“-Tour für das Frühjahr 2020 geplant gewesen, musste jedoch – wie so Vieles in der Pandemiezeit - mehrfach verschoben werden. Jetzt ist es endlich soweit: Der britische Erfolgsmusiker und Sänger, der im Laufe seiner Karriere über 24 Millionen Alben verkauft hat, wird am Montag, 28. März, in der Mannheimer SAP Arena auftreten. 15 Jahre nach seinem legendären Debüt „Back To Bedlam“ (das die Hits „You’re Beautiful“, „High“ und „Wisemen“ hervorgebracht hatte) markiert der 2019 erschienene, aktuelle Langspieler „Once Upon a Mind“ Blunts sechstes Werk. Hier unser Interview zur Show. Das Konzert startet um 20 Uhr, das Vorprogramm bestreitet die Sängerin und Songschreiberin Emily Roberts. Tickets gab es zuletzt online noch in der Preisspanne zwischen 49,90 bis 63,70 Euro (plus Gebühr) bei eventim.de.

Kontrovers diskutierte Kabarettistin Lisa Eckhart im Capitol

Mannheim. Wegen einer in der Tat schlecht gealterten Pointe aus einem vier Jahre alten TV-Kurzauftritt gilt die österreichische Kabarettistin Lisa Eckhart seit 2020 in Teilen der Öffentlichkeit als glühende Antisemitin. Was nicht nur die 29-Jährige selbst für Blödsinn hält. Wer sich selbst ein Bild machen möchte, hat dazu am Montag, 28. März, 20 Uhr, im Capitol Gelegenheit. Überraschenderweise, denn der Auftritt galt lange als ausverkauft. Aber wie Veranstalter Andreas Roth mitteilt, sind wieder einige Karten erhältlich: Die Abendkasse öffnet um 19 Uhr. Die Restkarten kosten dort 35 Euro.

Kontrovers diskutierte Kabarettistin: Lisa Eckhart. © Franziska Schroedinger

Konstantin Wecker reist im Mannheimer Musensaal nach Utopia

Mannheim. Erst waren es die Corona-Regeln, zuletzt gab es eine Erkrankung von Pianist Jo Barnikel, die Konstantin Weckers Auftritte im Rosengarten und beim Seebühnenzauber verhindert haben. Nun ist sein Programm „Utopia. Eine Konzertreise“ am Freitag, 25. März, 20 Uhr, endlich im Musensaal zu erleben. Es setzt auf kluge Gedanken über eine herrschaftsfreie Welt und passt damit in die kriegs- und krisengeschüttelte Zeit. Das gleichnamige Album landete im Juni 2021 auf Platz 14 der Charts. Hier finden Sie dazu ein Interview. Im Rosengarten wird außerdem noch die Violoncellistin Fany Kammerlander Wecker begleiten. Bei reservix.de kosten die Karten 47,55 bis 84,35 Euro plus Gebühren. Einlass ist ab 19 Uhr, es soll auch eine Abendkasse geben.

Wecker und Barnikel mit dem Titelsong "Utopia" bei "Ina's Nacht"

Folk-Band Mighty Oaks spielt in Heidelberger Halle 02 / Lotte-Konzert auf November verschoben

Heidelberg. Auch wenn die Tour unter dem Titel „Mexico Live 2022“ firmiert, so kann man die Berliner Folk-Band Mighty Oaks am Wochenende doch ohne größere Anreise erleben - jedenfalls wenn man in oder um die Rhein-Neckar-Region wohnt. Denn Ian Hooper, Claudio Donzelli und Craig Saunders sind am Samstag, 26. März, 20 Uhr, in der Heidelberger Halle 02 zu Gast, wo sie „Mexico“ in Gestalt ihres gleichnamigen, jüngsten Albums musikalisch bereisen. Hier dazu ein Interview mit Frontmann Hooper. Den Support bestreitet Singer-Songwriter Christof van der Ven. Tickets gibt es online für 37,85 (plus Gebühr). Das zwischenzeitlich auf Dienstag, 29. März, anberaumte Konzert der Sängerin und Songschreiberin Lotte in der Halle 02 ist auf den 30. November verlegt worden. Info und Tickets: halle02.de

Schatzkistl bringt Glamour, Kabarett und Flamenco auf die Bühne - und Matthias Egersdörfer

Mannheim. Zur „Burlesque Nacht“ lädt Gastgeberin Fanny di Favola am Donnerstag, 24. März, 20 Uhr, ins Mannheimer Schatzkistl ein. „Burlesque ist eine Feier der Sinnlichkeit: „Glamourös, opulent, augenzwinkernd und manchmal auch etwas gesellschaftskritisch“, notiert das Musik-Kabarett hierzu in seinem Programm. Mit dabei sind die Stuttgarter Newcomerin Miss Maeve, das „singende Chamäleon“ Elsie Marley“ und Herr Jäger als Conferencier des Abends. Karten kosten online 30 Euro (plus Gebühr). „Carmen - oder die Traurigkeit der letzten Jahre“ titelt das Programm, das Kabarettist Matthias Egersdörfer am Freitag, 25. März, 20 Uhr, im Schatzkistl präsentiert. Tickets gibt es im Internet für 24,70 Euro (plus Gebühr). Irmgard Knef, „Deutschlands dienstälteste Kabarett-Chansonniere“, feiert mit ihrem 95. Geburtstag auch ihr neues abendfüllendes Show-Programm – und zwar am Samstag, 26. März, um 20 Uhr. Hinter dieser Bühnenfigur verbirgt sich der Sänger, Schauspieler und Kabarettist Ulrich Michael Heissig. Für 23,60 Euro (plus Gebühr) gibt es die Online-Tickets zur Show. Tanz und Leidenschaft vereinen sich bei „Flamenco de mi Alma“ am Sonntag, 27. März, um 17 Uhr auf der Schatzkistl-Bühne. Die vier Tänzerinnen von El Cuadro Flamenco werden hierbei von Rubio Montero (Gesang), John Opheim (Gitarre) und Juanin de Ildefonso Garcia (Querflöte) begleitet. Die Künstlerische Leitung liegt bei Silke Beck. Karten kosten im Internet 22,50 Euro (plus Gebühr). Der Schatzkistl-Spielplan mit Ticket-Infos: schatzkistl.de

Musikalische Akademie spielt mit Krieg konfrontierte Kompositionen

Mannheim. In ihrer aktuellen Ausstellung „Mindbombs“ zeigt die Mannheimer Kunsthalle „Visuelle Kulturen politischer Gewalt“. Dort zum dritten Mal zu Gast, widmet sich die Musikalische Akademie des Nationaltheater-Orchesters Mannheim in der neuen Ausgabe ihrer „Live im Atrium“-Kammerkonzertreihe am Sonntag, 27. März, 19 Uhr, „Komponisten, die in ganz verschiedener Weise mit den Schrecken von Krieg und Verfolgung konfrontiert waren: Rudi Stephan, gefallen im Ersten Weltkrieg, Samuel Scheidt, der zur Zeit des Dreißigjährigen Krieges lebte, und Dmitri Schostakowitsch, der unter der sozialistischen Regierung der Sowjetunion Repressalien erfuhr.“ Der Eintrittspreis beträgt inklusive Ausstellungsbesuch 25 Euro, ermäßigt 20 Euro. Karten gibt es unter der Rufnummer 0621/26044 oder per E-Mail an service@musikalische-akademie.de. Infos: musikalische-akademie.de

Komikerin Tahnee redet Klartext im Mannheimer Capitol

Mannheim. Ihr zweites Bühnenprogramm „Vulvarine“ präsentiert die Stand-up-Komikerin Tahnee am Dienstag, 29. März, um 20 Uhr im Mannheimer Capitol. Und auch dieses Mal „redet die Frau mit den feuerroten Haaren so unerbittlich Klartext, dass sie jedes Blatt vor ihrem Mund zerfetzt“. Denn merke: „Ihre Stimmbänder sind ihre Klingen und damit rasiert sie gekonnt das weite Feld der Comedy.“ Tickets für diesen scharfzüngigen Show-Abend gibt es für 25,20 oder 29,60 Euro unter der Tickethotline 0621/3367333. Online gab es zuletzt noch Tickets für 32,10 Euro (plus Gebühr).

Comedy-Senkrechtstarterin: Tahnee spielt in Mannheim. © Guido_Schroeder

Nationaltheater-Reihe springt „Ins kalte Wasser“

Mannheim. Im Rahmen der Reihe „Ins kalte Wasser“ können Assistentinnen und Assistenten der Schauspielsparte am Mannheimer Nationaltheater (NTM) nach Herzenslust experimentieren und eigene Projekte verfolgen. Am Dienstag, 29. März, 20 Uhr, ist es wieder so weit - Gesine Allmann, Nazli Saremi und Marco Pinheiro präsentieren dann im Studio Werkhaus „die Erkenntnisse einer groß angelegten Untersuchung über die ganz großen Männer – wer sie sind, wie sie es geschafft haben und warum sie es auch wirklich verdienen.“ Wer an den hierbei gewonnenen Erkenntnissen teilhaben und „Mansplaining, wie es sein sollte!“ erleben will: Der Eintritt kostet zwölf, ermäßigt sieben Euro. Das NTM-Kartentelefon ist unter der Nummer 0621/1680150 zu erreichen. Mehr unter nationaltheater-mannheim.de

Autorin Shida Bazyar liest im Livestream aus „Drei Kameradinnen“

Mannheim. Auszüge aus ihrem neuen Roman „Drei Kameradinnen“ trägt Autorin Shida Bazyar am Sonntag, 27. März, 17 Uhr, im Rahmen der Lesereihe europa_morgen_land vor. Die Lesung wird als Livestream aus dem „Hausboot“ im Ludwigshafener Kulturzentrum dasHaus übertragen. In ihrem für den Deutschen Buchpreis 2021 nominierten Werk erzählt die 1988 geborene Schriftstellerin „voller Wucht und Furor von den Spannungen und Ungeheuerlichkeiten der Gegenwart – und von drei jungen Frauen, die zusammenstehen, egal was kommt“, wie der Verlag Kiepenheuer & Witsch beschreibt. Moderiert wird die Veranstaltung von Literaturwissenschaftlerin Anna-Katharina Gisbertz. Die Anmeldungen zu dem kostenfreien Livestream erfolgt per E-Mail an info@kulturrheinneckar.de. Info:kulturrheinneckar.de

Weltläufige Jazz-Exkursionen im Musikclub Ella & Louis

Mannheim. „Modern Vocal Jazz made in Berlin“ präsentiert die Sängerin Céline Rudolph am Donnerstag, 24. März, um 20 Uhr im Mannheimer Musikclub Ella & Louis. Die Weltenbummlerin bewegt sich zwischen Berlin, São Paulo, Paris und New York, zwischen experimentellem Jazz und brasilianisch oder afrikanisch geprägter Musik, zwischen Chanson und Singer-Songwriter-Sounds. Begleitet wird sie von Regis Molina (Saxofon und Flöte), Povel Widestrand (Tasten) und Sebastian Merk (Schlagwerk). Tickets kosten im Vorverkauft 22 Euro, an der Abendkasse 24 Euro.

Video Céline Rudolphs Soniqs live im Stadtgarten mit „Seven Butterflies“:

Spielfreude, Virtuosität und „sehr viel Swing!!!“ vereint die Band um Altsaxofonist Patrick Bianco, die zusammen mit dem US-amerikanischen Trompeter Jim Rotondi am Freitag, 25. März, 20 Uhr, im Ella & Louis zu Gast ist. Am Piano ist Dado Moroni zu hören, am Bass Stephan Kurmann und am Schlagzeug Bernd Reiter. Der Eintritt kostet 24, an der Abendkasse 26 Euro. Sehr spannend dürfte auch der Abend mit dem Trio Flo & Fauna werden, das am Montag, 28. März, 20 Uhr, auf die Club-Bühne tritt. Bassist und Komponist Florian Hartz, Valentin Seidl an den Tasten und Jakob Dinnebier am Schlagzeug werden von Saxofonist Jakob Manz begleitet. Flo & Fauna präsentieren dabei erstmals ihr neues, überaus gelungenes Album „Try Harder“. Karten-Kostenpunkt: 20 Euro im Vorverkauf, 22 Euro an der Abendkasse. Tickets und Programm: ellalouis.de

Video Flo & Fauna, „Miss Milk“ (live in Regensburg):

Annika Brockschmidt referiert im DAI über „Amerikas Gotteskrieger“

Heidelberg. Über „Amerikas Gotteskrieger - Wie die Religiöse Rechte die Demokratie gefährdet“ spricht die Autorin und freie Journalistin Annika Brockschmidt in einem Vortrag im Deutsch-Amerikanischen Institut in Heidelberg am Donnerstag, 24. März, 20 Uhr. Brockschmidt, die Geschichte, Germanistik und War and Conflict Studies studiert, unter anderem für das ZDF-Hauptstadtstudio gearbeitet hat und den „HistoPod“-Podcast für die Bundeszentrale für politische Bildung produziert, geht in ihrem zugrundeliegenden Buch „Amerikas Gotteskrieger“ der Geschichte der Religiösen Rechten in den USA von den 1960er Jahren bis heute nach. Der Eintritt kostet 9,90 Euro, ermäßigt 5,90 Euro (plus Gebühr). An der Abendkasse wird ein Aufpreis berechnet. Die Veranstaltung findet parallel auch im „dai HOME Livestream“ statt. Infos: dai-heidelberg.de

Kabarettist Martin Frank tritt in Mannheimer Klapsmühl' auf

Mannheim. „Einer für alle – Alle für keinen“: Mir diesem programmatischen Gesellschaftsbild setzt sich Kabarettist Martin Frank am Donnerstag, 24. März, 20 Uhr, bei seinem Auftritt in der Mannheimer Klapsmühl' am Rathaus auseinander. In seinem aktuellen Bühnenprogramm sinniert der sangeskundige Humorist und Schauspieler „gewohnt frech, hintersinnig und gespickt mit noch mehr Arien über unser teils doch recht absurdes Leben auf dieser Erde.“ Karten hierfür gibt es nur bei eventim.de (28,05 Euro plus Gebühr) und reservix.de (25,40 Euro plus Gebühr). Infos und Ticket-Link: martinfrankkabarett.de

Lyriker Fabian Leonhard spricht im Karlstorbahnhof mit Querfeldein-Verein

Heidelberg. Fabian Leonhards Texte sind auf Instagram (@fabian.leonhard), an Berliner Hauswänden und neuerdings auch in seinem Gedichtband „Glücksjäger“ zu lesen. Im Heidelberger Karlstorbahnhof trifft der Autor am Mittwoch, 30. März, 20 Uhr, in gemütlicher Wohnzimmeratmosphäre auf den Verein Querfeldein - eine studentische Initiative, die Gesprächsveranstaltungen organisiert und moderiert. Hier soll darüber geredet werden, wie Leonhard dazu gekommen ist, Lyrik zu schreiben und Hauswände zu bekleben und selber kleine Filme zu drehen. Und wie er schließlich auch Verleger des Trabanten Verlag geworden ist. Der Eintritt zu der Gesprächslesung ist frei, es gilt: „Zahl, was du kannst“. Infos zur Veranstaltung: karlstorbahnhof.de

Hausautor Pat To Yan inszeniert „Sound Everywhere In The Universe“ am Nationaltheater

Mannheim. Mit seinem Stück „Sound Everywhere In The Universe“, das am Freitag, 25. März, 20 Uhr, im Studio Werkhaus des Mannheimer Nationaltheaters Premiere feiert, beendet Hausautor Pat To Yan seinen dreiteiligen „Posthuman Journey“-Zyklus. Im Zentrum der abschließenden Geschichte, die Yan auch selbst inszeniert, steht T, der sich im letzten Moment in Sicherheit bringt, bevor sein Planet OO in ein Schwarzes Loch stürzt. Aries, seine große Liebe, konnte sich jedoch nicht retten, und so begibt sich T auf eine lange, gefährliche Reise um das Schwarze Loch herum, um sie dort möglicherweise wiederzufinden. Karten kosten 18, ermäßigt zehn Euro. Die nächsten Vorstellungen der Uraufführung finden am 31. März und am 2. April statt. Das Kartentelefon des Nationaltheaters ist unter der Nummer 0621/1680150 zu erreichen. Infos zu Stück und Vorstellungen: nationaltheater-mannheim.de

Heidelberger Theater zeigt Tanzabend zu Vivaldis „Die vier Jahreszeiten“

Heidelberg. „4 x 4“ - unter diesem Titel vereinen sich vier Städte, vier Tanzkompanien und vier Choreografen. Namentlich sind es das Dance Theatre Heidelberg, TANZ Bielefeld, das Saarländische Staatsballett und das Ballett des Theaters Trier respektive deren künstlerische Ensembleleiter Iván Pérez (Heidelberg), Simone Sandroni (Bielefeld), Roberto Scafati (Trier) und Stijn Celis (Saarbrücken). Entlang Antonio Vivaldis Programmmusik „Die vier Jahreszeiten“ und Bearbeitungen zeitgenössischer Komponisten choreografieren die Vier je eine Jahreszeit mit dem Ensemble einer anderen Stadt. Im Marguerre-Saal des Theaters Heidelberg ist „4 x 4“ am Donnerstag und Freitag, 24. und 25. März, jeweils um 19.30 Uhr zu erleben. Tickets kosten zwischen 18,50 und 41 Euro, ermäßigt zwischen 9,25 und 20,50 Euro. Für die Freitagsvorstellung gab es zuletzt nur noch Restkarten. Die Theaterkasse ist unter der Rufnummer 06221/5820000 erreichbar. Infos zum Stück: https://www.theaterheidelberg.de/produktion/4-x-4/

Video "4x4", Theater und Orchester Heidelberg:

Komödien-Premiere am Mannheimer Oststadt Theater verlegt

Mannheim. „Altwerden ist nichts für Feiglinge!“ heißt die Komödie aus der Feder von Éric Buffon, die als neue Produktion in der Regie von Petra Förster am Mannheimer Oststadt Theater aufgeführt wird. Allerdings entfällt die für Freitag, 25. März, anberaumte Premiere ebenso wie die folgende Vorstellungen am 26. April. Als Premierentermin steht nun der Freitag, 1. April, 20 Uhr, auf dem Spielplan. Karten zu je 30 Euro können auf der Theater-Homepage bestellt werden. Infos und Karten: oststadt-theater.de