Mannheim singt und lacht mit Oliver Pocher, Planet Ears, Freddy Wonder, dem KKO oder dem 6. Musik Film Festival

Metropolregion. Ein extrem vielseitiges Kulturprogramm bietet die Quadratestadt rund um das Bundestagswahlwochenende - von Freddy Wonder sinfonisch über zahlreiche Premieren bis zu ambitionierter Popmusik und Haudrauf-Comedy.



Freddy Wonder Combo mit Orchester, Gustke und Appleton

Mannheim. Seit 35 Jahren ist die Heidelberger Freddy Wonder Combo mit Friedrich Weber (Gitarre/Gesang), Gigu Neutsch (Bass/Gesang), Johannes Krayer (Gitarre), Michael Steiner (Saxophon) und (Bild)Söhne-Mannheims-Schlagzeuger Ralf Gustke eine Live-Institution in der Region. 2004 kamen sie auch zu klassischen Weihen, dank der Zusammenarbeit mit dem Philharmonisches Orchester der Stadt Heidelberg unter Volker Christ. Diese lebt am Samstag, 25. September, 20 Uhr, im Mannheimer Capitol wieder auf – unterstützt von DePhazz-Frontfrau Pat Appleton Sängerin bei DePhazz, Markus Zimmermann (Keyboards/Gesang) und Sänger Kai Häfner. Karten ab 43,60 Euro plus Gebühren unter capitol-mannheim.de.



Musikfilmfestival startet im Cinema Quadrat







Mannheim. Sechsmal Film zum Hören, sechsmal Musik zum Sehen bietet das sechste Mannheim Musik Film Festival, das vom 23. bis 29. September im Cinema Quadrat (K 1) stattfindet. In der Festivalwoche laufen die besten Musikfilme des Jahres – und die Wiederaufführung eines Klassikers: „Jazz an einem Sommerabend“ präsentiert das Newport Jazz Festival von 1958 – vor der Aufführung im Cinema Quadrat spielt am Samstag, 25. September, das Antoine Spranger-Trio. Zur Eröffnung des Festivals ist in „Aznavour by Charles“ der Chansonnier aus seiner eigenen Perspektive zu sehen. Anschließend läuft um 21.30 Uhr "Shane – Auf ein paar Drinks mit dem Pogues-Frontmann" (im Oroginal: "Crock of Gold – A Few Rounds with Shane MacGowan"). Der Rebell, Punk, Poet, irischer Nationalist, exorbitanter Selbstzerstörer und Frontmann von The Pogues, Shane MacGowan, wurde vom einschlägig renommierten Musikfilmemacher Julien Temple ("The Great Rock 'n' Swindle" (1980)) kongenial in Szene gesetzt. Komplettes Programm: www.cinema-quadrat.de.







KKO spielt Kontrabasskonzert im Schloss

Mannheim. Eine Attraktion bietet sich den Besuchern des 1. Schlosskonzerts des Kurpfälzischen Kammerorchesters (KKO) am Wochenende. Am Samstag, 25. September, um 19 Uhr und am Sonntag, 26. September, um 18 Uhr wird KKO-Bassist Alexis Scharff das unter Kontrabassisten sehr berühmte Konzert D-Dur von Johan Baptisch Vanhal spielen. Weitere Werke sind unter dem Titel „Stamitz au Concert spirituel...“ Carl Philipp Stamitz’ Symphonien concertantes Nr. 10 C-Dur und Nr. 12 B-Dur sowie Emil Nikolaus von Reznicek’ Streicherserenade G-Dur. Solisten der Konzerte im Rittersaal des Mannheimer Schlosses sind auch Hans-Peter Hofmann und Robert Korn (Violine) und Christoph Eberle (Cello). Die Leitung hat Chefdirigent Paul Meyer (Info: 0621/14554).

Theater Oliv feiert Jubiläum

Mannheim. 20 Jahre ist es her, dass das Mannheimer Theater Oliv auf dem Lindenhof die Nebenräume einer Pizzeria bezog. Ganz am Anfang stand die Kafka-Überarbeitung „Die Bürokraten“. An den Schrecken der Bürokratie hat sich seither wenig geändert, im Oliv schon. Auf dem Alten Meßplatz, nahe ihrer „neuen“ Wirkungsstätte wird nun am 23. und 24. September, jeweils 19.30 Uhr, mit der Premiere gefeiert. Im Reich der Großkonzerne heißt es zur Jubelfeier nun: „Bürokraten 2021. Hier muss ein Missverständnis vorliegen!“. Mehr unter theateroliv.de.



Ein Abend über jüdisches Leben bei Enjoy Jazz

Mannheim. Jüdisches Leben in Deutschland ist ein Schwerpunktthema des diesjährigen Enjoy-Jazz-Festivals. Die Auftaktveranstaltung dieser Themenreihe findet am Samstag, 25. September, 20 Uhr, im Nationaltheater Mannheim statt. Volker Doberstein hat den Abend konzipiert, bei dem es um „Das Fremde“, um Ausgrenzung und Identitätsfindung geht. Das Schauspielerehepaar Katalin Zsigmondy und August Zirner liest Texte von Hilde Domin. Ein inklusives Kunder- und Jugendtheater beleuchtet Aspekte jüdischen Lebens aus der Sicht junger Menschen. Außerdem gibt es einen Auftritt des 14-jährigen „Jugend musiziert“-Gewinners Paul Rinneberg, der das jüdische Lied „Donna Donna“ in einer Version für Solo-Trompete spielt. Karten (10 bis 28,50 Euro) unter Tel.: 0621/1680150. Mehr unter

enjoyjazz.de.



Planet Ears mit Joss Turnbull, kolumbianischen, ghanaischen und ukrainischen Klängen





Mannheim. Percussionist Joss Turnbull, bekannt durch die Mannheimer Ethno-Jazzband LebiDerya, tritt beim Planet-Ears-Festival in Mannheim mit dem norwegischen Avantgarde-Gitarristen Stian Westerhus auf. Das Konzert der beiden, bei dem viel mit Elektronik experimentiert wird, geht am Donnerstag, 23. September, 20 Uhr, in der Alten Feuerwache (AFW) über die Bühne. Eintritt: 10 Euro an der Abendkasse. Der Heidelberger Jazzpianist Carlos Trujillo hat sich auf die Cumbia-Musik seiner kolumbianischen Heimat besonnen. Seine Adaption dieser rhythmisch vitalen Salsa-Spielart präsentiert er im Rahmen des Planet-Ears-Festivals am Freitag, 24. September, 20 Uhr, mit einem Quartett auf der Kultutragflächenbühne im Schlosspark. Der Eintritt ist frei. Fokn Bois heißt ein Duo aus Ghana, das am Samstag, 25. September, 20 Uhr, bei Planet Ears in Mannheim zu Gast ist. Die zwei Musiker stellen auf der Open-Air-Bühne vor der Feuerwache ihren afrikanischen Mix aus Hip-Hop, Afro-Techno und Dub vor. Der Eintritt auch hier frei. Beschwörend und betörend klingt die Musik der ukrainischen Gruppe Dakhabrakha. Stellenweise erinnert sie an die berühmten ätherischen „Bulgarischen Stimmen“, dann wieder an ausgelassene osteuropäische tanzkapellen. Beim Planet-Ears-Festival tritt das Quartett am Sonntag, 26. September, 20 Uhr, in der AFW auf. Eintritt: 15 Euro (Abendkasse). Komplettprogramm Planet Ears: altefeuerwache.com.





Premiere im Oststadttheater

Mannheim. Am 24. Septemberstartet das OTM mit der Premiere „Die Tanzstunde“ von Mark St. Germain, unter der Regie von Tanja Götemann in die neue Spielzeit. Ein Professor muss für eine wichtige Preisverleihung dringend tanzen lernen. Eigentlich ein Grund zur Freude, wenn es da nicht ein Problem gäbe: Oliver ist Autist und verabscheut jede Form von Körperkontakt. Karten gibt es telefonisch unter 0621/1 60 60 oder online über die Homepage des Oststadttheaters: www.oststadt-theater.de.



Dietmar Brixy reflektiert in neuer Ausstellung

Mannheim. Nicht nur Gedanken und Gefühle, natürlich auch Dietmar Brixys typisch strahlkräftige Farben reflektieren seine neuen Gemälde in der Ausstellung „Reflect“ Sie läuft vom 24. September bis 17. Oktober (Freitag 14-19 Uhr, Samstag und Sonntag 11-16 Uhr sowie nach Vereinbarung) wie gewohnt im Alten Pumpwerk in Mannheim-Neckarau. Pandemiebedingt verzichtet der Künstler auf Vernissage und Finissage. Außerdem sind Skulpturen der Gastkünstlerin Sonja Edle von Hoeßle zu sehen. Info: brixy.de.





„Final Cut“ im Theaterhaus G7

Mannheim. Am Donnerstag, 23. September, 20 Uhr, steht im Theaterhaus in G7 mit der deutschsprachigen Erstaufführung von „Final Cut“ die nächste Premiere an: ein Stück von Myriam Saduis über die Spuren des Kolonialismus in ihrer eigenen Biografie, inszeniert von Inka Neubert. Autorin Myriam Saduis wird zur Premiere und am Freitag auch nach der Vorstellung zum Publikumsgespräch anwesend sein. Weitere Spieltermine sind der 25. und 30. September., sowie der 1., 2., 9. und 10. Oktober.





Capitol: Oliver Pocher im Doppelpack

Mannheim. Ohne Ehefrau Amira (wie zuletzt 2020 beim Mannheimer Carstival), aber trotzdem im Doppelpack: TV-Komiker Oliver Pocher spielt sein Programm „Gefährlich ehrlich“ am Sonntag, 26. September, gleich zweimal im Mannheimer Capitol – um 16 und 20 Uhr. Auch eine Art, den Wahlabend zu verbringen. Vorverkauf unter 0621/33 67 333 (ab 28,30 Euro plus Gebühren).







Konzert in der Kunsthalle: Ligeti trifft Ensor

Mannheim. Werke von Flor Alpaerts (Avondmuziek), Eugène Ysaÿe (Sonate für Violine solo Nr. 3), György Ligeti (Mysteries of the Macabre) und César Franck (Klavierquintett f-Moll) bringen Solisten des Nationaltheaterorchesters am Freitag, 24. September, um 19 Uhr ins Atrium der Kunsthalle Mannheim. Der Abend unter dem Ligeti-Motto „Mysteries of the Macabre“ stellt die Musik in Zusammenhang mit der aktuell laufenden Ausstellung zum Werk von James Ensor, das an dem „innigen musikalischen Abend“ in der Pause entdeckt werden kann (Info: 0621/1680 150).



Ausbilder Schmidt sagt „N‘abend, ihr Luschen!“

Mannheim. Comedy-Drill von Ausbilder Schmidt steht am Donnerstag, 23. September, 20 Uhr auf dem Programm des Mannheimer Schatzkistl. Genauer gesagt eine Vorpremiere des neuen Programms „Schackeline, fahr mal der Panzer vor“, bei der sein Standardspruch „Morgen, ihr Luschen!“ sicherlich nicht fehlen wird. Am Samstag folgt an gleicher Stelle ein Heimspiel der Musikkabarettistin Madeleine Sauveur mit „Lassen Sie mich durch – ich bin Oma!“ und am Sonntag die Joy-Fleming-Hommage „Iwwa die Brick“. Vorverkauf unter Telefon 0621/3367333. Karten und komplettes Programm: schatzkistl.de.







„Abgang“ geht weiter

Mannheim. Seit 2010 gedenkt das Theater Felina-Areal in der Reihe „Abgang“ Prominenten, die in den Wochen zuvor gestorben sind. Ob Künstler, Politiker oder Wissenschaftler: Durch deren Texte, Lieder, Filme oder Erfindungen werden die Toten an diesem spontan erarbeiteten Abenden noch einmal lebendig. Nach langer Corona-Pause gibt es nun erstmals wieder einen „Abgang“. Am Dienstag, 28. September, 19.30 Uhr, lesen und singen Mitglieder des Neuen Ensembles im Theater Felina-Areal (Holzbauerstraße 6) aus den Werken der kürzlich Verstorbenen. Karten zu 8 Euro gibt es unter 0621 / 33 64 88 6.