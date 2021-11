Maifeld Derby 2022 mit London Grammar, Arlo Parks - und einem Tag mehr

Mannheim. Das Maifeld Derby 2022 hat weiteren Zuwachs bekommen: Künstlerinnen und Künstler wie London Grammar, Arlo Parks (Bild), Chet Faker, Bonobo oder Kettcar - und einen weiteren Tag. Wie Veranstalter Timo Kumpf mitteilt, wird die elfte Auflage des Mannheimer Indie-Pop-Festivals anders als bislang angekündigt am Donnerstag, 9. Juni 2022, mit einer „Opening Gala“ beginnen und wie gewohnt sonntags enden. Der erste Abend startet das Derby am Reitstadion im kleineren Rahmen mit sechs Acts auf zwei der normalerweise vier Bühnen - neben dem altgedienten Indietronica-Trio London Grammar steht für das Datumbislang auch der spannende ghanaisch-australische Hip-Hop-Experimentator Genesis Owusu als Programmpunkt der Gala fest.

Am Freitag folgen neben dem ebenfalls neu verkündeten britischen DJ-Klassiker Bonobo die gefeierte Singer-Songwriter-Poetin Arlo Parks und Caribou. Samstag sind die Hauptattraktionen die bereits feststehenenden King Gizzard And The Wizard Lizard, Mac DeMarco und Rapperin Sampa The Great. Sonntag schließlich spielen außer der bereits bekannten Indie Attraktion Kings Of Convenience die deutschen Alternative-Rocker Kettcar und der progressive Soul-Songwriter Chet Faker aus Australien. Karten unter maifeld-derby.de/shop. Höreindrücke liefert die Derby-Playlist auf Spotify.

AdUnit Mobile_Pos2

AdUnit Content_1

Gefeiert für Ihr 2021er-Debütalbum "Collapsed In Sunbeams": Die Londoner Songwriterin Arlo Parks spielt 2022 beim Maifeld Derby. © Pias/Jack Bridgelan

Bereits gekaufte Drei-Tages-Tickets können um den Donnerstag aufgestockt werden. Das Upgrade kostet 40 Euro. Der Vorverkauf läuft bereits. Ab sofort gibt es auch Tagestickets (nur als print@home zum Selbstausdrucken). Die "Opening Gala", schlägt mit 55 Euro zu Buche, Freitag bis Sonntag mit jeweils 65 Euro. Die Drei- oder Vier-Tageskarten sind bislang nur als Hardtickets verfügbar. Das Paket Freitag bis Sonntag gibt es für 140 Euro. Für die kompletten vier Tage werden 180 Euro fällig. Das komplette bisher fixierte Lineup mit weiteren neu angekündigten Bands: maifeld-derby.de

Video-Playlist zum Derby 2022: