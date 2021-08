Letzte Vorverkaufswelle für 10. Maifeld Derby gestartet

Mannheim. Alle Unsicherheiten sind beseitigt: Das 10. Maifeld-Derby kann laut Veranstalter Timo Kumpf von Delta Konzerte dank der neuen Corona-Verordnung definitiv wie geplant vom 3. bis 5. September am Mannheimer Reitstadion stattfinden. Damit hat am Donnerstag auch schon die letzte Welle des Vorverkaufs begonnen. Unter Pandemie-Bedingungen sind pro Tag nur 1500 Zuschauerinnen und Zuschauer vorgesehen. Gut die Hälfte gehört schon Besuchern, die bereits den Sommertermin gebucht hatten.

Unter maifeld-derby.de kosten die Drei-Tagestickets 100 Euro. Es gibt aber auch Tageskarten: Der Freitag mit Drangsal als Headliner kostet 35 Euro, der Samstag mit Sophie Hunger und Sophia Kennedy 40 Euro. Am Sonntag kommt man für 35 Euro unter anderem zu den Indie-Heroen The Notwist. Auf der Festival-Homepage steht inzwischen der komplette Zeitplan der pandemiebedingt abgespeckten Variante des Festivals. Einige Slots sind noch in Planung.

Kumpf erklärt das Hygienkonzept kurz und knapp: „3G, bestuhlt mit Abständen, freie Platzwahl, am Platz kann getanzt werden, zwei Bühnen, 34 Künstlerinnen und Künstler, keine Maske am Platz, aber auf Verkehrswegen und dort wo keine Abstände eingehalten werden können.“ Zelte gibt es keine, die Palastbühne steht im Reitstadion vor bestuhltem Innenraum und Tribüne. Der Biergarten d’amour ist auf dem bisherigen Hauptgelände geplant. Das Prozedere gilt größtenteils auch für die neun Konzerte des (zeltlosen) Zeltfestivals vom 25. August bis 12. September. Die zehnte Show von Songwriter Olli Schulz findet krankheitsbedingt nicht statt. Programm: delta-konzerte.de

Am 27. August erscheint das dritte Album des Herxheimer Indie-Pop-Stars Drangsal, eine Woche später ist er Headliner beim Maifeld Derby. © Max vom Hofe

YouTube-Playlist zum 10. Maifeld Derby

