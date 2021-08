Lesungen, Beat & Eat, Jazz & Joy und viel Musik von A wie Alligatoah bis Z wie Olga Zado

Metropolregion. Beat & Eat startet mit Alligatoah in Ladenburg

AdUnit Mobile_Pos2

AdUnit Content_1

Die Festivals geben sich auf der Ladenburger Festwiese quasi das Mikro in die Hand: Auf die Picknick-Konzerte folgt ab Freitag, 20 August, 19.30 Uhr, der Start von Beat & Eat in der Römerstadt mit Hip-Hop-Star Alligatoah – da hier die Kapazität auf 1000 Plätze erweitert wurde allerdings ohne beim Ticket zubuchbare Verpflegung. Die muss vor Ort geordert werden. Für die Show gibt es nur noch Restkarten via print@home. Am Samstag und Sonntag ist Partyzeit mit „Big Beat And Eat“ ab 19.30 Uhr beziehungsweise dem Mannheimer Oktoberfest ab 13 Uhr für jeweils 500 Gäste. Info: beatandeat.net

Finale beim Seebühnenzauber Spezial mit Julia Neigel

Grande Finale mit großer Stimme: Ein Heimspiel der Ludwigshafenerin Julia Neigel (Interview zum Auftritt) bildet am Freitag, 20. August, 20 Uhr, den Abschluss der erfolgreichen Reihe Seebühnenzauber Spezial im Mannheimer Luisenpark. Die stimmgewaltige Deutschrockerin hat mit neuer Band ein Akustik-Set zusammengestellt und lebt hörbar auf, seit wieder Konzerte möglich sind. Ihr hörenswertes aktuelles Album „Ehrensache“ ist live ja bislang kaum zu Ehren gekommen. Bei schlechtem Wetter geht es wie immer in die Baumhainhalle. Alle Infos: luisenpark.de

AdUnit Mobile_Pos3

AdUnit Content_2

Jazz & Joy abgespeckt, aber mit vielen Stars

Nur zwei Bühnen an vier Tagen, aber immerhin kann Jazz & Joy stattfinden: Das von Popakademiker David Maier organisierte Wormser Festival beginnt am Donnerstag 19. August unter anderem mit den bayrischen Temperamentsbläsern von LaBrassBanda (Interview zum aktuellen Yoga-Album). Am Freitag folgt ein regelrechtes Staraufgebot: ESC-Teilnehmer Michael Schulte, die irische Songwriterin Wallis Bird, Deutschpop-Star Lotte und der ehemalige Nationalgalerie-Frontmann Niels Frevert. Am Samstag gibt es unter anderem die Bossa-Cover des französischen Projekts Nouvelle Vagie, am Schlusstag gibt es sogar Jazz – etwa von Drummer Carsten Lindholm oder dem norwegischen Saxophonisten Trygve Seim. Zeitplan und Karten unter: jazzandjoy.de

AdUnit Mobile_Pos4

AdUnit Content_3

Theater Oliv im Zeughaushof

Im Rahmen des Mannheimer Kulturtragflächenfestival ist das Theater Oliv zu Gast im sommerlichen Innenhof der Reiß-Engelhorn-Museen. „Sanary. Exil im Paradies – Orage en plein soleil“ heißt die deutsch-französische Lecture Performance, die das Theater Olív gemeinsam mit der Compagnie Talon Rouge Strasbourg am Samstag, 21. August um 19.30 Uhr gestaltet. Es geht um deutsche Exilanten wie Thomas Mann, Lion Feuchtwanger oder Franz Werfel , die in den 1930er Jahren auf der Flucht vor der NS-Diktatur in Südfrankreich Schutz suchten.

„Enigma“ im Zimmertheater

Dieses Wochenende und dann durchgehend bis zum 12. September zeigt das Heidelberger Zimmertheater in der Hauptstraße en suite sein aktuelles Stück „Enigma“. In Eric Emmanuels wendungsreichen Zweipersonenstück, das die bisherige Prinzipalin Ute Richter zum Abschied inszenierte, sind Rüdiger Hellmann und Rainer Scharenberg zu sehen. Karten gibt es unter 06221/21069.

Letzte Sommerbühnen-Open-Airs am Stromwerk

Schlussrunde beim Festival Stromwerk Sommerbühne: Die letzten vier Shows bestreiten die Berliner Rocker Milliarden am Donnerstag, 19. August, 19.30 Uhr, die Audiolith-Dauerbrenner Frittenbude am 20., das Eclectropop-Trio Grossstadtgeflüster am 21. sowie die drei Acts beim Maifeld Derby Warm Up: Ätna, Pano, Charlotte Brandi und die Mannheimerin Henny Herz. Der Vorverkauf fürs echte Derby läuft übrigens am 19. August an, der Zeitplan soll demnächst online stehen. Mehr unter delta-konzerte.de und maifeld-derby.de

Open Air mit Pianistin Zado beim Kulurtragfestival

Im Rahmen der Sommer Sessions der Mannheimer Philharmoniker spielt die Pianistin Olga Zado am 21. August, 20 Uhr, ein Open-Air-Konzert im Mannheimer Schlosspark. Die Ausnahmepianistin wird Chopins 1. und 2. Klavierkonzert zur Aufführung bringen, in der Bearbeitung für Klavier mit Streichquintett. Das Konzert integriert sich in das Kulturtragfestival im Schlosspark. Mehr unter kulturtragflaechen.de.

Leadbelly Calls zurück in Ladenburg

Das Hommage-Projekt Leadbelly Calls zu Ehren des schillernden Bluesmusikers Leadbelly kehrt zurück zum Schauplatz eines seiner ersten Konzerte: Die singenden Saitenvirtuosen Timo Gross & der Mannheimer Adax Dörsam spielen nach ihrem Auftritt beim abgespeckten Finkenbach-Festival am Freitag, 20. August um 20 Uhr im Ladenburger HeimatRock (Neckarstraße 62) ein Open Air (zur Albumkritik).

Tickets: heimatrock.de

Lesung mit Helge Hesse

„Die Welt neu beginnen“ lautet die mutige Aussage des Buchtitels. Die Lesung der Mannheimer Literaturinitiative LeseZeichen von Helen Heberer und Raimund Gründler, befasst sich am Mittwoch, 25. August, 18 Uhr, im Zeughausgarten der Reiss-Engelhorn-Museenmit diesem Buch. Autor Helge Hesse liest aus seinen Betrachtungen über die Umwälzungen des 18. Jahrhunderts. Karten zu acht Euro über Mail an info@lesezeichen-mannheim.de oder unter 0621/83260690.

Mehr KulTour-Anlaufstellen:

altefeuerwache.com

cinema-quadrat.de

karlstorbahnhof.de