Kulturtipps der Woche: Nicht nur Imaginale und "Holiday On Ice"

Metropolregion. Die Veranstaltungswoche bietet ansonsten das Ballett "Kosmos - schwerelos" am Nationaltheater, in Heidelberg endet die Tanzbiennale und Bestseller-Autor Heinz Strunk liest

Eislauf-Show „Holiday on Ice“ gastiert mit sieben Vorstellungen in SAP Arena

Mannheim. Die Sieben gilt ja als eine magische Zahl, und gleich siebenmal will die Show „Holiday on Ice“ in dem kommenden Tagen ihr Publikum in der Mannheimer SAP Arena verzaubern. „A new day“ heißt das neue Programm der weltweit erfolgreichsten Eislaufshow, und diese lädt die Zuschauerinnen und Zuschauer ein, „gemeinsam den Zauber des Neuanfangs, des Lebens und der Liebe zu feiern“, so die Vorankündigung. Die Vorstellungen finden am Donnerstag und Freitag, 2. und 3. Februar, jeweils um 19.30 Uhr statt, am Samstag, 4. Februar, um 13, 16.30 und 20 Uhr, und am Sonntag, 5. Februar, um 13 und 16.30 Uhr. Tickets kosten bei eventim.de zwischen 33,55 und 76,55 Euro; für die Shows am Samstag, 16.30 Uhr, und am Sonntag, 13 Uhr, betragen die Kartenpreise jeweils zwischen 43,55 und 90,55 Euro (jeweils „Mobile Ticket“ oder zum Selbstausdrucken). Alle Infos: holidayonice.com

Trailer "A New Day"

Figurentheater-Festival Imaginale startet in Mannheim

Mannheim. In die wunderbare Welt des Figuren- und Objektheaters entführt das städteübergreifende Festival Imaginale sein Publikum, dessen achte Ausgabe in Mannheim am Donnerstag, 2. Februar, beginnt. Bis bis zum 12. Februar erwartet die Besucherinnen und Besucher ein Programm im Grenzbereich zu Tanz, Musiktheater, Performance und Digitalkunst, das sich ebenso an ein junges Publikum wie an Erwachsene richtet. In der Quadratestadt beginnt dieses biennale „Internationale Theaterfestival animierter Formen“ am 2. Februar um 20 Uhr mit der – bereits ausverkauften - Deutschland-Premiere von „Oder doch?“, ein Stück des Duos Raum 305, in der Alten Feuerwache. Am Freitag, 3. Februar, 10 Uhr, (und wieder: am 5. Februar, 18 Uhr) folgt Josephine Hocks Objekttheater-Stück „NOR. Vom Kirchturm kann man die Zugspitze sehen“ im Saal des Jungen Nationaltheaters (JNTM). Karten kosten 13 Euro, ermäßigt sieben Euro, für Geschwisterkinder vier Euro. Ebenfalls am Freitag geht es mit dem Objektheater „Nightlight“ von Andy Manley & Teater Refleksion im Studio Feuerwache weiter. Tickets gibt es zu denselben Konditionen wie für „NOR“; weitere Vorstellungen finden am 4. Februar um 11 Uhr und 15 Uhr statt.

Am Samstag, 4. Februar, steht um 20 Uhr zudem Laia RiCas Materialperformance „Kaffee mit Zucker?“ in der Alten Feuerwache auf dem Programm. Im Webshop kosten Tickets dafür 19,70 Euro (plus Gebühr). Das Wochenende beschließt am Sonntag, 5. Februar, „Ubu – Verrückt, einfach so Macht zu haben“ von Neville Tranters grandiosem Stuffed Puppet Theatre in der Alten Feuerwache. Auch dieses Stück ist schon ausverkauft.

Die nächsten Termine im Kurzüberblick: Am Montag, 5. Februar wird die Solo-Performance „Po Vandeniu / Unter Wasser“ des Kaunas Puppet Theatre um 18 Uhr im JNTM-Saal gezeigt (wieder: 7. Februar, 10 Uhr). Am Dienstag, 7. Februar, 9 und 16 Uhr, (sowie: am 8. Februar, 10 Uhr) führt das Ljubljana Puppet Theatre „Akvarij / Aquarium“ im Studio Feuerwache auf. Das „END.lich!“-Gastspiel des Theater Meschugge am Dienstagabend in der Alten Feuerwache entfällt.

Programm und Karten: imaginale.net

Lesung aus „Beschreibung einer Krabbenwanderung“ am Mannheimer Nationaltheater

Mannheim. Von einem Leben zwischen Freiheit und Verantwortung, Erinnerung und Zukunft, Mythos und Wirklichkeit, das die junge kurdische Heldin Sanaa führt, erzählt Autorin Karosh Taha in ihrem Roman „Beschreibung einer Krabbenwanderung“. Daraus trägt Schauspielerin Sümeyra Yilmaz am Donnerstag, 2. Januar, 19 Uhr, im Rahmen der Reihe „Mannheim liest ein Buch“ im Casino Werkhaus des Nationaltheaters (NTM) vor. Begleitet wird die Lesung von der kurdischen Musikerin Xezal. Karten kosten zehn Euro, ermäßigt sechs Euro. Online waren zuletzt keine Tickets verfügbar, das NTM-Kartentelefon hat die Nummer 0621/ 1680150. Mehr unter: nationaltheater-mannheim.de

Heidelberger Tanzbiennale nähert sich großem Schlussakt

Heidelberg. Weiter dreht sich das Programm der fünften Tanzbiennale, das die TANZallianz aus dem Theater und Orchester Heidelberg und dem UnterwegsTheater unter dem Motto „Dance Breaking free!“ noch bis zum 5. Februar an verschiedenen Spielstätten in der Schlossstadt ausrichtet. „Practicing Empathy #3“ lautet der Titel des Solos von Choreografin Yasmeen Godder, das am Donnerstag, 2. Januar, 18.30 Uhr, im Zwinger 1 aufgeführt wird. Karten kosten 19 Euro, ermäßigt 9,50 Euro. Schon ausverkauft ist „Navy Blue“ von Oona Doherty, eine Choreografie, die um 20.30 Uhr in der HebelHalle zu sehen ist.

Am Freitag, 3. Februar wird um 11 Uhr zunächst Regina Rossis Konzert-Choreografie „Schlagsahne“ im Zwinger 3 aufgeführt (14 Euro/sieben Euro), gefolgt von den drei „CC-Celebrities“-Werken von Loïc Perela, Seung Hwan Lee und Mirko Guido um 18.30 Uhr in der HebelHalle (24 Euro/16 Euro). Und schließlich ist Rocío Molinas Stück „Al fondo riela (Lo Otro del Uno)“ als deutsche Erstaufführung um 20.30 Uhr im Marguerre-Saal zu sehen. Die zuletzt wenigen Restkarten kosten zwischen 16 und 32 Euro, ermäßigt zwischen acht und 16 Euro.

Am Samstag, 4. Januar, stehen um 11 bzw. 13 Uhr zwei (ausverkaufte) Workshop mit Mar Grifoll und Regina Rossi im Friedrich 5 auf dem Programm, danach präsentieren Dana Caspersen und das MDKollektiv um 15 Uhr „The Exchange“ in der Heiliggeistkirche – eine interaktive öffentliche Veranstaltung zum Thema Gewalt (wenige Restkarten für 19 Euro/9,50 Euro). Zur selben Stunde wird noch einmal „Schlagsahne“ im Zwinger 3 gezeigt, und um 18 Uhr gibt es den (ausverkauften) „Ballettabend Mixed Bill“ in der HebelHalle. Gleichfalls schon ausverkauft ist Renan Martins' Tanzstück „Viaduto“ um 20.30 Uhr im Alten Saal. Um 22.30 Uhr beginnt die Abschlussparty mit DJ Bamboo im Saal – hierzu ist der Eintritt frei.

Den großen Schlussakt des Festivals setzt am Sonntag, 5. Februar, die zweiteiligen Tanzgala Baden-Württemberg: Um 17.30 Uhr geht es in der HebelHalle los, um 19 Uhr dann im Marguerre-Saal weiter. Die Kombikarten (für 16 Euro) sind ausverkauft. Für Tickets nur für die Vorstellung im Marguerre-Saal wenden sich die Besucherinnen und Besucher an die Theaterkasse (Tel. 06221/5820000, tickets@theater.heidelberg.de). Für die ausverkauften Veranstaltungen sind jeweils „Restkarten eventuell an der Abendkasse erhältlich“, informiert das Theater.

Die komplette Übersicht: theaterheidelberg.de

Britisches Rock-Urgestein Wishbone Ash spielt im Bensheimer Musiktheater Rex

Bensheim. Mit dem Besuch der britischen Band Wishbone Ash wird im Bensheimer Musiktheater Rext am Donnerstag. 2. Februar, um 20.30 Uhr ein wichtiges Kapitel der Rockgeschichte aufgeschlagen. Die 1969 gegründete Gruppe um Ur-Mitglied, Gitarrist und Sänger Andy Powell feiert mit ihrer aktuellen „Argus“-Tour das 50. Jubiläum des gleichnamigen Albums, mit dem sie 1972 ihren größten Erfolg feiern konnten. An der Abendkasse kostet der Eintritt 40 Euro, im Webshop 36,55 Euro (plus Gebühr).

Tickets: rex-ticketshop.de

Wishbone Ash, „Phoenix“:

Autor Heinz Stunk liest in Heidelberger Karlstorbahnhof aus „Ein Sommer in Niendorf “

Heidelberg. Seine Bücher sind an sich schon eine feine Sache, aber noch besser wird es, wenn Heinz Stunk sie selber vorliest. Die Gelegenheit dazu ergibt sich am Donnerstag, 2. Februar, 20 Uhr, wenn der Schriftsteller und Musiker aus seinem Bestseller-Roman „Ein Sommer in Niendorf“ im Heidelberger Karlstorbahnhof vorträgt. Eine Jurist und Schriftsteller namens Roth begibt sich darin für eine Auszeit in den Titel-Ort, wo er eine Abrechnung mit seiner Familie schreiben will. Aber dann kommt alles anders. An der Abendkasse kostet der Eintritt 26 Euro, im Online-Vorverkauf 25,20 Euro (plus Gebühr). Mehr dazu:

karlstorbahnhof.de

Mannheimer Schatzkistl präsentiert Comedy und Joy-Flemming-Hommage

Mannheim. Bereits ausverkauft ist der Auftritt von Comedian Serdar Karibik, der am Donnerstag, 2. Januar, im Mannheimer Schatzkistl sein Programm „Ganz großes Kino!“ präsentiert. Karten gibt es dagegen noch für „Yes we Sven“, das neue Solo von Humorist und Musiker Sven Bensmann, das am Freitag, 3. Februar, 20 Uhr, in dem Musikkaberett zu Gast ist. Dabei lässt er „die Grenzen zwischen urkomischer Stand-up Comedy und handgemachter Musik verschwimmen“, informiert das Schatzkistl. Karten gibt es im Webhsop für 22,50 Euro (Selbstausdruck). Ebenfalls ausverkauft ist die die „Schatzkistl Burlesque Nacht“ mit Fanny di Favola und Gästen am Samstag, 4. Februar. Dafür kann man sich am Sonntag, 4. Februar, 17 Uhr, die Joy-Flemming-Hommage „Iwwer die Brigg“ ansehen. Karten gibt es für 23,50 Euro (ggf. plus Gebühr), die Tickethotline 0621/3367333 zu erreichen. Online waren zuletzt keine Tickets für die Show verfügbar. Spielplan: schatzkistl.de

Mannheimer Jazz-Bar Kazzwo lädt zu musikalischen Entdeckungsreisen

Mannheim. Auf eine auf kammermusikalische Entdeckungsreise gehen Saxofonist Fabian Deschler und Pianist Valentin Melvin bei ihrem Auftritt in der Mannheimer Jazz-Bar Kazzwoo am Donnerstag, 2. Februar, 20 Uhr. Der Eintritt (ausschließlich Abendkasse) kostet 16 Euro, ermäßigt 9,50 Euro, für Musik-Studierende 6,50 Euro. Beim Jazz-Piano-Abend am Freitag, 3. Februar, spielt ab 19 Uhr Stephan Pfalzgraf. Die Konditionen: Zwei Euro Veranstaltungspauschale und „respektvolle Musikervergütung erbeten“.

Am Samstag, 4. Februar, 19 Uhr, ist in der „Mannheim Meets“-Nachwuchsreihe der Schlagzeuger Mathieu Clement zu Gast. An seiner Seite musizieren Jonas Neubauer (Saxofon), Justin Zitt (Klavier) und Mario Angelov (Bass). Der Eintritt kostet auch hier zum Normalpreis 16 Euro. Die brasilianische Sängerin Isa Meirelles und den Mannheimer Pianisten und Komponisten Philip Weyand können die Besucherinnen und Besucher der Jazz-Bar am Mittwoch, 8. Februar, um 20 Uhr erleben. Der Einlass beträgt 14 Euro bzw. 8,50 Euro (Musik-Studierende: 5,50 Euro).

Programmkalender: kazzwoo.com

Philip Weyand, „№X“:

Musikclub Ella & Louis spannt Programmbogen von Literatur-Jazz zu US-Gitarren-Legende

Mannheim. Eine melodiöse Auseinandersetzung mit der Literatur des japanischen Schriftstellers Haruki Murakami bieten Pianist Sebastian Gahler und sein Two Moons Quartet (mit: Saxofonist Denis Gäbel, Bassist David Andres und Schlagzeuger Ralf Gessler) bei ihrem Konzert im Mannheimer Jazzclub Ella & Louis am Donnerstag, 2. Februar, um 20 Uhr. Der Eintritt kostet im Vorverkauf 20 Euro, an der Abendkasse 22 Euro. „Male Vocal Swing“ präsentieren dort am Freitag, 3. Februar, 20 Uhr, Sänger Knebo Guttenberger und sein Ensemble, das aus Frank Eberle am Klavier, Felix Schrack am Schlagzeug, Bassist Mini Schulz sowie Saxofonist Andreas Maile besteht. Tickets gibt es für 22 Euro, an der Abendkasse für 24 Euro. Bei freiem Eintritt spielt am Sonntag, 5. Februar, 20 Uhr, das Gabriele Maurer Trio in der Young Talents Jazz Bad des Ella & Louis. Saxofonistin und Sängerin Maurer wird darin von Juliana Saib am Klavier und piano Henriette Thorun am Bass begleitet.

Am Montag, 6. Februar, 20 Uhr, regieren dann die Gitarren, wenn es heißt: „Wesley G. Quartett plays Wes Montgomery“. Der Neustadter Saitenkünstler Wesley G. und seine Band (Alberto Menendez am Saxofon, Jean-Yves Jung an der Orgel, Jean-Marc Robin am Schlagzeug) spielen ein Tribute-Konzert zum 100. Geburtstag von US-Gitarren-Legende Montgomery. Karten kosten 20 Euro, an der Abendkasse 22 Euro.

Auf einen Blick: ellalouis.de

Filmemacher Felix Starck stellt „Step by Step“ in Mannheimer Cinemaxx vor

Mannheim. Nachdem seine Dokumentation „Step by Step“ zum Filmstart am Donnerstag 2. Februar, um 18 Uhr im Mannheimer Cinemaxx Kino 4 gezeigt wird, stellt sich Filmemacher Felix Starck mit seiner Familie vor Ort den Fragen aus dem Publikum. „Step by Step" erzählt die Geschichte „zweier junger Menschen, die raus aus der Großstadt wollen, um sich neu zu (er-)finden.“ Karten kosten im Normaltarif zehn Euro. Mehr: cineplex.de

Trailer

FREITAG

Konzert mit Bojan Z und Marialy Pacheco in BASF-Gesellschaftshaus ausverkauft

Ludwigshafen. Bereits ausverkauft ist das „Face to Face“-Klavierkonzert, das der Jazz-Pianist Bojan Z und seine Künstler-Kollegin Marialy Pacheco am Freitag, 3. Januar, im Ludwigshafener BASF-Gesellschaftshaus geben.

Klapsmühl' zeigt Kabarett mit Philipp Weber und Chin Meyer

Mannheim. Mit dem Thema KI - was bei ihm für „Künstliche Idioten“ steht – setzt sich Kabarettist Philipp Weber am Freitag, 3. Februar, um 20 Uhr in der Mannheimer Klapsmühl' am Rathaus auseinander. „Er gilt jetzt schon als die kabarettistische Neuauflage des Orakels von Delphi – nur noch lustiger“, verrät die Vorankündigung. Karten gibt es für 20 Euro, ermäßigt 17 Euro unter Tel. 0621/22488 oder info@klapsmuehl.eu. Im Webshop kosten sie 27,80 bzw. 20,80 Euro (zum Selbstausdrucken). Kabarett-Kollege und Autor Christian „Chin“ Meyer befasst sich am Samstag, 4. Februar, 20 Uhr, auf der Klapsmühl'-Bühne mit dem Thema „Grüne Kohle“. Dabei spielt der Satiriker „auf der ganzen Klaviatur der Wohlfühl-Umwelt-Kuschel-Romantik und stellt sich der Frage: Rettet Geld die Welt?“ Die 22 Euro für eine Eintrittskarte (online: 27,80 Euro) dürften jedenfalls ein gutes Investment sein. Mehr: klapsmuehl.eu

Mannheimer Rosengarten bietet Filmkonzerte und Musical-Show

Mannheim. Ein Veranstaltungs-Dreiklang hält der Mannheimer Rosengarten für den Freitag, 3. Februar, bereit: Zunächst ist die Musik von Elton John und Hans Zimmer bei „Der König der Löwen - The Music Live in Concert“ um 16.30 Uhr im Musensaal zu hören. Aufgeführt wird das Filmmusik-Konzert vom Orchester, Chor und Solisten der Cinema Festival Symphonics unter Leitung von Stephen Ellery. Karten kosten bei eventim.de zwischen 59,95 und 83,05 Euro, für Kinder bis zwölf Jahre zwischen 48,73 und 67,21 Euro (zum Selbstausdrucken). Um 20 Uhr folgt am selben Ort ein weiteres Konzert der Cinema Festival Symphonics – dieses Mal mit „The Music of Harry Potter“. Dafür gelten bei dieselben Ticket-Konditionen wie für die erste Veranstaltung. Daneben wird ab 20 Uhr im Mozartsaal die Show-Gala „Die Nacht der Musicals“ präsentiert: „Stars der Originalproduktionen zeigen auf einer Reise durch die Welt des Musicals ausgewählte Solo-, Duett- und Ensemblenummern“, heißt es in der Programmvorschau. Dazu gehören Stücke aus „Rocky“, „The Greatest Showman“ oder „Die Eiskönigin“. Im eventim.de-Webshop kosten Karten zwischen 50 und 83 Euro (plus Versand). Programmübersicht: mcon-mannheim.de

DJ Loaded Nick legt Northern Soul und Ska im Weinheimer Café Central auf

Weinheim. Zu einem „Soulbad“ mit DJ Loaded Nick lädt das Weinheimer Café Central am Freitag, 3. Februar, ab 20 Uhr ein. Auf dessen Playlist steht Northern Soul, Ska, Reggae und Rocksteady. Und das alles gibt’s für lau – der Eintritt ist frei.



SAMSTAG:

Tanzabend-Premiere von „Kosmos – schwerelos“ am Nationaltheater ausverkauft

Mannheim. „Warum blicken Menschen sehnsüchtig gen Himmel und übt das Universum eine so große Faszination aus?“ Mit dieser Frage befasst sich der zweiteilige Tanzabend „Kosmos – schwerelos“ von Andonis Foniadakis und Stephan Thoss, der am Samstag, 4. Februar, im Tanzhaus des Mannheimer Nationaltheaters seine – bereits ausverkaufte - Premiere feiert. Die nächste Aufführung findet am 9. Februar, 19.30 Uhr, statt. Im Internet:

nationaltheater-mannheim.de

Jazz-Duo Alexandra Lehmler und Matthias Debus musiziert in Epiphaniaskirche

Mannheim. Jazz-Saxofonistin Alexandra Lehmler und Kontrabassist Matthias Debus präsentieren ihr „Tandem“-Programm am Samstag, 4. Februar, um 18 Uhr in der Mannheimer Epiphaniaskirche. Karten gibt es an der Abendkasse, sie kosten 15 Euro, ermäßigt zehn Euro für Kinder und Jugendliche bis 14 Jahre fünf Euro. Mehr:

ekma.de

Konzert von Ska-Band The Busters im Karlstorbahnhof ausverkauft / Konzertbeginn schon um 20 Uhr

Heidelberg. Ausverkauft ist das Konzert der Wieslocher Band The Buster, die am Samstag, 5. Februar, im Heidelberger Karlstorbahnhof aufs Ska-Pedal treten. Ein Hinweis des Karlstorbahnhofs: Der Auftritt beginnt schon um 20 Uhr, nicht wie ursprünglich angekündigt um 21 Uhr.



SONNTAG

Gitarrist Thilo Zirr bei „Sascha im Quadrat“ im Capitol-Casino zu Gast

Mannheim. In ihrer „Sascha im Quadrat“-Konzertreihe können die Gastgeber Sascha Krebs und Sascha Kleinophorst sowie Mitmusiker Frank Schäffer und Christof Brill am Sonntag, 5. Februar, 19 Uhr, den famosen Gitarristen und Songwriter Thilo Zirr im Casino des Mannheimer Capitol begrüßen. Der Sitzplatz kostet 25 Euro, ein Stehplatz 21 Euro. Die Tickethotline hat die Nummer 0621/3367333. Im Webshop kosten Karten 22 bzw. 26 Euro (Selbstausdruck). Details:

capitol-mannheim.de

Musiker Betterov macht auf „Olympia“-Tour im Heidelberger Karlstorbahnhof Station / Restkarten an der Abendkasse

Heidelberg. Der Berliner Musiker und Songwriter Betterov (bürgerlich: Manuel Bittorf) stattet dem Heidelberger Karlstorbahnhof am Sonntag, 5. Februar, auf seiner „Olympia“-Tour einen Konzertbesuch ab. „Die zwischen Indierock und Post-Punk angesiedelten Songs behandeln die großen Themen seiner Generation: Aufwachsen zum Beispiel. Oder wie das ist, wenn das Zuhause nicht mehr der Ort ist, an dem man bleiben kann“, schreibt der Karlstorbahnhof über den Teilnehmer am Bandpool-Programm der Popakademie. Im Vorprogramm tritt Songwriter Anoki auf. Beginn ist um 20 Uhr. Im Online-Vorverkauf waren zuletzt keine Tickets mehr erhältlich. Die Restkarten an der Abendkasse kosten 23 Euro. Mehr unter

karlstorbahnhof.de

Betterov, „Dussmann“:

MONTAG

Loris Grillo Trio konzertiert im Mannheimer Capitol-Casino

Mannheim. „Die jungen Wilden der Mannheimer Jazzszene“ sind am Montag, 6. Februar, 20 Uhr, im Casino des Mannheimer Capitol zu erleben. Gemeint ist das Loris Grillo Trio, in dem Bandleader und Saxofonist Grillo mit Bassist Mario Angelov und Schlagzeuger Julius Steyer musiziert. Gespielt werden Standards und Eigenkompositionen. Der Eintritt beträgt 19 Euro (Tickethotline: 0621/3367333). Online-Karten gibt’s für 20 Euro zum Selbstausdrucken. Mehr: capitol-mannheim.de

DIENSTAG

Track4BigBand und Jens Bunge geben Konzert in Mannheimer Klapsmühl' am Rathaus

Mannheim. „BigBand meets Jazzharmonica“ heißt es am Dienstag, 7. Februar, wenn die Track4BigBand um 20 Uhr in der Mannheimer Klapsmühl' am Rathaus auf den Mundharmonika-Spieler Jens Bunge trifft. Track4 ist die Bigband der IG Jazz Frankenthal. Der Eintritt zu dem Auftritt unter dem Dach der Big Band Chamber Concerts kostet 15 Euro, ermäßigt zehn Euro. Karten gibt es unter Tel. 0621/22488, per E-Mail an info@klapsmuehl.eu oder im Webshop (dort für 18,60 bzw. 13,10 Euro). Mehr: klapsmuehl.eu

„Flashdance – Das Musical“ kommt mit fünf Vorstellungen in Ludwigshafener Ebert-Halle

Mannheim. Dem Kult-Tanzfilm „Flashdance“ hat sich seit seinem Kinostart 1983 in die Erinnerung mehrerer Fan-Generationen gebrannt. Von Dienstag bis Samstag, 7. bis 11. Februar, ist die Geschichte um die Schweißerin und Tanz-Aspirantin Alexandra „Alex“ Owens als „Flashdance – Das Musical“ gleich fünfmal live in der Ludwigshafener Friedrich-Ebert-Halle zu erleben. Die Shows beginnen immer um 19.30 Uhr, Tickets kosten für die Vorstellungen am Dienstag und Mittwoch jeweils zwischen 39,95 und 99,95 Euro („Mobile und PDF-Ticket“), für die Donnerstag-, Freitags- und Samstags-Shows zwischen 74,95 und 129,95 Euro. Tickets:

showslot.com

Take It To The Limit spielen Eagles-Songs im Capitol / „Boom – Der Comedy Club“ ausverkauft

Mannheim. Vor der legendären US-Country-Rock-Band Eagles verneigt sich die irische Band Take It To The Limit, wenn sie am Dienstag, 7. Februar, 20 Uhr, im Mannheimer Capitol auftritt. Die zehnköpfige Gruppe präsentiert dabei Hits wie „Hotel California“, „Take It Easy“ oder „New Kid In Town“. Karten sind beim Capitol für 32,80 oder 39,40 Euro erhältlich (Tel. 0621/3367333), im Ticket-Shop für 35,30 oder 41,90 Euro. Schon ausverkauft ist dagegen „Boom – Der Comedy Club“ am selben im Capitol-Casino. Konzertlink: capitol-mannheim.de

MITTWOCH

Staatsphilharmonie Rheinland-Pfalz und Céline Moinet konzertieren in BASF-Feierabendhaus

Ludwigshafen. Zusammen mit der Oboistin Céline Moinet musiziert die Deutsche Staatsphilharmonie Rheinland-Pfalz unter dem Dirigat von Elena Schwarz bei einem Doppelkonzert am Mittwoch und Donnerstag, 8. und 9. Februar, jeweils um 20 Uhr im Ludwigshafener BASF-Feierabendhaus. Auf dem Programm stehen Peter Eötvös' „Dialog mit Mozart. Da capo für Orchester“ und Mozarts Oboenkonzert C-Dur KV 314 sowie dessen „Jupiter“-Sinfonie Nr. 41 C-Dur KV 551. Um 19 gibt es eine Konzerteinführung. Tickets kosten zwischen 17 und 49 Euro. Ermäßigungen sind in den Platzkategorien von 16 bis 35 Euro verfügbar. Konzertinfos: basf.com

Komponistin Farzia Fallah wird bei 4. Philharmonischen Konzert in Heidelberg ausgezeichnet

Heidelberg. Beim 4. Philharmonischen Konzert des Theaters und Orchesters Heidelberg wird die Komponistin Farzia Fallah am Mittwoch, 8. Februar, 20 Uhr, in der Aula der Neuen Universität mit dem Heidelberger Künstlerinnenpreis 2023 ausgezeichnet. Dabei wird Fallahs Werk „Traces of a Burning Mass“ uraufgeführt, ebenso werden Robert Schumanns Konzert für Violoncello und Orchester a-Moll op. 129 und Ralph Vaughan Williams' „A London Symphony“ (2. Sinfonie)“ zu Gehör gebracht. Das Philharmonische Orchester Heidelberg wird von Karsten Januschk geleitet, Solist am Cello ist Julian Steckel. Zur Einführung findet um 19.15 Uhr ein Podiumsgespräch mit der Preisträgerin im Hörsaal 14 der Neuen Universität statt. Eine weitere Aufführung des 4. Philharmonischen Konzerts folgt am Donnerstag, 9. Februar, 20 Uhr. Karten kosten zwischen 17 und 42 Euro, ermäßigt zwischen 8,50 und 21 Euro. Details:

theaterheidelberg.de

Auftritt von Gerd Dudenhöfer in Mannheimer Capitol ausverkauft

Mannheim. „Ausverkauft“ kann das Mannheimer Capitol mit Blick auf den Auftritt von Kabarettist Gerd Dudenhöfer vermelden, der dort am Mittwoch, 8. Februar, sein „Deja Vu 2“-Programm vorstellt.

Sängerin Maria Moctezuma spielt Benefizkonzert in Mannheimer Kulturbrücken

Mannheim. Die in Berlin ansässige mexikanische Sängerin, Songschreiberin und Gitarristin Maria Moctezuma tritt am Mittwoch, 8. Februar, 20 Uhr, im Mannheimer Kulturhaus Kulturbrücken Jungbusch auf. Moctezuma gilt als Schöpferin des Sonido Raizos - ein Genre-Crossover aus verschiedenen lateinamerikanischen Musikstilen. Der Eintritt zu dem Benefizkonzert zugunsten des Vereins „Terre des femmes“ kostet im Webshop zwölf Euro („E-Ticket“). Karten:

eventbrite.com

María Moctezuma,„Rojo el Ojo“: