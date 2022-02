Kleines, aber feines Kultur-Angebot von Reinhold Beckmann bis zur "Maria Stuart" aus Berlin

Metropolregion.

Berliner „Maria Stuart“ gastiert am Theater im Pfalzbau

Ludwigshafen. Mit Anne Lenks „Maria Stuart“-Inszenierung gastiert das Deutsche Theater Berlin am Freitag und Samstag, 11. und 12. Februar, jeweils 19.30 Uhr, im Ludwigshafener Theater im Pfalzbau. Mit ihrer Bühnenbildnerin Judith Oswald entwirft die Regisseurin hierbei ein pointiertes Bild für Schillers in ihren Machtansprüchen und ihrem Hass gefangenen Figuren: Alle leben in kleinen Kammern, ganz für sich und sind nur durch ihren verbalen Schlagabtausch miteinander verbunden. Karten für die Produktion, die zum Berliner Theatertreffen 2021 eingeladen war, kosten zum regulären Preis zwischen 23 und 41 Euro (Ermäßigungen sind möglich). Kartenbestellungen sind unter pfalzbau.theaterkasse@ludwigshafen.de oder telefonisch unter der Nummer 0621/5042558 möglich. Hier gibt es Online-Karten für 11. Februar beziehungsweise 12. Februar

„Maria Stuart“-Trailer vom Deutschen Theater Berlin:

Pianisten-Brüder, Beckmann-Duo und Fräulein Baumann im Mannheimer Capitol

Mannheim. Die „Quint-Essenz – Das Beste von Ass-Dur“ präsentiert das brüderliche Pianisten-Duo Dominik und Florian Wagner am Donnerstag, 10. Februar, 20 Uhr, im Mannheimer Capitol. Die beiden Musiker bringen Klassik ins Kabarett-Theater und Kabarett ins Konzerthaus - und vereinen hier wie dort klassische Musik mit Pop unterschiedlicher Stilrichtungen. Dabei sind sie sich bei aller Komik und Musikalität - sonst wären sie nicht Ass-Dur – nie einig. Im neuen Programm tobt mithin nicht nur die Männer- und Musikerkonkurrenz, sondern es kommt auch das „BrotherBattle“ hinzu: „Spielt Dominik besser Klavier als Florian die Geige? Ist Florian charmanter oder Dominik schlauer?“ Karten dafür kosten zwischen 22,90 und 26,20 Euro unter der Tickethotline 0621/3367333, online gibt es sie für 23,90 oder 28,70 (plus Gebühr).

Tags darauf, Freitag, 11. Februar, 20 Uhr, zeigt der Journalist und Moderator Reinhold Beckmann, dass er sich auch auf musikalischem Terrain sicher zu bewegen versteht: Im Duo mit Johannes Wennrich (Gitarre) präsentiert Beckmann an Gesang und Gitarre sein Programm „Haltbar bis Ende“, das sich auf sein gleichnamiges jüngstes und drittes Album bezieht. Nachdenklich und selbstironisch erzählt er hier seine Songgeschichten, zu denen das schöne Scheitern genauso gehört, wie der Blick auf die kleinen Macken des Alltags. Der Eintritt kostet 22 Euro, Online-Tickets gibt es für 23 Euro (plus Gebühr).

Die schrullig-kultige, Fasnachts-erprobte Grande Dame der Comedy, Fräulein Baumann (alias Kabarettist Markus Weber), tritt am Sonntag, 13. Februar, 19 Uhr, mit ihrem Programm „Die letzte Überlebende aus Heesters Krabbelgruppe“ auf die Capitolbühne. Der Eintritt kostet zwischen 19,60 und 21,80 Euro, „Beste Semester“ zahlen 15 Euro. Online sind Karten zwischen 20,60 und 22,80 Euro (plus Gebühr) erhältlich.

Staatsphilharmonie präsentiert Weltpremiere

Mannheim. Eine Weltpremiere präsentiert die in Ludwigshafen beheimatete Deutsche Staatsphilharmonie Rheinland-Pfalz bei ihrem „4.Mannheimer Meister*innenkonzert“, das unter dem Titel „Glück“ am Sonntag, 13. Februar, 18 Uhr, im Musensaal des Mannheimer Rosengarten zu Gast ist: Zum ersten Mal bringt der Klangkörper unter dem Dirigat von Mario Venzago dort Mike Svobodas Komposition „Far from home“ für vier Posaunen und Orchester zur Aufführung.

Neben Svoboda selbst sind Jürgen Schaal, Ilja Danilov und Jonas Becker an den Posaunen zu erleben. Zudem steht Anton Bruckner Sinfonie d-Moll "Nullte" auf dem Programm. Tickets kosten ab 15 Euro (plus Gebühr), Ermäßigungen sind verfügbar. Online-Tickets unter reservix.de. Infos zum Konzert:

staatsphilharmonie.de

Junges Nationaltheater zeigt Stück über Pubertät

Mannheim. „Dieser Moment, in dem alles aus dem Ruder läuft: wo Du am liebsten abhauen oder in einem Lavasee untertauchen willst. Wenn die Ohren heiß werden, der Kopf rot anläuft und die Hände nicht mehr wissen, wohin“: Diese einleitenden Worte im Programm des Jungen Nationaltheaters Mannheim verweisen auf jenen Ausnahmezustand, der wie ein großer unbekannter Abgrund am Ende der Kindheit lauert - die Pubertät! Damit befasst sich die Produktion „Body Boom Boom Brain“, die am Mittwoch, 16. Februar, 18 Uhr, im Studio Werkhaus Premiere feiert. Das Performanceduo Pinsker+Bernhardt (Janna Pinsker und Wicki Bernhardt) lädt alle Zuschauerinnen ab zwölf Jahren ein, diesen „ultimativen Brain-Body-Killer aller menschlichen Zustände zu ergründen.“ Karten kosten 18 Euro, ermäßigt zehn Euro, das Kartentelefon erreicht man unter der Nummer 0621/16 80 150. Weitere Infoszu „Body Boom Boom Brain“: nationaltheater-mannheim.de

Benefizkonzert mit Nikola Hillebrand und Nikola Diskić

Mannheim. Zum Valentinstag-Benefizkonzert mit Nikola Hillebrand und Nikola Diskić lädt das Mannheimer Nationaltheater in Kooperation mit dem Richard-Wagner-Verband Mannheim-Kurpfalz am Montag, 14. Februar, 19.30 Uhr, ins Opernhaus ein. Die Sopranistin Hillebrand – ehemals NTM-Ensemblemitglied - und Bariton Diskić widmen sich hierbei Hugo Wolfs berühmtem „Italienischen Liederbuch“, für das der Komponist volkstümliche italienische Liebesgedichte vertont hat. Am Flügel begleitet die beiden der renommierte Pianist Marcelo Amaral. Den Erlös des Konzertes will der Richard-Wagner-Verband für die Neuproduktion von Wagners „Der fliegende Holländer“ spenden. Karten gibt es für 26 oder 36 Euro, ermäßigt für 19,75 oder 27,25 Euro. Online-Tickets Benefizkonzert: nationaltheater-mannheim.de

Armida Quartett musiziert im Museum Weltkulturen

Mannheim. Wolfgang Amadeus Mozarts Divertimento KV 138 für Streichquartett, Frank Martins Klavierquintett von 1919 und César Francks Klavierquintett f-Moll erklingen am Sonntag, 13. Februar, ab 17 Uhr im Museum Weltkulturen der Mannheimer Reiss-Engelhorn-Museen, wo sie vom preisgekrönten Berliner Armida Quartett zu Gehör gebracht werden. Martin Funda (erste Violine), Johanna Staemmler (zweite Violine) Teresa Schwamm (Viola) und Peter-Philipp Staemmler (Violoncello) werden hierbei von Pianist Martin Klett begleitet. Der Eintritt für das Konzert des Kammermusikvereins Mannheim kostet 30 Euro, ermäßigt 25 Euro. Die Anmeldung erfolgt per E-Mail an kammermusik-ma@mail.de. Infos zum Kammerkonzert: rem-mannheim.de

Französischer Folk-Pop im Musiktheater Rex

Bensheim. Die französisch-schweizerische Band Carrousel stellt am 13. Februar, 20.30 Uhr, im Bensheimer Musiktheater ihr aktuelles Album „Cinq“ vor. Die Musik der 2007 von Sophie Burande und Léonard Gogniat gegründeten Formation changiert zwischen Chanson, Folk und Pop. An der Abendkasse kostet der Eintritt 25 Euro, online gibt es Tickets für 23 Euro (plus Gebühr). Online-Tickets Carrousel: reservix.de