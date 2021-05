Guru Guru kündigen Konzerte im Herbst an

Heiligkreuzsteinach. Die Krautrock-Veteranen von Guru Guru hoffen auf Live-Konzerte im Herbst. Die Band um den in Heiligkreuzsteinach lebenden Schlagzeuger Mani Neumeier hat jetzt die Termine für eine Tour durch Deutschland, Österreich und die Schweiz angekündigt. Das Ensemble, zu dem neben Peter Kühmstedt (Bass) und Roland Schaeffer (Saxofon, Gitarre) der Keyboarder Zeus B. Held (Ex-Birth Control) als neues Mitglied gehört, gibt von September bis Dezember 38 Konzerte. Am 3. Dezember spielt die Band im Kulturzentrum das Haus in Ludwigshafen.

